Tenis hechos con plástico del mar, la nueva apuesta por los océanos

El problema es enorme, silencioso y nos afecta a todos. Cada año terminan en los océanos más de 8 millones de toneladas de plástico (lo que equivale a vaciar un camión de basura en el océano cada minuto o al peso de 800 torres Eiffel), un material que, como en el caso de las bolsas, tiene una vida útil de apenas 15 minutos, pero puede tardar siglos en descomponerse. De seguir con este ritmo de contaminación tan acelerado, en 2050, calculan los expertos, habrá más plástico que peces en los mares, y cerca del 100 por ciento de las aves marinas lo habrán ingerido en su sistema digestivo.

El plástico está presente en prácticamente todo (envases de productos, en algunos cosméticos, en las materias textiles de la ropa, en materiales de construcción y en un centenar de utensilios y objetos de un solo uso, como cubiertos o pitillos), por lo cual se estima que su producción en 2020 aumentará un 900 por ciento con respecto a 1980, superando las 500 millones de toneladas anuales.



Dado el nivel de la problemática, Adidas y la Fundación Parley trabajan conjuntamente para crear mayor conciencia a través del movimiento Run For The Oceans, en el cual todos, sin excepción, podremos aprovechar el deporte para generar un cambio. Por cada kilómetro que cada persona corra (y se registre en la aplicación Runtastic), Adidas donará un dólar al programa de educación ambiental en las islas Maldivas, para que los niños sean los futuros guardianes de los océanos y agentes de cambio empoderados.



EL TIEMPO habló con varios de los líderes del proyecto, como Nick Maass, director de estrategias en deportes de Adidas, y Matthias Amm, director de producto de Adidas Running. La iniciativa irá hasta el próximo 8 de julio y hay un presupuesto de 1 millón de dólares.

Nick Maass, director de estrategia deportes de Adidas, y Matthias Amm, director de producto. Foto: Cortesía: Adidas

¿De dónde nace la idea de unirse en una cruzada por los mares?



Nick Maass (NM): Primero, la idea de hacer algo significativo en el sector de la sostenibilidad no es necesariamente algo sorprendente cuando miras nuestro entorno. Creemos que el deporte tiene el poder de cambiar vidas, y eso significa también cambiar el mundo y construir un mejor futuro para nosotros y las futuras generaciones. Segundo, somos conscientes de que producimos zapatos plásticos, productos plásticos, así que somos parte del problema y tenemos la responsabilidad de hacer algo. Cuando nos juntamos con Parley, ellos ya estaban trabajando en encontrar maneras creativas de sobrellevar los retos de la contaminación ambiental, especialmente la relacionada con los océanos, así que fue la unión perfecta.



En el 2015, cuando hicimos la alianza, nos pusimos a pensar en qué tipo de soluciones creativas podíamos crear juntos y decidimos hacer algo holístico. Eso quiere decir, que además de innovar diseñando unos zapatos con un componente de ecoinnovación muy interesante, queremos educar, compartir esa visión y ayudar a la gente para que cambie sus hábitos.



Los consumidores cada vez más están exigiendo productos que sean responsables con el ambiente...



NM: Es exactamente eso. La idea no es solo correr por los océanos. Eso es simbólico. Es empezar a pensar mejor antes de comprar o usar algo. Cuando vaya a una tienda y compre un café, no pida la tapa del vaso, porque terminará su bebida en cinco minutos, y la tapa tardará siglos en descomponerse.



Antes de comprar unos zapatos pregúntese de qué están hechos, quién los hizo, cómo fue el proceso, si son ambientalmente amigables o no y, de paso, si realmente los necesita. Y si ya no usa unos zapatos, no los tire a una caneca, llévelos a nuestras tiendas, y nosotros los vamos a reciclar apropiadamente. La clave es pensar antes de comprar, tener mayor conciencia y difundir el mensaje, hablar del tema con la gente que lo rodea, y rápidamente se dará cuenta de cómo las personas entienden y empiezan a cambiar sus hábitos. Por eso Run For The Oceans es tan importante, se trata difundir el mensaje en masa.



¿Cuáles son las etapas para crear estos tenis ecoinnovadores?



Matthias Amm (MA): El proceso empieza con la recolección de botellas plásticas del mar abierto, islas remotas, costas y comunidades costeras, que luego son transportadas en contenedores a la compañía. Ahí las botellas son trituradas en pedazos que lavamos y volvemos a triturar hasta que quedan aún más pequeñas. En ese punto pasan por un proceso de derretimiento que luego permite hacer un hilo. El color natural es blanco, pero después podemos ponerle el color que queramos, y finalmente lo ponemos en una máquina de tejer y empezamos a crear el primer prototipo de los tenis UltraBOOST Parley.



En el 2015, luego de una persecución de más de 100 días, la organización Sea Shepherd recuperó más de 25 kilómetros de redes de pesca de la embarcación ilegal Thunder. Esa red también se procesó, y se convirtió en un hilo para utilizar en los zapatos.

Estas son las etapas para crear los tenis hechos con plástico reciclado. Foto: Cortesía: Adidas

¿Cómo lograron un producto innovador, con alta tecnología y ambientalmente responsable?



MA: Esto es muy importante porque, literalmente, empezamos a rediseñar nuestros propios procesos de producción. No es tan sencillo convertir una botella de plástico en la materia prima de un producto que se debe producir a grandes escalas. El año pasado sacamos un millón de pares de tenis, y este tenemos como objetivo vender 5 millones, lo cual equivale a 55 millones de botellas de plástico que ya no están en los océanos (cada par está hecho a partir de once botellas).



Parece mucho, pero no es suficiente, la contaminación de los océanos por plástico es mucho más alta de lo que nosotros somos capaces, por el momento, de sacar y utilizar. Adidas no está viendo esto como una ventaja competitiva, sino como el camino que ya hay que seguir, que todos tenemos que hacer. Cuando miramos al futuro, necesitamos que esas innovaciones y nuevas tecnologías estén relacionadas con la sostenibilidad, porque eso es lo que al consumidor le interesa, especialmente a los más jóvenes, que quieren formar parte de una causa: proteger el medio ambiente.



¿Es difícil para Adidas cambiar el chip y empezar a producir tenis cuya materia prima es el plástico sacado de los océanos?



NM: Pues, la verdad es que no es difícil. Mejor dicho, siempre es difícil empezar porque los procesos, proveedores, hábitos de consumo y precios son distintos. Pero estamos creando una solución probada de que sí es posible hacerlo, y tenemos que empezar ya. La principal barrera para hacerlo es, sencillamente, dar el paso de hacerlo, y luego enfocarnos en eso completamente y subir la barra cada vez más. Además los consumidores han respondido muy bien.



¿Qué proyecciones tienen hacia el futuro como empresa?



NM: Tenemos que superar nuestras propias innovaciones. Hay muchas ideas, como seguir colocando cada vez más plástico reciclado en todos nuestros productos y no solo de botellas plásticas. Nos interesa la ecoinnovación con productos biodegradables, por ejemplo: que si lo dejas en algún lugar, este logre degradarse solo y no contamine los ecosistemas; y también el concepto de la continuidad, lo cual significa que unos zapatos puedan tener una segunda, tercera o cuarta vida. Que podamos reutilizarlos para crear otro producto.



TATIANA PARDO IBARRA

tatpar@eltiempo.com

Twitter: @Tatipardo2