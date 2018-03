Preocupa que derrame de petróleo en Santader llegue al río Magdalena

Medidas técnicas, ambientales, legales y sociales anunció este jueves el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, durante su visita al pozo La Lizama 158 de Ecopetrol, en el corregimiento La Fortuna, en zona rural de Barrancabermeja (Santander), donde se vive una emergencia ambiental por el afloramiento de crudo, lodo, agua y gas.

Las quebradas La Lizama y Caño Muerto, al igual que la fauna y flora de la región, se están viendo afectadas por un derrame de, aproximadamente, 23.440 barriles acumulados de fluidos que, según algunos lugareños, ya llegó al río Sogamoso. Se teme que alcance las aguas del Magdalena, la arteria fluvial más importante del país.



La mancha negra ya se ha expandido a lo largo de 15 kilómetros, dejando a su paso una mortandad masiva de peces, patos, babillas y culebras. Más de 300 pescadores han visto afectada su actividad económica; ganaderos y agricultores de la zona están siendo reubicados.



"Necesitamos una respuesta muy rápida de Ecopetrol en la construcción de varias piscinas para la recolección del crudo derramado, tanto en la fuente como en el lugar previo a la desembocadura del río Sogamoso. Igualmente, es necesario que se aceleren las labores de limpieza de la mancha de crudo. Hemos ordenado que se investigue lo sucedido y estamos esperando el resultado de esas investigaciones para tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar porque esto es muy grave y no puede volver a pasar", aseguró el ministro Murillo.

Derrame de petróleo. Foto: Jaime Moreno

Para el médico y activista ambiental Camilo Prieto, uno de los efectos más graves de este situación tiene que ver con la afectación en la salud humana y la mortandad de distintas especies acuáticas y terrestres.



“Al parecer Ecopetrol no tiene la capacidad para controlar los riesgos que ellos mismos inducen. El drama ambiental continúa. La toxicidad por hidrocarburos altera el sistema neurológico, digestivo y respiratorio de estos animales. Revertir los efectos y las secuelas de la degradación ambiental en estas fuentes hídricas va a tomar muchos años. También hay que tener en cuenta que la contaminación por hidrocarburos no se da solo en el espacio físico donde se evidencia la mancha, por lo que es importante que las comunidades eviten el consumo de agua de fuentes cercanas a la tragedia", explicó Prieto.



Luego de más de 20 días de esta situación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció que se abrirá una investigación formal contra Ecopetrol para definir si hubo o no negligencias por parte de la empresa. Se expedirán dos actos administrativos: uno referente al origen del derrame y otro sobre el monitoreo de la contingencia.



Claudia González, directora de la ANLA, le solicitó a Ecopetrol información sobre el “estado y las operación de los pozos ubicados alrededor del área que fue afectada por el derrame, aproximadamente a 500 metros del pozo La Lizama, así como cuáles pozos estaban activos y cuáles inactivos; igualmente, le pedimos al Servicio Geológico información sobre el sismo que se presentó y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la información de integridad y seguimiento que le vienen haciendo al proyecto”, indicó.



Por su parte Eduardo Uribe, vicepresidente de Sostenibilidad de Ecopetrol, a su turno explicó que esta es la primera vez que un evento de este tipo sucede en Colombia, pues nunca antes un pozo que ha sido cerrado había luego recuperado la presión y producido un daño de esta magnitud.

#Atención | Lamentamos el incidente ambiental que se presenta en La Fortuna, Santander. Tenemos a casi 300 personas trabajando en la plena contención de la emergencia y buscando las causas del incidente. No vamos a bajar la guardia ni escatimar recursos #DetenganDerrameLisama158 pic.twitter.com/4NC66jmfmB — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) 22 de marzo de 2018

Por ello, no había experiencia en el país en el manejo de esta clase de situaciones: “El compromiso de Ecopetrol en resolver esta situación es absoluto. Nos duele tanto como a las comunidades esta problemática y estamos interesados en resolverla lo más rápido posible y de manera definitiva para dejar este ecosistema igual o mejor que estaba antes de que se presentara el fenómeno”.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

@ElTiempoVerde