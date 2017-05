Mascotas tendrán una política de protección

Se estima que el 64 por ciento de los colombianos tiene mascotas porque creen que son una buena compañía. La presencia de un perro, gato u otro animal doméstico enriquece la vida de una persona o familia, pues mejora su estado anímico y es buena para su salud emocional.

En Colombia hay 9 millones de animales de compañía y se estima que uno de cada tres hogares del país tiene una mascota. No obstante, cerca de 2 millones de perros y gatos deambulan por las calles de cuatro ciudades del país (Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali), sufriendo hambre e inclemencias del clima, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).



Aunque hay una variedad de normas que protegen a las mascotas y animales domésticos, y buscan su bienestar y cuidado, el país carece de una política nacional en tal sentido, teniendo en cuenta que los animales son seres que sienten y que deben recibir protección contra el dolor y el sufrimiento causados por el hombre.



De ahí que el DNP adelanta la elaboración de una política de protección de animales domésticos, que se convertirá en un documento Conpes en el segundo semestre de este año. Este busca dar lineamientos en materia de conceptos y competencias institucionales, relacionados con la tenencia, reproducción, adopción, distribución y comercialización, entre otros temas.

Colaboración ciudadana

Esta política involucra tres grandes ejes: atención y cuidado, explotación y salud pública. Respecto al primer punto, el Conpes hará recomendaciones para prevenir la agresión y el abandono de los animales domésticos; promoverá el cuidado en materia de salud y nutrición, y sugerirá lineamientos para reducir el abandono.



Las recomendaciones en explotación estarán encaminadas a evitar el uso de los animales en espectáculos o peleas ilegales, librarlos del trabajo en condiciones inadecuadas y de la explotación reproductiva y el comercio informal.



En materia de salud pública dará lineamientos para promover el control de natalidad y de enfermedades zoonóticas, atender la población animal callejera, evitar la acumulación en refugios y promover la adopción.



Pero el DNP no quiere hacer esto solo, por lo que convoca a la comunidad (fundaciones, organizaciones, academia, sector salud y ciudadanos en general) para que participe con sus ideas.



A partir de una innovadora estrategia digital, el DNP (en su página www.dnp.gov.co) recibirá desde el lunes estos insumos (recomendaciones y sugerencias) y el equipo encargado de elaborar el documento Conpes los evaluará y procederá a su inclusión o no en la política, según su relevancia y sustento.



Esta iniciativa, se enmarca en un mandato del actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, que en su artículo 248 ordena la formulación de una política de protección de animales domésticos e instrumentos para su implementación.



En este documento podrán desarrollarse temas como los vehículos de tracción animal, la atención de fauna callejera, las campañas de adopción y los centros de bienestar animal, entre otros aspectos relevantes. También tendrá una importancia particular en esta política lo relativo con la carencia de registros administrativos y otro tipo de información relacionada con los animales domésticos del país.



Esta política pretende dar lineamientos para que los tenedores, comerciantes, las organizaciones y las entidades territoriales propendan por el bienestar animal y se constituya como un complemento al amplio marco normativo y jurisprudencial que existe en Colombia desde 1972.



Será la primera vez que se elabore un documento de política nacional sobre este tema en el país.



