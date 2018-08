Términos y condiciones del Consultorio Veterinario

Términos y Condiciones de Uso del sitio virtual - Consultorio Veterinario –

De la Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia



Este espacio virtual establece los "Términos y Condiciones" bajo los cuales usted puede usar el servicio de consultorio Veterinario que presta la Universidad Nacional de Colombia. Por favor lea estos términos cuidadosamente. Mediante el uso de este website usted está indicando su aceptación a estos Términos y Condiciones y la política de Privacidad.

Casa Editorial El Tiempo S.A. (en adelante la "Compañía") y El Consultorio Veterinario de La Universidad Nacional de Colombia (en adelante el “CV”) pueden modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento. Usted debe visitar esta página periódicamente para revisar los Términos y Condiciones debido a que los mismos son obligatorios para usted. Los términos "usted" o "usuarios" tal como se usan aquí, se refieren a todas las personas naturales o jurídicas o entidades de cualquier naturaleza que accedan a este website por cualquier razón.



Si usted ha accedido a enviar por este medio sus inquietudes al CV, y con el fin de atender idóneamente a estas, le rogamos leer con atención las condiciones y restricciones:



1. El CV tiene por objeto ofrecer a los usuarios una herramienta de contacto ágil con profesionales de la Universidad Nacional de Colombia, siendo este un grupo de independientes a la Compañía, quienes ofrecen sus consejos, opiniones o recomendaciones sobre diversos temas acerca del comportamiento de animales pequeños o domésticos, dietas y bienestar de las mascotas. Al respecto, nos permitimos recordarle los usuarios que este Website es un portal de contacto a través del cual la compañía únicamente facilita a los usuarios el contacto directo con el CV de la Universidad Nacional de Colombia.



2. A través de la página web de la Compañía (www.eltiempo.com), se pretende facilitar la interacción de los usuarios con el CV de la Universidad Nacional de Colombia.



3. Los consejos que pueda brindar el CV NO constituyen recomendación alguna de la Compañía para la toma de decisiones por parte de los usuarios, por lo que el uso y destinación que cada usuario le dé a los mismos es de su exclusiva responsabilidad. Por lo anterior, se recomienda al usuario acudir a un especialista para consultar su caso específico.



4. Los usuarios que accedan a enviar sus preguntas al CV deberán registrar sus datos en el portal web www.eltiempo.com, y aceptar los términos y condiciones de este, el cual se encuentra disponibles en: http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/terminos-y-condiciones-consultorio-veterinario-256574



5. La Compañía semanalmente remitirá al CV las inquietudes de los usuarios que quedan alojadas en el sitio web para que este responda a su entera discreción aquellas que consideren requieran de la valoración por parte del CV.



6. Los usuarios del CV deberán utilizar apropiadamente y respetuosamente el sitio web, diligenciando la solicitud con información clara, concreta y pertinente. Las consultas que sean detectadas por parte de la Compañía y el CV con términos groseros, soeces, que inciten a la violencia, discriminen, que atente contra el buen nombre o tengan una connotación que pueda catalogarse como una calumnia e injuria, así como términos que vayan en contra de los principios, la moral y las buenas costumbres serán eliminados y no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección de temas a resolver.



7. La veracidad de los activos de información, incluidos en el formulario del CV, es responsabilidad exclusiva del usuario, de manera que los profesionales de la Universidad, no se hacen garantes por la interpretación derivada de la información suministrada.



8. El CV, ni sus funcionarios, ni sus profesionales se responsabilizan por los actos derivados de las respuestas a los usuarios. Esta información constituye una guía básica, profesional y responsable respecto de las consultas, que atiende a los lineamientos de la Junta de Médicos de la Clínica para Pequeños Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional.Es importante advertir a los usuarios que las opiniones del CV se darán únicamente con un enfoque para temas generales.



9. Recibida por parte del CV las inquietudes virtuales, estas entrarán en un proceso de selección el cual será a total discreción por parte de la Universidad Nacional, y para su posterior reparto interno para asignar un profesional del CV, quien le dará el trámite correspondiente para enviar la respuesta.



10. La respuesta del CV a las inquietudes por parte de los usuarios, no podrán ser utilizados como soporte de procesos jurídicos o legales, librando al CV de responsabilidad alguna en términos penales, jurídicos o contractuales que se deriven de las consultas.



11. La información que se emita en respuesta a las inquietudes veterinarias no podrá ser utilizadas en contra del ejercicio de profesionales de otras Clínicas Veterinarias a nivel nacional.



