Reciclaje y disposición, un compromiso empresarial

Diana Patricia Idárraga ha dedicado 10 años de su vida al reciclaje. Este año empezó un ahorro programado para comprar su casa, gracias a que forma parte de una de las siete organizaciones apoyadas por la Fundación Grupo Familia, cuyo apoyo y trabajo en conjunto le han permitido aumentar sus ingresos.

“Esa ‘platica’ me cayó como 'pedrada en ojo tuerto' porque tengo tres niñas estudiando y con esa plata de más he podido mejorarles las condiciones de alimentación, comprarles zapatos y este año para diciembre pude hacerme un regalo para la casa: una lavadora de segunda”, asegura. La mejora en la calidad de vida de esta recicladora, y de muchos otros que se dedican al oficio en el país, se debe a la apuesta que hizo Familia desde hace ya varios años, con el objetivo de promover iniciativas de reciclaje mediante procesos de fortalecimiento social y económico autosostenibles.



Según el Informe de Gestión 2017 de la fundación, ya son 1.588 recicladores involucrados en 16 programas productivos de reciclaje, un número que contribuye de manera importante en el impacto de la empresa en el medio ambiente.



Y es que si bien los materiales de los diversos productos y empaques han avanzado de manera importante para ser más amigables con el medio ambiente, es mejor reintegrarlos a la cadena y cerrar su ciclo de manera completa para evitar el desgaste de los recursos naturales. Es por esta razón que el mundo gira hacia la economía circular y las empresas en Colombia no son la excepción.



Muestra de ello es el Compromiso Empresarial para el reciclaje (Cempre Colombia), alianza fundada en 2009 que cuenta con el apoyo de 13 empresas. La organización busca incentivar las cadenas de valor y fomentar sistemas urbanos de reciclaje inclusivo; crear las bases para el Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo que visibilice datos para la toma de acciones y fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores.



Entre los nombres de los asociados están Bavaria, Natura, Peldar, Tetra-Pack y Carvajal Empaques, entre otros. Esta última también viene con un trabajo juicioso frente al tema de reciclaje y asegura que esta es la mejor alternativa sostenible para el cierre de ciclo de los empaques plásticos.



Natura, por su parte, ve en el reciclaje un foco clave de sustentabilidad. Su Programa de Residuos Sólidos centra sus acciones en la recuperación de empaques post-consumo, a través de sus consultoras a quienes motiva a recuperar y separar los materiales para reciclar. Ellas sirven de canal para que haya una mayor y mejor disposición de sus residuos.

Una mano para el sector constructor

El programa Recicle con Pavco busca apoyar y facilitar la recuperación de los residuos de PVC de las obras de construcción en Bogotá y sus municipios cercanos. La alianza con Mexichem Resinas y Ambientes Plásticos permite a los clientes implementar acciones sustentables que los ayudan a cumplir con los requerimientos legales en el manejo de los residuos en obra y a certificar la cantidad recuperada, a la vez que permite a la empresa cerrar el ciclo de vida de sus productos. En 2017 se recuperaron 41.6 toneladas de PVC que se reincorporaron a la cadena, pues las tuberías y accesorios fabricados con este material se pueden reciclar, permitiendo que la materia prima inicie un nuevo ciclo en nuevos productos diferentes a la tubería.



EL TIEMPO