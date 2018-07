¿Por qué hay tantas personas que tienen perros pincher de mascota?

Hay quienes dicen que son ruidosos, que son tan pequeños que impresionan o que tienden a ser un tanto antipáticos y poco sociables. Pero también son varias las personas que admiten tener un gusto por los perros de raza pequeña al considerarles fascinantes, muy expresivos, cariñosos y adaptables a cualquier tipo de espacio.



En lo que seguro la mayoría acertará es que conocen o han conocido entre su círculo cercano a algún familiar, amigo o vecino que convive con una de estas mascotas en su casa o apartamento.



Por eso, esta vez en #LaHistoriaDeMiMascota le abrimos un espacio a los pincher, animales que son considerados uno de los preferidos por las familias que conviven en lugares pequeños.

'Mi casa es casa de pincher'

Zeus y Canela. Foto: Luz Lancheros

Canela tiene cinco años y seis meses. Zeus, su hijo, tiene dos años y un mes. Los dos son raza pincher y hacen parte de la familia de la periodista experta en moda Luz Lancheros.



Canela llegó a la casa para llenar el vacío que había quedado luego de que la pequeña Matilda II, también pincher, se perdiera. Zeus llegó, con tan solo seis meses, a modo de regalo de navidad y desde ese día no para de "molestar" a su ama.



"Siempre hemos sido una familia de pinchers. En 2016, Canela tuvo tres cachorros. Uno es mío, que es Zeus; otro es de mi hermana, también llamado Zeus, y otro es del papá de los perros. Cuando murió mi mamá yo quedé a cargo de Canela, ahora soy algo así como una 'madre'", cuenta esta comunicadora amante de las mascotas pequeñas.



Dice que tras convivir con dos de estos perros ha descubierto que son muy caprichosos y posesivos, pero también que son fieles y amorosos.



"Demuestran amor de muchas maneras, algunas hasta extrañas. Zeus, por ejemplo, me lame las lágrimas cuando estoy triste. Sé que suena asqueroso, pero él siempre va a consolarme. Canela es más reservada, pero todas las mañanas se acomoda en mi cuello para que la consienta. Los dos, cada mañana o cuando me ven, se ponen felices, tiemblan, me piden ( me exigen, mejor) cariño.", cuenta a modo de anécdota Lancheros.

Ambos disfrutan del cariño de su familia: uno duerme con Luz y el otro con su papá. Entre los dos los atienden, les dan comida con pollo, los sacan a pasear, los visten y hasta en el auto tienen lugar privilegiado. Se puede decir que estos dos caninos hacen honor a su estilo refinado.



"Son súper delicados, nunca los riño, o se 'sienten' conmigo. Siempre los visto, no por humanizarlos, sino porque sufren de frío. Siempre buscan calor. Los saco a caminar y a jugar, siempre afuera por lo menos dos veces al día", añade Luz, quien además admite que aunque según el experto en mascotas César Millán está mal tenerlos tan consentidos, en su caso ya es inevitable.



Aunque pueden parecer animales demandantes, esta familia siempre a optado por esta raza ya que afirman les trae muchas ventajas: caben en todo lado, el popo es chico y no asfixian. Según ellos se trata de la mascota soñada.

Lo que dice un especialista sobre esta raza...

Wilson Quevedo Ramírez, médico veterinario de la UDCA con especialización en pequeños animales y director clínico del Centro de Salud Animal de Chapinero Alto, respondió al cuestionario de EL TIEMPO.

Wilson Quevedo Ramírez, médico veterinario de la UDCA con especialización en pequeños animales y director clínico del Centro de Salud Animal de Chapinero Alto Foto: Wilson Quevedo Ramírez

1. ¿A qué tipo de animales se hace referencia al hablar de perros de razas pequeñas?

Cuando hablamos de animales pequeños hacemos referencia a razas que están por debajo de los 10 kilos de pesos. Ese vendría siendo más o menos el rango puntual. Sus características dependen muchísimo de la raza, su parte fisionómica de ellos.



2. ¿Qué cuidados son fundamentales a la hora de convivir con este tipo de mascotas?

Son exactamente los mismos que cualquier perro. Hay unos pacientes que tienen predisposición a problemas respiratorios, otros de músculo esquelético. En el momento en el que decidimos quedarnos con una raza específica, o con un criollito que es igual de hermoso, es importante que revisemos sus necesidades propias y cómo darle una buena alimentación.

3. ¿Es cierto que pese a su tamaño, los perros pincher pueden ser más rabiosos?

Tienen un carácter complejo, son perros un poco más complicados, más brabucones.



4 ¿Para qué tipo de amo o familia son ideales estos perros?

Son perros ideales para tener en un espacio pequeño como un apartamento o una casa pequeña. No son de campo, no son rústicos, ni de finca. Es importante saber que son animales que dan mucha compañía a sus humanos en espacios estrechos. Esta mascota puede ser propiedad de una sola persona o una familia, pero sí es importante recordar que suelen adaptarse más a una vida de ciudad.

Esta vez lo invitamos a ayudar a un perrito

El equipo portugués. Foto: Instituto de Protección Animal

Marrano Ronaldo fue llevado a la Unidad de Bienestar Animal hace 7 meses por un desalojo en un frigorífico y está buscando una familia amorosa. Es un poco temperamental, pero no por eso difícil de querer. Su nombre obedece a la particular forma de su cola.



Si usted cree que puede darle un hogar escriba a los correos adopciones@proteccionanimalbogota.gov.co y diarav@eltiempo.com o puede ayudar compartiendo esta publicación con sus seguidores y familiares.