12. La consulta está sujeta a los lineamientos de la Ley 073 del 8 de octubre de 1985: “Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Medicina Veterinaria y de Zootecnia” y su Decreto reglamentario 1122 del 10 de junio de 1988 y la Ley 576 del 15 de febrero de 2000: “Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Medicina Veterinaria y de la Zootecnia”



13. La información y/o respuestas otorgadas por parte del CV constituye una guía para los propietarios de las mascotas más no reemplaza la consulta directa con su Médico Veterinario.



INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS: Cuando usted se registra en este website, se le solicitará que suministre a la Compañía cierta información, incluyendo, pero sin limitarse a, una dirección válida de correo electrónico, nombre completo, identificación (su "Información"). Usted entiende y acuerda que el uso del Portal implica revelar a terceras personas, información contenida en su solicitud de registro, como lo es el número de contacto, información que será utilizada para los fines comerciales del Portal, pero los usuarios entienden que no podrá ser utilizada para enviar correo basura, “spam” u obtener información personal de un usuario sin su consentimiento. La Compañía se reserva el derecho de ofrecerle a usted servicios o productos de la Compañía o de terceras personas, basados en las preferencias que usted haya identificado en su solicitud de registro o en cualquier momento posterior a la misma. Tales ofertas podrán ser hechas por la compañía o por terceras personas.



RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA: WWW.ELTIEMPO.COM actúa solamente como un lugar o escenario para que los usuarios, incluyan sus preguntas o consultas. La Compañía no revisa ni censura las mismas. La Compañía no está involucrada ni se involucra en la asesoría del CV. La asesoría recibida y el manejo de los usuarios frente a ésta es de responsabilidad exclusiva de los usuarios. La Compañía no avala, certifica, garantiza ni recomienda los servicios ofrecidos a través del portal. La Compañía no tiene ni ejerce control alguno sobre la calidad, idoneidad, seguridad o legalidad de los servicios ofrecidos o publicados por CV. La Compañía tampoco tiene ni ejerce control alguno sobre la veracidad o exactitud de la información enviada por el CV, sobre los servicios ofrecidos.



El cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos o acuerdos que usted llegue a celebrar con otros usuarios del website, así como el cumplimiento de las leyes aplicables a tales contratos o acuerdos, es responsabilidad exclusiva de los usuarios y no de la Compañía o del CV. Debido a que la autenticidad de los usuarios de internet es difícil, la Compañía no puede confirmar y no confirma que cada usuario es quien dice ser. Debido a que la Compañía no se involucra en las relaciones o tratos entre sus usuarios ni controla el comportamiento de los usuarios o participantes en el portal, en el evento en que usted tenga una disputa con uno o más usuarios del website, usted libera a la Compañía (y a sus empleados y agentes) y al CV de cualquier reclamación, demanda o daño de cualquier naturaleza, que surja de o de cualquier otra forma se relacione con dicha disputa.



Nada de lo incluido en website por la Compañía o por los usuarios constituye recomendación, asesoría o consejo suministrado por la Compañía. El uso del website y del material, al igual que las decisiones que usted adopte con base en este website y el Material, se hacen bajo su propio y exclusivo riesgo. La Compañía recomienda que todas las decisiones que usted pretenda adoptar con base en el Material y cualquier otra información incluida en el website sean consultadas con sus propios asesores y consultores. La Compañía no será responsable por cualquier decisión que usted tomó con base en uso de este website.



EL WEBSITE Y EL MATERIAL SE PONEN A DISPOSICIÓN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN. LA COMPAÑÍA NO OTORGA GARANTÍA ALGUNA SOBRE LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD U OPORTUNIDAD DEL MATERIAL, LOS SERVICIOS, LOS TEXTOS, EL SOFTWARE, LAS GRÁFICAS Y LOS LINKS O VÍNCULOS.



EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA, SUS PROVEEDORES O CUALQUIER PERSONA MENCIONADA EN EL WEBSITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA, RESULTANTES DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL WEBSITE O EL MATERIAL.



LINKS A OTROS WEBSITES. El website contiene links o vínculos a websites de terceras personas. Estos links o vínculos se suministran para su conveniencia únicamente y la Compañía no respalda, recomienda o asume responsabilidad alguna sobre el contenido de los websites de terceras personas. Si usted decide acceder a través de los links o vínculos a los websites de terceras personas, lo hace bajo su propio riesgo.