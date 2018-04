'El Sina cumplió con la ley' en caso Lizama: Minambiente

Durante la segunda jornada del debate de control político, en la Comisión Quinta del Senado, sobre los impactos ambientales y sociales del afloramiento de crudo, agua y gas en Lizama, Santander, la comunidad y las voces del sector ambiental fueron escuchadas.

“Yo no vengo a culpar a nadie aquí, sólo a que respondan a nuestras comunidades y visibilicemos la situación: la destrucción total que se hizo con este afloramiento. Esto es una emergencia caótica, pues nosotros vivíamos de la quebrada”, dijo el representante legal de la comunidad Rafael Antonio Quintero, quien aseguró que el servicio médico que ha prestado Ecopetrol a las personas afectadas se limita a “tomarles la tensión y dar una fórmula médica que luego la gente tiene que comprar por su cuenta”.

El escape se produjo a 220 metros del pozo 158 del campo Lizama, operado por la estatal petrolera en el corregimiento La Fortuna, más exactamente en el predio Las Palmas. El hecho hizo que unos 550 barriles llegaran a cuerpos de agua cercanos, contaminaran 24 kilómetros de la quebrada La Lizama y Caño Muerto, así como aguas del río Sogamoso.



Después le siguió Carlos Augusto Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Fortuna, quien dejó ver su descontento con la manera en que el país viene desarrollando su actividad petrolera.



“Nos preocupa el futuro de Lizama, una región explotada por las multinacionales y que hoy es la joya de la corona de muchas compañías petroleras. Y es que pareciera que la legislación ambiental en Colombia fuera un saludo a la bandera; debe existir un equilibrio entre lo económico, social y ambiental. No se puede seguir explotando a costa de las comunidades. Queremos que se investigue a fondo porqué el campo Lizama no tiene licencia ambiental", remató durante su intervención.



Por su parte, el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró que “el Sistema Nacional Ambiental (Sina) cumplió con todo lo que está establecido en la ley” a la hora de manejar el desastre ambiental. “Cuando usted otorga un permiso para explotación de hidrocarburos, usted tiene un responsable, que en este caso es Ecopetrol. Si se subestima un evento como este, que no tiene antecedentes en el país, y no tiene un plan de respuesta robusto para responder –como yo personalmente lo comprobé- pues tiene un responsable”.



En una carta enviada al Procurador General Fernando Carrillo, el ministro Murillo asegura que la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) se encuentra al frente del evento, siendo la encargada de vigilar las acciones de Ecopetrol en el marco de su Plan de Contingencia. Mientras tanto, su cartera cuenta con un equipo interdisciplinario acompañando las acciones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) que atiende la emergencia.



"El Gobierno Nacional ha hecho todo el esfuerzo que ha estado a su alcance para superar la emergencia. Nuestra principal preocupación ha sido que esa emergencia no aumente sus impactos y se pueda pasar a una etapa de estabilización. La prioridad es proteger a las comunidades y a los activos naturales que prestan servicios ecosistémicos”, dijo Murillo.

