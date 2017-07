De recolectores de basura a empresarios del plástico

El 21 de marzo del 2006, la rutina parecía ser la misma en el extinto basurero de Navarro, en Cali. Mientras los camiones de la basura arrojaban los desechos, los recicladores se arremolinaban alrededor de los pestilentes montículos para rebuscarse el sustento diario. Eso mismo hacía Carmen Rosa Reyes cuando un mal paso la enterró bajo la rueda de uno de esos vehículos.

Carmen se desvaneció. A sus 26 años, esta joven, curtida desde la adolescencia en el oficio del reciclaje, tenía la pierna derecha prácticamente astillada desde la rodilla hasta el fémur.



Una madeja de tornillos y un año de incapacidad fueron necesarios para que Carmen volviera a caminar con dificultad. Apenas pudo regresó al basurero y luego, en el 2009, cuando la administración municipal ordenó su clausura definitiva por problemas ambientales, continuó su oficio en las calles.

“Yo no sabía hacer nada más, ¿cómo iba a buscar trabajo en otro lado? Apenas vieran el problema de la pierna me despacharían. Jamás se me ocurrió que podría trabajar en una empresa”, cuenta Carmen, hoy con 39 años y madre cabeza de hogar.



Hoy, su realidad es otra: forma parte del equipo de cinco operarios de Recicloplas, la primera planta transformadora de plástico liviano de Colombia, creada en el 2014 por tres asociaciones de recicladores de Cali que agrupan a unos 400 personas.



Allí, Carmen se ha convertido en una experta en polímeros. Su trabajo consiste en clasificar los residuos de poliestireno y polipropileno, materiales con los cuales se elaboran vasos, platos, cubiertos y empaques desechables, que luego sus compañeros –también exrecicladores– lavan, muelen y

Empresa pionera

Tal idea de negocio surgió en el marco de un programa social que durante los últimos siete años ha desarrollado la Fundación Carvajal, con el objetivo de crear las condiciones que permitieran dignificar el oficio de los recicladores a través de capacitaciones, desarrollo de habilidades y apoyo técnico y financiero y, a su vez, aportar a la consolidación empresarial de las organizaciones que los agrupan, una intervención que se ha convertido en estudio de caso de la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia.



Así las cosas, en el 2014, Arena, Redecol y Ecofuturo, tres de las organizaciones de recicladores beneficiarias de ese proceso, decidieron unirse y conformar una empresa que se dedicara a la transformación de plásticos livianos, un material desechable que nadie reciclaba.



“Para ese entonces, Carvajal Empaques necesitaba cerrar el ciclo de los plásticos que producía, y nos plantearon esa oportunidad de mercado con la promesa de que todo el material que transformáramos, ellos lo comprarían”, cuenta Gloria Belalcázar, exrecicladora y miembro de la junta directiva de Recicloplas. Ese mismo año, Arena, Redecol y Ecofuturo ganaron una convocatoria del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con la que pidieron maquinaria para su emprendimiento, y el resto de equipos los compraron con ahorros propios y recursos de la Fundación Carvajal.

En el 2016 iniciaron el montaje de la planta con la maquinaria y empezaron a procesar los primeros volúmenes.

Negocio en crecimiento

Hoy, Recicloplas tiene un modelo de negocio en el que le compra el material posconsumo a una ‘tropa’ de 20 recicladores que recogen vasos, platos y otros plásticos desechables livianos por medio de una microrruta selectiva que montaron en unas 25 unidades residenciales de Cali.



Adicionalmente, lograron un convenio con Progecol, operador logístico que se encarga de recuperar material reciclable de grandes generadores, como universidades, centros comerciales y hospitales, y también procesan los residuos pos-indutriales que genera la producción de Carvajal Empaques.



En junio pasado, Recicloplas logró su punto de equilibrio financiero, y actualmente están procesando entre 5 y 6 toneladas mensuales, producción que hasta el momento les compra Carvajal Empaques.



Con este plástico transformado, la compañía, por medio de su área de innovación, está probando nuevos empaques y soluciones que no entren en contacto con alimentos. “También les estamos ayudando a buscar nuevos clientes. Hemos tocado puertas de fabricantes de maderas plásticas en Cali, Medellín y Bogotá y estamos trabajando con Rimax”, sostiene Ana Milena Muñoz, gerente de sostenibilidad de Carvajal Empaques.



Por su parte, mientras Carmen separa plásticos desechables en la planta de Recicloplas, ubicada en el popular Barrio Obrero, recuerda que a ese mismo material ‘le hizo el feo’ en sus largas jornadas de reciclaje por las calles de Cali. Asegura que se siente a gusto con su trabajo, pues no solo es parte de una empresa en crecimiento, sino que cuenta con un ingreso fijo, un “horario de oficinista” y buenas condiciones de trabajo.



Gloria Belalcázar asegura que este emprendimiento de la comunidad recicladora solo necesita más clientes que los apoyen y les compren su producción, empresas que se convenzan de darle una segunda oportunidad al plástico.



“La idea es que cuando la empresa crezca no solo emplee a más recicladores como operarios, sino que genere dividendos para los 400 asociados de las tres organizaciones. Al final, apoyar a Recicloplas es apoyar a un reciclador, a un gestor ambiental que está evitando que el vaso que usted utilizó para tomarse un café o un jugo vaya a parar a los caños y ríos de su ciudad”, puntualiza.



EL TIEMPO