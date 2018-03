La impactante foto de un tiburón ballena debajo de un barco

Las costas de Australia son puntos clave para la fotografía, debido a que su cercanía al mar es particular. Eso lo sabe Tom Cannon, un fotógrafo de 26 años que desde Coral Bay ha alimentado su lente con la riqueza del paisaje que lo rodea. Incluso, algunas de sus fotografías han llegado a la reconocida revista National Geographic.

La reciente repercusión que este fotógrafo ha causado con su cámara, se evidenció en su cuenta de Facebook, cuando compartió una imagen tomada a 6 kilómetros de la costa oeste de Australia, de un tiburón ballena debajo de un barco de turistas en las inmediaciones del mar abierto.



El tiburón ballena, conocido científicamente como Rhincodon typus, puede llegar a medir 12 metros y pesar 20 toneladas. Esto le concede al pez un aspecto aterrador, dado que por su tamaño, según la foto de Cannon, parece tener la posibilidad de derrumbar la embarcación.

"No estaba asustado. Nadamos mucho con estos muchachos muy tranquilos y la gente viene de todas partes del mundo para verlos (…) Me la paso nadando entre estos hermosos y relajados animales todos los días, y éste me dejó acercarme lo suficiente como para tomar la foto", agregó Cannon a la publicación, dando a entender la nula hostilidad del animal, y despreocupando a los usuarios de Facebook que temieron por la suerte del barco fotografiado.

EL COMERCIO / GDA