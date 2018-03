Solo 14 % del área donde habita el jaguar en Colombia está protegida

21 de marzo 2018 , 08:33 a.m.

La deforestación y la consecuente pérdida de hábitat y aislamiento de sus poblaciones, la cacería directa y de sus presas, y el conflicto entre humanos y jaguares derivado de la depredación de animales domésticos por estos son las principales amenazas que acechan al felino más grande de América.



Un estudio reciente publicado en Oryx, la Revista Internacional de Conservación, identificó 34 subpoblaciones independientes de jaguar en el continente, de las cuales 25 se encuentran en Peligro Crítico (CR), ocho están Amenazadas (EN) y sólo una población se considera de Baja Preocupación (LC, siglas en inglés).

El jaguar actualmente se distribuye en 18 países, en un área de 7’400.000 de kilómetros cuadrados. Ya se considera extinto en El Salvador y Uruguay, y se estima que en el último siglo se ha perdido aproximadamente el 55 por ciento de su distribución por distintas razones.

Actualmente, el mayor depredador de nuestro país se enfrenta a serias amenazas que comprometen su sobrevivencia a largo plazo en el territorio nacional. Para Colombia se identificaron cinco subpoblaciones ubicadas en el complejo Paramillo-San Lucas –que incluye áreas del Magdalena Medio–, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Complejo Serranía del Perijá-Catatumbo, el Chocó Biogeográfico y la Amazonía, que incluye a la Orinoquía. De estas, las tres primeras están catalogadas Críticamente Amenazadas; el Chocó, como Amenazada, y la subpoblación amazónica como de Baja Preocupación.

El 86 por ciento de la distribución del jaguar en Colombia está en áreas sin ningún estatus de protección. Foto: ProCAT Colombia

Esta deshonrosa calificación para cuatro de nuestros remanentes subpoblaciones se debe al estado actual de sus coberturas naturales. Los ecosistemas se han fracturado poco a poco producto de la ganadería extensiva, los incendios forestales, la construcción de carreteras, la minería, los cultivos de uso ilícito o la extracción ilegal de madera.



Especialmente las subpoblaciones de Paramillo-San Lucas y Sierra Nevada de Santa Marta fueron identificadas entre las más amenazadas. En el 2016, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la región Caribe perdió 24.509 hectáreas de bosque. En Paramillo se arrasaron 1.300 hectáreas y en la Sierra Nevada 455 para el mismo año.

El panorama es tan preocupante que sólo el 14 por ciento del área de distribución de la especie en Colombia está protegida –3 por ciento del total–, un porcentaje bajo para el promedio de distribución, el cual se aproxima al 38 por ciento.



La investigación se basó en estimaciones de la distribución potencial de la especie considerando variables ambientales como el clima y ecológicas como la ubicación de sus principales presas y la influencia de las actividades humanas, las cuales afectan seriamente la integridad de las áreas para la conservación del animal.



Ese 14 por ciento está salvaguardado gracias a que el 10,3 por ciento de la distribución potencial de la especie se encuentra dentro de áreas protegidas del orden nacional, como Parques Nacionales Naturales, el 3,8 por ciento dentro de áreas protegidas regionales, y el 0,12 por ciento dentro de áreas protegidas del orden local. En otras palabras, significa que el 86 por ciento de la distribución del jaguar en Colombia está en áreas sin ningún estatus de protección y, por ende, está en mayor contacto con las actividades humanas, donde además se encuentra sujeto a las presiones de cacería y conflicto.



Nuestro porcentaje es muy bajo si se compara con países como Brasil que protege cerca del 66 por ciento de la distribución del jaguar en el continente o Venezuela y Bolivia, que protegen el 8 y 5 por ciento, respectivamente.



Como ya se mencionó, el área que representa el mayor estandarte para el jaguar a nivel continental y de país es la región amazónica, que, aunque alberga cerca del 90 por ciento de los jaguares del continente, no está exenta de amenazas y presiones para su supervivencia.



De acuerdo con el Ideam, la Amazonía colombiana concentró el 39 por ciento de la superficie deforestada del país en el 2016, año en el que se perdieron cerca de 179.000 hectáreas de bosque natural.



Aunque no existen estimaciones del número de individuos en Colombia, los datos globales no son alentadores: de los 64.000 individuos estimados para todo el continente, el 89 por ciento está en el Amazonas, y cerca del 10 por ciento corresponde a nuestro país.

Conflicto jaguar-hombre

Adicional a la pérdida de hábitat, algunos autores consideran que la otra causa de reducción de felinos como el jaguar en América Latina, son los ataques sobre animales domésticos. Esta problemática no sólo afecta considerablemente la supervivencia de la especie, sino pérdidas económicas para las comunidades campesinas.



Numerosos estudios se han centrado en entender la magnitud y naturaleza de esta problemática; por ejemplo, una tesis reciente de la Universidad de Córdoba (Argentina), identificó las variables involucradas en el fenómeno y, de paso, delimitó los puntos calientes más sobresalientes del fenómeno: la región Andina, el Piedemonte Amazónico, los departamentos de Meta, Casanare y Arauca; Vichada y la región Caribe.

Productores de café en una finca certificada como Jaguar Friendly. Campesinos que ayudan a conservar el hábitat del felino. Foto: ProCAT Colombia

Aparentemente, las áreas más cercanas a carreteras y la densidad de los hatos son las variables que potencian la ocurrencia de estos conflictos. Algunos trabajos en la región Caribe han identificado las zonas donde ocurre el conflicto, pero además se han traducido en acciones reales de conservación como el Protocolo de Atención y Mitigación del Conflicto, desarrollado por Corpamag, e iniciativas como el Sello Jaguar o Jaguar Friendly, las cuales se enfocan en reducir el efecto de la pérdida de hábitat y disminuir los conflictos y la cacería.



Este panorama plantea un enorme reto para el país, si lo que se pretende es mantener al máximo depredador en nuestros ecosistemas, prestando los servicios ecológicos que lo hacen no sólo singular sino clave para los bienes y servicios que prestan a la sociedad.



Dentro de las acciones que mejorarían la perspectiva del jaguar en el país, es necesario una formulación de políticas públicas para frenar los procesos de deforestación, el fortalecimiento y ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la acción eficiente y efectiva de las autoridades ambientales en reducir las amenazas y, por supuesto, el acompañamiento para mitigar el potencial efecto del conflicto jaguar-hombre.



El máximo depredador colombiano aún requiere de un mayor compromiso tanto a nivel gubernamental como de la ciudadanía en general para asegurar su existencia a perpetuidad en nuestros ecosistemas.



*ESPECIES, UNA NUEVA EXPEDICIÓN es resultado de una alianza entre la Casa Editorial El TIEMPO y Canal Trece. Financiado por la ANTV.



José F. González-Maya

Director de ProCAT Colombia