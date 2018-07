Conozca aquí los trámites para viajar en avión con las mascotas

Cada vez más dueños de mascotas deciden llevarlos a sus vacaciones. Y si usted está convencido de hacerlo, debe planearlo bien porque existe todo un listado de estrictos requisitos que hay que cumplir a cabalidad para no llevarse sorpresas en los aeropuertos.

Hoy no es raro encontrarse con pasajeros en las filas de los vuelos que viajan con sus mascotas en la cabina del avión. Algunos porque son perros de compañía (con una justificación médica) o de asistencia; otros porque debido a su tamaño son fáciles de llevar sin incomodar a nadie.



Por este motivo, cada aerolínea ha creado sus propias normas y requerimientos para velar por la tranquilidad de los demás pasajeros y por la integridad de los animales.

No se enrede, averigüe bien y llévese a su peludo a recorrer el mundo.

La salida y la llegada

Para que el viaje sea placentero, hay que tener en cuenta las exigencias del país que se va a visitar y consultar previamente con el Servicio Veterinario Oficial de cada destino. Hay que indagar sobre cuáles son los requisitos sanitarios establecidos y exigidos por ellos para permitir el ingreso del animal desde Colombia.



Una vez se haya realizado esta consulta y se tenga claridad sobre la viabilidad y las exigencias sanitarias requeridas por cada país, el interesado, en Colombia, debe acercarse con su mascota a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ubicada en los aeropuertos.



Hay que hacerlo en las 24 horas previas al vuelo, con el fin de que hagan la respectiva inspección documental y física del animal y para lograr la expedición del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) correspondiente. Sin este documento no hay ninguna posibilidad de sacarlo del país.



El propietario del animal debe presentar al funcionario del ICA un certificado emitido por un médico veterinario con fecha de expedición no mayor a tres (3) días.

Allí se debe aclarar que no presentó ningún signo clínico de enfermedad, que cuenta con un plan de vacunación vigente (fechas y productos), que recibió un tratamiento contra parásitos internos y externos de forma reciente con productos registrados ante el ICA (con los datos de fechas y productos) y que es apto para ser transportado. El costo de esta inspección es de $ 45.813 pesos. Si el viaje es dentro del país, el animal no necesita este trámite.



“Hay que organizar todo el papeleo con tiempo. Por ejemplo, la Comunidad Europea exige un examen de sangre y el animal puede viajar a los 90 días”, dice Catalina González, de la empresa colombiana Perros de Casa, que asesora este tipo de trámites.

Antes del viaje

- El día del viaje, procure darle la última ración de comida a su perro al menos seis horas antes del vuelo. Si es a Europa, por lo menos 12 horas antes.

- Por seguridad, no lo medique ni le dé sedantes. Siempre tendrá que estar despierto.

- Previo al viaje es conveniente darle un buen paseo a su mascota, para que viaje relajado.

- Asegúrese de comprar un guacal apropiado para el tamaño de su perro. Para viajes internacionales las rejillas deben ser metálicas.

- Acostumbre a su perro a permanecer en el guacal durante varias horas, para evitar la ansiedad durante el viaje.



Condiciones de las aerolíneas

Avianca: de acuerdo con las características del animal, se pueden llevar gatos y perros en la cabina o en la bodega del avión (como equipaje facturado). El animal puede pesar hasta 8 kilos, que no incluyen el peso del huacal, que debe medir máximo 20 centímetros de alto. Durante el vuelo, el animal debe permanecer en el guacal, que debe ser de tela resistente al agua y con orificios. Si no cumple con estas características se puede adquirir en Avianca o en algunos aeropuertos. Para vuelos nacionales, el transporte del animal puede costar desde 60.000 pesos. Y para internacionales, depende del trayecto.



Cuando se viaja con perros de servicio, apoyo emocional o de rescate hay que demostrarlo. En este caso, no tendrá ningún costo.

Viva Air: (antes VivaColombia): perros y gatos viajan en la cabina del avión. Deben ir en un guacal de tela que cuente con un cierre para que no pueda escaparse. Y el peso total, incluyendo el guacal, no debe estar por encima de los 10 kilos. Servicio no disponible para transporte en bodega y solo para vuelos nacionales. En rutas internacionales únicamente se transportan perros lazarillo o animales de compañía emocional.



Costo del viaje: desde $55.000.

American Airlines: los clientes con mascotas que viajen como equipaje registrado deberán presentar un certificado de salud. Quienes viajen con sus mascotas en cabina deben reservar con tiempo, pues no se permiten más de siete en cada vuelo.

Se reservan el derecho de negar el transporte de cualquier animal que muestre un comportamiento agresivo. Las mascotas solo podrán viajar tras haberse efectuado el pago de las tarifas que apliquen. Los perros y gatos deberán tener por lo menos ocho (8) semanas de edad para poder viajar.

Iberia: Podrán ir en cabina si no superan los 8 kilos de peso, incluyendo el guacal, que debe ser consistente, ventilado, con fondo impermeable y seguro. Los costos por este servicio adicional dependen del itinerario. La mascota que viaje con el pasajero no debe causar molestias a los pasajeros que viajen al lado. Y deben permanecer dentro de guacal durante todo el vuelo.

En bodega deben llevar un guacal de material resistente y seguro, y con un cierre que ofrezca garantías de que no se abrirá.

Latam: Algunos perros y gatos pueden viajar en la cabina del avión, dentro de un contenedor con ventilación, base impermeable y con cierre para que no se escapen. La suma total del peso de la mascota, más el contenedor, no puede superar los 7 kilos para vuelos internacionales y 10 para vuelos en Colombia. El servicio se cobra por tramo, de acuerdo con la ruta y siempre se rige por las condiciones de transporte de exceso de equipaje, aunque el pasajero viaje sin maletas.



No todas las razas de perros o gatos podrán viajar en la bodega del avión; hay algunas que tienen restricción. Hay que avisar a la oficina de atención al cliente con un mínimo de 48 horas antes del vuelo.



