'Proyecto de Minambiente pondría reservas forestales en riesgo'

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se está cocinando, desde hace varias semanas, un proyecto de resolución que busca redefinir los términos mediante los cuales hoy se regulan o modifican las reservas forestales en Colombia. El punto central de la discusión gira en torno a una palabra: realinderación.

Mientras que para esta cartera es conveniente realinderar cuando el área de una reserva está degradada y su reestructuración genera más “costos que el beneficio ambiental que se obtiene de la recuperación”, para los ambientalistas es solo un término que disfraza otros intereses, como el de sustraer áreas y pasar por agache los protocolos de restauración.



Según Rodrigo Negrete, abogado ambiental, la palabra ‘realinderar’ se usa para precisar límites cartográficos, no para sustraer o excluir áreas.



“Disminuir las áreas de las reservas forestales porque tienen algún grado de degradación va en contra del principio de progresividad y de los objetivos de conservación del ministerio, que tiene el deber de hacer todo lo contrario: invertir en restauración ecológica. Este es un mensaje perverso”, dijo Negrete a EL TIEMPO.

Para el biólogo Gonzalo Andrade, coordinador de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas, de aprobarse el proyecto, será “la vía más facilista para no recuperar los ecosistemas degradados del país y, en cambio, sustraer esas hectáreas para volverlos terrenos libres de la Nación y hacer con ellos lo que se quiera”.



De acuerdo con el documento del Minambiente, la iniciativa de realinderar una reserva forestal puede surgir por parte de comunidades, instituciones, empresas (no especifica de qué tipo) y organizaciones sociales, quienes pueden aportar información para realizar dichos procesos.



Sin embargo, serán las corporaciones autónomas regionales (CAR) las que actuarán como gestoras del tema. En otras palabras, serían juez y parte: se les asigna la tarea de hacer los estudios para evaluar el estado de la reserva y, a la vez, decidir su futuro.

En un glosario, el documento define que realinderar es “establecer unos nuevos límites para excluir un área de reserva forestal o ampliarla en extensión incluyendo una nueva área”. El meollo, dicen los expertos, es que tal y como está escrito, “están disfrazando en la expresión ‘realinderar’ lo que en realidad es una sustracción”, que podría favorecer intereses particulares de ciertas personas con propósitos económicos.



Preocupados con el tema, el pasado 22 de diciembre, mientras la mayoría de colombianos terminaban de arreglar los últimos detalles navideños, en el Ministerio de Ambiente se llevó a cabo, a eso de las 4:30 p. m., una reunión entre integrantes de las veedurías ciudadanas de la reserva Thomas van der Hammen y de los Cerros Orientales de Bogotá, con César Rey Ángel, director de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la entidad.



El encuentro no concluyó en nada, y varias dudas quedaron en el aire, por ejemplo, los criterios de proporcionalidad de esa medida (¿se puede realinderar toda el área o hasta qué porcentaje de ella?) y el alcance a nivel nacional del proyecto (¿se trata de ajustar límites o de abrir la posibilidad de sustraer por otros motivos?).



Para el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, “Minambiente, con el fin de facilitar la urbanización de la reserva Thomas van der Hammen, tiene en proyecto una resolución que, además, pone en riesgo las reservas forestales de Colombia”, escribió en su Twitter, opinión que comparten varios miembros de las veedurías.



“El Ministerio de Ambiente, quien ordenó la declaratoria de esta reserva, debería estar actuando en la defensa de su funcionalidad y conectividad”, afirma Negrete. “Lo que debería estar haciendo Murillo, amparando el principio de precaución, es expedir una resolución suspendiendo cualquier actividad que vaya en contravía de los objetivos de conservación de esta reserva, y empezar la adquisición de predios para restaurar esas áreas”, remata.



Para muchos resulta paradójico que sea la ciudadanía quien le pida al ministro de Ambiente que no ponga en vilo las reservas forestales, cuando debería ser al revés. Más aún, cuando la mayoría de áreas protegidas de Colombia tienen áreas degradadas.

Lo que responde la cartera verde

Aunque en reiteradas oportunidades EL TIEMPO intentó hablar con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, no fue posible hasta la noche del jueves. Sin embargo, desde la cartera ofrecieron contestar un cuestionario, cuyas respuestas se limitan a lo que dice el proyecto.



¿Cuál es la necesidad que encuentra Minambiente para realinderar las áreas degradadas de una reserva forestal?



Lo que se realindera es la reserva como una unidad de manejo, a partir de una evaluación técnica y con escenarios participativos que conlleven esta decisión.



¿Por qué realinderar un área degradada si se pueden invertir recursos en restauración ecológica?



La ruta de decisión incluye pasar primero por la implementación de estrategias de restauración y recuperación de las áreas degradadas, antes de llegar a la sustentación de la propuesta de realinderación de la reserva.



¿Qué tipo de instituciones y empresas podrían solicitarles a las CAR realinderar una reserva?



La necesidad de realizar procesos de realinderación, integración y recategorización de una reserva forestal regional o nacional puede ser evidenciada por parte de comunidades, instituciones, empresas, organizaciones sociales o entes territoriales, entre otros, quienes pueden aportar información o estudios a las CAR, con relación a la pertinencia de realizar dichos procesos. Sin embargo, la ruta para la toma de decisiones está diseñada para que únicamente sean las CAR, en el marco de sus funciones, quienes decidan el inicio del desarrollo de la ruta y quienes se constituyan en gestores de estos procesos.



¿Le preocupa al ministerio, como entidad ambiental del país, que la reserva Van der Hammen (y muchas otras) pueda ‘realinderarse’ para llevar a cabo proyectos urbanísticos que pondrían en riesgo la estructura y funcionalidad de la zona?



Una realinderación no se puede llevar a cabo para un proyecto específico, pues en este caso aplica la sustracción. Un proceso de realinderación consiste en tomar las decisiones adecuadas sobre las condiciones actuales de la reserva y no para futuros proyectos.



¿Estudiaron las inquietudes de las veedurías o es un proyecto ya aprobado?



Se han estudiado las inquietudes y se han incluido las jurídicamente pertinentes.



