¿Violentos o amorosos? Esto es lo que debe saber sobre los pitbull

Deshidratada, con signos de maltrato, embarazada y con una clara depresión, así encontraron Judy Alexandra Pava y sus colaboradores, el 22 de febrero de 2018, bajo el puente de las Américas, a Kitzy. Esta perrita pitbull fue rescatada de la calle tras el reporte de un ciudadano que advirtió a este grupo de amantes de los animales sobre la difícil situación que atravesaba la mascota.

"La llevamos a uno de nuestros hogares de paso y Ana Marcela Palacios, la persona que estaría provisionalmente a cargo de su cuidado, decidió quedarse con ella para siempre", cuenta Alexandra, quien es apodada entre sus conocidos como 'La loca de los perros' por su trabajo para rescatar, recuperar, proteger y defender a los animales.



Los primeros días fueron complejos, Kitzy lloraba y temblaba todo el tiempo. Tenía mirada triste y en su nariz, cejas y garras portaba las señales del maltrato y el abuso que había sufrido.



Su fragilidad hizo que Ana Marcela Palacios decidiera brindarle una vivienda permanente. Poco a poco esta canina fue levantando la mirada, gracias al esfuerzo de quienes la rodearon se empezaron a borrar sus cicatrices.



"Todo giraba alrededor de ella y nuestra ilusión de ayudarla a recuperar la confianza en los humanos. Le mostramos que no todos somos malos y nos ganamos su cariño, respeto y lealtad. El 13 de marzo nacieron sus cuatro cachorros, se volvieron en mis anhelados nietos peludos", recuerda Palacios.



Cada uno de los miembros de la nueva familia de Kitzy cumplió una función en su recuperación: uno le enseñó a jugar, otro decidió compartir la cama con la perrita para darle seguridad y otro se convirtió en el enfermero de cabecera.



"Nos dimos cuenta que tratar con una pitbull es totalmente fácil, es como cualquier raza. Lo importante es ganarse su confianza con respeto, autoridad, sin violencia y con mucho amor. Ellos no nacen peligrosos, somos los seres humanos los responsables de que ellos se vuelvan problemáticos", afirma la nueva ama de Kitzy.



Tanto Alexandra como Marcela coinciden en que es falso el prototipo de perro asesino al que está siendo sometida esta raza y que ha sido este mensaje confuso el que ha hecho que cada vez sea más común ver como la sociedad los abandona o estigmatiza.



"Hay que acabar con el 'temita' harto de que es el perro asesino. Las razas no son potencialmente peligrosas, este es un paradigma que ha creado el ser humano para tapar sus fallas al momento de educar a un animal de compañía", afirman estas dos mujeres que son conocidas entre los habitantes de Usme por sacrificar todo lo que tienen por su labor de ayudar a los caninos.

Lo que dice un especialista sobre esta raza...

La médica veterinaria Ana Celly, quien cuenta con una maestría en Ciencias Veterinarias y énfasis Epidemiología y Salud Pública, respondió al cuestionario de EL TIEMPO sobre esta raza que genera amores y desamores entre los ciudadanos.



¿Es cierto que son razas que no se pueden entrenar o adiestrar?

Todo depende del tipo de educación que haya recibido por parte de los propietarios, una buena educación y entrenamiento evita que cause problemas y que socialice sin poner a las personas y a otros animales en riesgo. Cada individuo posee características particulares y rasgos en su personalidad, la literatura señala que los Pitbull son de las razas caninas más estables.





Muchos dicen que no reconocen ni siquiera a sus amos y los atacan ¿Es verdad?

Generalmente un animal no ataca sin razón, siempre muestran señales antes de hacerlo, ya sea porque se siente agredido, por miedo o por otras razones. Sin embargo, los pitbull -como otras razas de perros- evidencian señales de advertencia las cuales en varias ocasiones no son tenidas en cuenta o son simplemente ignoradas.



¿Es la raza más agresiva, impredecible y peligrosa?

Debido a su contextura física, a la fuerza que poseen y al estigma social en el que han sido encasillados; se tiene la falsa idea que son animales a los que nadie se puede acercar. No obstante, aunque poseen características que los hacen ver como animales “rudos” y fuertes, se ha demostrado que son cariñosos, leales, juguetones y muy inteligentes. Se emplean para diversos trabajos como terapias físicas, agilidad e incluso como perros policías y de rescate.



¿Genéticamente están diseñados para matar?

