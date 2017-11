"No se ha autorizado explotación minera en Santurbán": Minambiente

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos visitara a Emiratos Árabes Unidos y se anunciara la inversión de mil millones de dólares de ese país para apoyar la explotación de oro en cercanías al páramo de Santurbán, las voces de descontento no se hicieron esperar.



El proyecto sería ejecutado por la Sociedad Minera de Santander S.A. (Minesa S.A.), que pertenece al Mubadala Development Company, grupo empresarial con sede en Abu Dabi. Aunque Soto Norte promete ser diferente, pues no utilizará cianuro ni mercurio, ni dejará grandes pilas de escombros, los colombianos, especialmente los bumangueses, se han opuesto públicamente al proyecto liderando multitudinarias marchas en contra de la minería.

Tal como lo informó EL TIEMPO, el controversial proyecto, que se realizaría en los municipios de California y Suratá, en Santander, advierte en su Evaluación de Impacto Ambiental, que “alterará los ecosistemas, cambiará la cobertura boscosa y por ende se alterará el funcionamiento y dinamismo de las poblaciones de fauna silvestre, algunas comunidades y ciertas especies con alto grado de conservación”.



El Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, es uno de los opositores más fuertes de Soto Norte y hoy el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le pidió que no "desinformara" pues “no hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo”.



Murillo manifestó que “las afirmaciones del señor Alcalde no tienen ningún asidero en la realidad. Y realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas”, ya que el gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”.



Explicó que “el proyecto de ‘Soto Norte’ de la empresa Minesa está por fuera de ese páramo y está sujeto a los procesos de licenciamiento que lidera la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales)”.



El jefe de la cartera de Ambiente aclaró que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua. En ningún momento se ha descuidado la protección del agua de la población del Santander y de Bucaramanga”, agregó.

Explicó que durante este gobierno se delimitó el primer páramo y que al día de hoy se completan 23 con cerca de 1,8 millones de hectáreas. Así mismo, aseguró que en Santander hay 4 páramos delimitados, “cerca de 167.000 hectáreas de páramos, incluyendo las 98.000 del Páramo de Santurbán”.



El Ministro de Ambiente también invitó a la población de Santander y del país a participar en los procesos de delimitación de los páramos. Y aseguró que se publicarán todos los estudios que sirvieron de base para la delimitación del Páramo de Santurbán.



“Vamos a aplicar en detalle el fallo de la Corte Constitucional, que entre otras cosas, deja en firme la delimitación actual del Páramo de Santurbán”, sostuvo.

Puntualizó que “esa delimitación la vamos a revisar de acuerdo con la metodología de participación que estableció la Corte en su reciente fallo para poder llegar a la mejor delimitación de ese Páramo”.



REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE

@ElTiempoVerde