Razones para esterilizar o castrar a sus mascotas

Es cierto que las mascotas nacen con la capacidad de reproducirse, y eso se hace evidente en sus fuertes instintos.

“Sus órganos reproductivos están diseñados para tener una vida libre que, honestamente, no es la que tendrán en nuestros hogares”, explica el veterinario Jorge Gallego.



Esta es una de las razones para considerar la opción de la esterilización, que ayudará a evitar incomodidades y complicaciones de salud a nuestros peludos; sobre todo con la edad, pues si no se hace se puede acortar la vida del animal. De no hacerlo se generarán algunas complicaciones para tenerlos en la casa, como el celo en las hembras; los machos muy territoriales, que, además, se comportan agresivos a veces, pueden ensuciar la casa haciendo pipí para marcar su dominio.



“La esterilización, en el caso de las hembras, consiste en remover los ovarios y el útero, un procedimiento hecho por un veterinario, de manera relativamente fácil, que requiere hospitalización mínima y ofrece beneficios de por vida”, explica el profesor Gallego, de la Universidad de Antioquia.



Castrar significa remover los testículos del gato o el perro. Y cuando se hace se mejorará la conducta del macho, estará más tranquilo y aferrado a su hogar.

Los dueños de perros y gatos podrán acceder a los servicios de castración de mascotas, en el caso de Bogotá, sin pagar un solo peso.



La alcaldía de la capital, al igual que la gran mayoría de ciudades y municipios del país, tiene un programa dirigido para la castración de mascotas de forma gratuita y masiva para estratos 1, 2 y 3.



Si tiene inquietudes respecto a este tema, vale la pena que conozca algunas de las recomendaciones de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales.

1. Protección contra enfermedades

Las hembras tendrán una vida más larga y sana. La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, que resulta fatal en alrededor del 50 por ciento de las perras y 90 por ciento de los gatas. Esterilizar a su mascota antes de su primer celo ofrece la mejor protección contra estos males.

2. Crías no deseadas y salud

La castración proporciona mayores beneficios de salud para su mascota macho. Además de prevenir crías no deseadas, la castración de su compañero animal previene el cáncer en los testículos si se realiza antes de los seis meses de edad.

3. Hembras no entrarán en celo

Su hembra esterilizada no entrará en celo. Aunque los ciclos pueden variar, las felinas por lo regular entran en celo entre cuatro o cinco días cada tres semanas durante la temporada reproductiva. Con la intención de llamar la atención de los machos, aullarán y orinarán más frecuentemente, algunas veces por toda la casa.

4. Su perro macho no será vagabundo

Un macho no castrado hará simplemente casi cualquier cosa para encontrar una compañera. Esto incluye excavar debajo de la cerca y hacer acrobacias para escapar de la casa. Y una vez que está libre para vagar, podría ser lastimado por el tráfico e involucrarse en peleas con otros machos.

5. Un mejor comportamiento

Los perros y gatos castrados enfocan su atención en sus familias humanas. Por otro lado, los gatos y perros no castrados pueden marcar su territorio rociando orina de fuerte olor por toda la casa. Muchos problemas de comportamiento pueden ser evitados con la castración temprana.

6. La esterilización o castración no engordará a su mascota

Esta es una vieja creencia. La falta de ejercicio y demasiada comida harán que su mascota aumente libras extras, mas no este procedimiento. Su mascota permanecerá en forma y reluciente mientras continúe proporcionándole ejercicio y comiendo en forma adecuada.

7. Es muy económico

El costo de la cirugía de esterilización/castración de su mascota es mucho menor que el costo que representa tener y cuidar a sus crías. También evitará gastos por daños que sus machos no castrados puedan ocasionar en el vecindario.

8. Es bueno para la comunidad

Los animales callejeros presentan un problema real en varias partes del país. La esterilización y castración son un arma poderosa para reducir el número de animales en las calles. Y como ayuda a su buen comportamiento, evitará que sus amos terminen pensando en el abandono como una opción.

9. Una observación para tener en cuenta

Al esterilizar un perro macho que aún no ha alcanzado la madurez sexual, podría tener una morfología un poco menos ‘masculina’ que otro perro que sí está entero o ha sido castrado con más edad, según www.petdarling.com.

10. Ayuda con el exceso de población de mascotas

Cada año, millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales callejeros. Estos altos números son el resultado de las crías no planificadas que pudieron haber sido prevenidas por la esterilización o castración.



REDACCIÓN VIDA

EL TIEMPO

cecmon@eltiempo.com