No hay indicios para pensar que son máquinas genéticamente diseñadas para asesinar. Los pitbull, como otras razas, pueden ser agresivas, pero siempre hay factores que influyen en el desarrollo de esas conductas como la crianza y el entorno en el que crecen.



¿Son imposibles de rehabilitar?

Este mito va de la mano de la falsa creencia que esta raza de perros no sienten dolor, algunos animales debido al sufrimiento por diversos traumas como lesiones físicas o peleas de perros, generan conductas agresivas y de miedo, pero esto no significa que son imposibles de rehabilitar. De hecho, se pueden diseñar programas y terapias para socializar, así poder reprogramar su cerebro y permitir que vuelvan a confiar en las personas o en otros animales.



¿Cuáles son las características más destacables de esta raza?

Son perros musculosos, de piel gruesa, pelo corto y duro. Una raza ágil, resistente a variables climáticas, activa y que requiere de cierta actividad física diaria. No requiere de cuidados excesivos. Desde cachorros luchan con los otros miembros de la camada como señal de juego; sin embargo, saben controlar su fuerza incluso a corta edad. Aunque son animales de rasgos fuertes y musculosos, llegan a ser cariñosos y consentidos, protectores con sus familias e incluso con los niños, todo depende de su educación.



¿Qué tipo de cuidados debe tenerse en el marco de la salud y, si es el caso, en el ámbito legal?

Al ser un perro tan activo requiere una dosis de ejercicio diaria, la cual puede comprender una salida a caminar y jugar en el día y otra en la noche, cepillarlo dos veces por semana, esquema de vacunación y desparasitación completo y vigente.

Puede presentar algunos trastornos en la piel como el pioderma, la cual es una infección producida por hongos o bacterias que afecta las capas profundas de la piel. Desplazamiento o luxación de rótula, displasia de cadera, lo cual se puede diagnosticar y tratar de forma temprana.



En cuanto al ámbito legal, en el Código de Policía está estipulado que las razas consideradas como potencialmente peligrosas, siendo el caso de los pitbull, deben portar bozal y traila (correa) al momento de estar en espacios públicos, zonas comunes o lugares abiertos. El propietario debe adquirir una póliza que cubra los daños. Entrenar ejemplares caninos para la participación en peleas como espectáculo, para agresión contra otros individuos implica una multa y se considera maltrato animal.



Hablemos de la crianza, ¿Qué tan fácil es?

La crianza puede ser fácil desde la perspectiva de la constancia y las normas, esto quiere decir que requieren que el propietario dedique tiempo para enseñar y educar. Conjuntamente implica un tema de paciencia y repeticiones.



Se debe corregir al animal cuando hace algo mal, pero esto no se requiere de violencia sino de una voz de mando, saber en qué momento regañar o castigar.

Si son cachorros se puede implementar la educación mediante el juego, así al imponer una orden el perro lo tomará como algo positivo y se le premiará. Al ser una raza tan activa es posible complementar la crianza con entrenamiento de Agility, esto permite que el perro aprenda a ser obediente, mantenga su mente enfocada y libere la energía necesaria.



Finalmente, para qué tipo de personas y/o familias es un perro de esta raza

Es una raza que se puede adaptar a cualquier persona y/o familia siempre y cuando todos los integrantes contribuyan a la educación y crianza de estos perros. Se aconseja que sean personas que le puedan dedicar tiempo sobre todo a su actividad física, posiblemente deportistas, personas que tengan la disposición de salir a caminar, trotar o jugar.



Aunque es un perro inteligente necesita de personas que tengan autoridad para corregirlo en el momento indicado, al ser un poco terco necesita paciencia para aprender. Requiere de dueños responsables que lo puedan consentir, de seguro con los cuidados mencionados anteriormente tendrán una gran mascota fiel que cuidará de todos incluso de los niños.

¿Le gustó esta raza? Esta vez lo invitamos a ayudar a un pitbull

Zafira Okazaki es una pitbull de 4 años que está buscando un humano que le brinde amor y tiempo para sus paseos. Es amorosa y juguetona, le encanta compartir con las personas. Como aún le cuesta ser sociable con otros animales, preferiblemente debe ser una familia donde ella sea la única mascota.



Si usted cree que puede darle un hogar escriba a los correos adopciones@proteccionanimalbogota.gov.co y diarav@eltiempo.com o puede ayudar compartiendo esta publicación con sus seguidores y familiares.



