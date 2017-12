Cocodrilo lagarto y tortuga come caracoles, nuevas especies en Asia

20 de diciembre 2017 , 11:13 a.m.

Un cocodrilo largato en Vietnam y una tortuga denominada "come caracoles" figuran entre las 115 nuevas especies descubiertas en 2016 en la región del Gran Mekong, una señal alentadora en estos tiempos de amenazas a la biodiversidad, anunció este martes WWF.



"Cuando la tendencia global es inquietante, y las amenazas para las especies y sus hábitats en la región del Gran Mekong son importantes, el descubrimiento de estas nuevas especies nos da esperanza", declaró a la AFP Lee Poston, responsable del World Wildlife Fund (WWF).

El Mekong, que nace en el Himalaya y desemboca en el mar de China en Vietnam, da su nombre a esta región tropical mayoritariamente cubierta de jungla que comprende también Camboya, Laos, Tailandia, Birmania y la provincia china de Yunnan. Cada año, los científicos de WWF anuncian el descubrimiento de nuevas especies tras un largo proceso de evalución por sus pares.

Topos descubiertos en Vietnam Foto: Alexei Abramov

En 2015, se habían descubierto 163 nuevas especies. A menudo, los investigadores temen que las especies desaparezcan incluso antes de haber sido repertoriadas debido al rápido desarrollo de la región, con la construcción de carreteras y represas, pero también al tráfico de animales salvajes.



Fue precisamente en un mercado del noreste de Tailandia, donde un científico de ese país halló una de las 115 nuevas especies descubiertas este año -once anfibios, tres mamíferos, dos peces, once reptiles y 88 plantas-, la nueva especie de tortuga come caracoles.

La tortuga comedora de caracoles, Malayemys isan. Se descubrió en un mercado local en el noreste de Tailandia. Foto: Montri Sumontha WWF

El cocodrilo lagarto de Vietnam había sido avistado en la jungla del norte del país, pero los científicos tardaron años en establecer que se trataba de una especie nueva. Solo quedan unos 200 ejemplares de esta especie, amenazada por los traficantes y el desarrollo de las minas de carbón. Desde hace 20 años, se registraron en la región más de 2.500 nuevas especies, es decir dos descubrimientos cada semana.



Una décima parte de la extensión de los ecosistemas salvajes del planeta desapareció en los últimos 20 años, según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publicado en septiembre de 2016.



AFP