Otis, el perro que escapó con su comida tras el huracán Harvey

Tomó su bolsa de comida y se fue. El pasado viernes por la noche, Otis desapareció de la casa de Salvador Segovia, un abuelo de 65 años, cuyo perro era muy cercano a su nieto Carter de solo 5 años.



Otis, perro mestizo, había acompañado a Carter al recuperarse de ataques de asma y convulsiones, como un buen y cariñoso amigo.

Por eso, cuando Salvador, de Sinton, al norte de Corpus Christi (Texas), tuvo que ser evacuado ante la llegada del huracán Harvey, dejó al animal resguardado en la parte trasera de su casa, asegurándose que no le faltara agua ni alimento hasta que regresara, según indicó al Houston Chronicle.



Pero el sábado por la mañana, no solo el perro había desaparecido. Su bolsa de comida tampoco estaba en el lugar. Asustado, y temeroso de la reacción de su nieto cuando viera que la mascota se había perdido, el hombre salió en su auto a recorrer las calles de su ciudad y A llamar al animal, sin obtener resultados.

Afortunadamente, una vecina, Tiele Dockens, había visto al can. Se encontraba revisando el estado en que habían quedado las casas de sus amigos y familiares que habían sido evacuados, cuando vio a Otis llevando una bolsa de comida para perros, calle abajo. Subió la imagen a redes sociales y esta no tardó en hacerse viral.



Por eso no era de extrañar que algún vecino le informara a Salvador que Otis se encontraba paseando por las calles, algo usual en este perro que sabe perfectamente dónde ir en Sinton para que las personas le den comida: en dos locales de la ciudad le regalan hamburguesas y comida para perro.



Afortunadamente, y antes de que regresara el nieto de Salvador, Otis volvió a su casa. Tal como indicaron medios locales, ese mismo sábado. El perro caminó directo hacia donde estaba su dueño, dejó su bolsa de comida a un lado y se acostó.



MERCURIO (CHILE) - GDA