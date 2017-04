Habrá reubicaciones, pero el Gobierno descarta el traslado de Mocoa

Diecisiete días después, llegan a 321 las víctimas mortales de la trágica avenida torrencial (este es el nombre técnico de las avalanchas en los ríos) ocurrida en Mocoa.



A ellas se suman otros cientos de heridos y damnificados que perdieron todo por culpa de las rocas, lodo y demás materiales que arrastraron los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, que atraviesan la capital del departamento de Putumayo.

Superada la fase inicial de atención, evaluación del daño y de atención de las víctimas, el Gobierno puso manos a la obra para restablecer cuanto antes la normalidad en la zona.



De acuerdo con Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, entre las prioridades de esta cartera estaba definir si, como se barajó en algún momento, Mocoa debía ser reubicada en su totalidad.



En este sentido, Murillo aseguró que si bien esta fue una posibilidad que hizo carrera en los medios de comunicación, los estudios llevados a cabo por esta y otras entidades demostraron que dicha acción no será necesaria, aunque reconoce que sí deberán trasladar viviendas y otras construcciones, principalmente por encontrarse en las rondas de los ríos.



¿Cuál es el balance de las acciones llevadas a cabo hasta ahora?



Nos fijamos tareas fundamentales como definir los puntos críticos, actuar para evitar desbordamientos con las nuevas lluvias y acompañar el establecimiento de puntos de monitoreo y alertas tempranas.



Además, generamos un mapa muy preciso para establecer las zonas de riesgo no mitigable y tomar decisiones de relocalización de viviendas e infraestructura, así como de las casas que deben ser demolidas y las que no, y también tuvimos en cuenta otras edificaciones, como los colegios.



¿Cuáles han sido los resultados del monitoreo?



Hay 12 puntos críticos que funcionaron muy bien y gracias a esta labor pudimos evidenciar, por ejemplo, que hubo un aumento considerable del cauce en la quebrada San Antonio, que es el punto número 13 y que ya fue intervenido y se pudo encauzar. Hemos encauzado unos 13 kilómetros de ríos en zonas urbanas y en puntos críticos.



Finalmente, ¿se va a tener que reubicar a Mocoa?



Con base en estos análisis tenemos como resultado que podemos lograr una ampliación sin tener que trasladar grandes porciones de infraestructura. La duda que se tenía era si se debía hacer una reubicación total de Mocoa, que era uno de los escenarios que, incluso, alcanzó a ser planteado en medios. La respuesta es no, no se requiere la reubicación total. Vendrán estudios adicionales y obras hidráulicas y de protección, teniendo presente las zonas que se encuentran en alerta amarilla. Igualmente, vamos a generar áreas para el desarrollo urbano, incluyendo las reservas forestales.



Sin embargo, sí van a mover algunas viviendas…



Es preciso resaltar que en este momento hay zonas que tendrán que ser reubicadas, sobre todo las que están en las rondas de los ríos. Estas serán trasladadas y, en algunos casos, se procederá a la demolición para acceder a barreras municipales.



La próxima semana esperamos tener el plan definitivo. Hay 50 técnicos trabajando 24/7 en la mesa técnica ambiental y tenemos 37 máquinas haciendo lo propio.

Ya hay internet

En un comunicado emitido este domingo, la Presidencia de la República informó que el servicio de internet en Mocoa fue restablecido. “Mocoa ya cuenta con el 100 por ciento de la red de fibra óptica”, se lee en el documento, en el que también se indica que el servicio de telefonía fija funciona con normalidad.



Por otro lado, el Ministerio de Transporte indicó que fue habilitado el paso por las vías Pasto-Mocoa, Mocoa-Villagarzón y Mocoa-Pitalito. De acuerdo con esa cartera, también hay tránsito normal por las vías urbanas principales de Mocoa, con excepción del puente Mulato, cerrado por los daños que sufrió. De igual manera, con retroexcavadoras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se avanza en las labores de dragado de las cuencas de los ríos Taruca y Taruquita, en la quebrada Sangoyaco y en la rectificación del cauce del Mulato.

Regreso a clases

Unos 11.000 estudiantes retoman actividades



La ministra de Educación, Yaneth Giha, confirmó que a partir de este lunes, unos 11.000 niños y jóvenes retomarán sus labores académicas en la capital del Putumayo.



Según Giha, únicamente los estudiantes de dos de las 53 sedes de instituciones educativas que funcionan en el municipio serán reubicados en otros planteles. “Una de ellas es la institución educativa Kamsa, que resultó destruida durante la tragedia. Los 60 niños van a ir a la Caliyaco sede Villanueva y los de la Fidel de Monclar –que está en zona de riesgo– es probable que vayan a la Pío XII; los de bachillerato ya no tienen problema para ir a la Pío XII”, dijo la Ministra, quien agregó que “esto tiene que ver con espacios y docentes, pero ya estamos afinando ese plan para que no tengamos ningún problema”.



La titular de la cartera educativa agregó que en el caso de la institución Fidel de Monclar son 582 niños, el número más alto, y por ello siguen las revisiones de posibles ubicaciones, para que no haya traumatismos en el retorno a clases.



REDACCIÓN VIDA