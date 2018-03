Plantón en el Ministerio de Ambiente para pedir renuncia de Murillo

Organizaciones sociales y ambientales se pusieron cita este lunes, al medio día, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para exigir la renuncia del director de esta cartera, Luis Gilberto Murillo, junto a la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el ministro de Minas y Energía, y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El inconformismo surge tras el afloramiento de petróleo del pozo Lizama 158 de Ecopetrol, en Barrancabermeja (Santander), cuya tragedia ambiental ya cumple 24 días contaminando fuentes hídricas, matando a cientos de especies, afectando la seguridad alimentaria y la actividad económicas de la población local, así como generando enfermedades en los lugareños.



“Indignados por esta tragedia, denunciamos la lentitud de la acción estatal y la ineficiencia de las autoridades ambientales que parecen actuar como cómplices de este delito ambiental de gigantes proporciones, al continuar otorgando licencias de explotación minera a diestra y siniestra y proponiendo dar vía libre a la extracción de petróleo con el terrible fracking. Nos oponemos al modelo de desarrollo impuesto en Colombia, basado en la extracción de minerales fósiles”, advierte el comunicado.

Plantón en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tras la tragedia ambiental del derrame de crudo del pozo Lizama 158. Foto: Carlos Santiago. Participaron: Paz A La Calle, Alianza Colombia Libre de Fracking, Plataforma Animalista Alto, Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, CENSAT Agua Viva, Movimiento Ríos Vivos. Foto: Carlos Santiago. Exigen garantizar el derecho al agua potable, al ambiente sano y a que la naturaleza sea sujeto de Derecho; además de sancionar a Ecopetrol con las máximas multas previstas. Foto: Carlos Santiago.

De acuerdo con el Consejo Municipal del Riesgo de Barrancabermeja, el número de animales rescatados en medio de la emergencia ambiental asciende a 2.000 ejemplares, entre mamíferos, aves y reptiles, que quedaron atrapados en medio de la espesa capa de lodo y crudo que se explaya por 30 kilómetros del caño Muerto, la quebrada la Lindosa y el río Sogamoso.

La tragedia anunciada, otra vez

De acuerdo con un informe de 300 páginas de la Contraloría, que reveló Noticias Caracol, Ecopetrol reportó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que "el pozo Lizama 158 estuvo en suspensión durante todo un año por problemas mecánicos y por fallas en el revestimiento o la construcción del mismo”. Y que estaban esperando la aprobación de recursos para el mantenimiento por parte de la Junta Directiva.



Pero no solo es Lizama 158; según la Contraloría, se “programó el abandono de 15 pozos y recuperación ambiental de piscinas y locaciones. No obstante, solo se abandonaron 4 pozos, y no se realizaron recuperaciones ambientales de ninguna clase (…) Lo anterior denota falencias en la planeación y gestión de los abandonados de pozos, actividad imprescindible para la conservación ambiental”.



Y luego recalca el organismo que "en la mayoría de los casos, Ecopetrol S.A. argumenta la falta de presupuesto para el cumplimiento de estas actividades. Sin embargo, en el entendido que las mismas habían sido previamente planeadas, así también debieron estar dispuestos los recursos para llevarlo a cabo, máxime que se contaba con provisión contable suficiente, cuyo propósito consiste en garantizar que la industria petrolera resarza los daños causados en su entorno".



Por su parte, Murillo aseguró que “Si Ecopetrol no ha cumplido con éstas medidas será drásticamente sancionado, así mismo, si se comprueba que ocultó información relevante que hubiese permitido prevenir ésta emergencia ambiental. Llevaremos estás investigaciones hasta las últimas consecuencias en los términos establecidos por la ley”.



