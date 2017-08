Planet On: la muestra internacional de cine ambiental llega a Colombia

Desde la premier para Colombia de La Verdad Incómoda 2 (An Inconvenient Sequel: Truth To Power), la segunda parte del documental de Al Gore sobre cambio climático, hasta la proyección de Plastic China, nominado al Gran Premio del Jurado en Sundance de este año, Planet On 2017 traerá a Bogotá las más reconocidas producciones audiovisuales sobre medio ambiente, del 12 al 15 de septiembre.

Una combinación de grandes y conmovedoras historias en torno a moda, sostenibilidad, conservación, cambio climático, movilidad, polución e industria alimenticia hacen parte de la Selección Oficial, que será proyectada en los Multiplex de Cine Colombia Av. Chile y Embajador, y gratuitamente en las Universidades Central, El Bosque y Los Andes.



“La tercera edición de Planet On quiere que el cine sea una herramienta para la educación ambiental, para que las personas conozcan y entiendan las problemáticas que afectan el planeta como resultado de nuestras acciones. El género documental justamente busca poner en evidencia una situación real y nos invita a ser parte del cambio”, señala Norma Cuadros, directora de Planet On.



Entre los documentales de la muestra este año, estarán Querido presidente Obama (Dear President Obama), una mirada sobre la exploración de petróleo y su falsa promesa de auge económico, dirigido por Jon Bowermaster y narrado por el actor Mark Ruffalo.



Así mismo, se destacan The Age of Consequences de Jared P. Scott, que investiga los impactos del cambio climático sobre la creciente escasez de recursos, la migración y los conflictos a través de la lente de la seguridad nacional y la estabilidad global de Estados Unidos; River Blue de Roger Williams, donde se examina la destrucción de los ríos a causa de una de las industrias más contaminantes del mundo, la moda; y el episodio Ciudades de Planet Earth II, dirigido por Fredi Devas, que aborda una temática relacionada con el crecimiento acelerado de las ciudades y cómo los animales están luchando para sobrevivir en la selva urbana.



MEDIO AMBIENTE

