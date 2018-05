‘Un año tardará la recuperación ambiental por el pozo Lizama 158’

Desde el 13 de abril, la misión conjunta entre la ONU Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estuvo en Colombia para apoyar al Ministerio de Ambiente en la evaluación del impacto ambiental por el derrame de crudo ocurrido el pasado 2 de marzo en Barrancabermeja, Santander.

El proceso de recuperación de los daños ambientales que produjo el afloramiento de 550 barriles de petróleo en el pozo Lizama 158, según Stothart, se debe hacer en un lapso de un año aproximadamente, pues consideran que es un proceso que no debe demorar mucho tiempo.



La misión llegó a esa conclusión después de determinar que las consecuencias de la tragedia ambiental están catalogadas, desde una visión científica, en una dimensión media. El jefe de la misión aseguró que “aunque visualmente fue muy impactante lo que pasó, el evento sucedió en una zona geográfica muy definida, por lo que no es una zona muy extensa y el daño fue mediano”.



Pese a lo anterior, Stothart alacró que aunque el proceso puede durar un año, hay factores externos, como los cambios climáticos, que pueden prolongar o disminuir ese periodo de tiempo. Enfatizó que la recuperación del 100 por ciento del daño es difícil de lograr, pues “hay zonas que no se verán igual que antes y eso es porque el proceso de recuperación no es algo que sucede de hoy a mañana”.

Por otra parte, el equipo de la ONU le aconsejó al Ministerio de Ambiente que la recuperación de los daños ambientales que causó el derrame se pueden solucionar sin la necesidad de hacer una intervención amplia.



“Como suelen ser los procesos de recuperación después de estas situaciones, consideramos que la misma naturaleza puede hacer la recuperación de los daños sin grandes niveles de intervención. Debe haber un equilibrio entre el proceso de limpieza intervenido y el proceso que hace el ambiente para recuperarse por sí mismo”, señaló el jefe de la misión.



Finalmente, el equipo compuesto por seis expertos provenientes de Reino Unido, Suecia, México, Guatemala, España y Francia, concluyó que la respuesta por parte de Ecopetrol y del Ministerio de Ambiente ante la tragedia fue “completa” y aclararon que en este tipo de tragedias, como sucede en la mayoría, hubo cosas que se pudieron evitar.



Juan Bello, coordinador de ONU Medio Ambiente en Colombia, destacó que el área de la emergencia tiene impactos por otras actividades como ganadería o agricultura, y que un plan de restauración también beneficiaría esas áreas donde actualmente no hay protección.



"Agradecemos a Naciones Unidas por este trabajo tan expedito y con tanto rigor. Nos han presentado recomendaciones preliminares que como Gobierno debemos acoger para tener en un par de semanas el informe definitivo, que será muy importante para el trabajo que haremos de aquí en adelante en lo que tiene que ver con en el tema de lecciones aprendidas”, indicó el ministro Luis Gilberto Murillo.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ElTiempoVerde