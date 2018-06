‘Los combustibles fósiles pronto serán parte del pasado’

Hoy, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) junto al presidente Juan Manuel Santos presentarán los resultados, tras dos años de trabajo, de la Misión de Crecimiento Verde, la hoja de ruta que tiene el país para transitar por una senda de desarrollo sostenible. EL TIEMPO habló con Brice Lalonde, exministro de Medio Ambiente en Francia y coordinador ejecutivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible (Rio+20), invitado especial al evento y experto en economía circular.

¿Cuál es su opinión sobre los resultados de la Misión?



He leído todos los documentos y me han parecido absolutamente extraordinarios, con conceptos muy bien entendidos sobre la tierra y el agua. Es ilustre que Colombia haga un gran esfuerzo en unirse a nivel internacional para alienar la economía con la ecología, el bienestar social y la inclusión.



Es increíble que después de 60 años de conflicto armado el presidente Juan Manuel Santos haya logrado conseguir la firma de la paz con el grupo guerrillero de las Farc y direccionar al país en un camino de desarrollo que respete el capital natural de Colombia. Hay dos cosas que están sucediendo en este momento: primero, la Tierra y la humanidad se ven enfrentadas a amenazas que desbordan a todos los países, lo que significa que aunque un país sea virtuoso en temas ambientales, si los demás no lo son igual va a sufrir las consecuencias. Segundo, el reto de cada país está en heredar un modo de desarrollo que respete los recursos naturales y que no viva a crédito con el planeta. Debe pensar en las futuras generaciones.

Uno de los retos que tenemos como el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado es diversificar el aparato productivo, ¿Cómo no depender tanto del extractivismo?



Colombia, diría yo, todavía depende demasiado de actividades extractivas, con un problema adicional y es que gran parte de su economía es informal, entonces es muy difícil vigilar y controlar. Sin embargo, tiene agua, recursos naturales y biodiversidad para fortalecer el turismo, además los nuevos modelos como la inteligencia artificial, la bioeconomía y la economía circular para hacer un mejor uso de los recursos naturales.



El mundo necesita gobiernos sabios porque pronto vamos a tener que dejar el petróleo a un lado dado que cada vez hay menos y es más costoso buscarlo en la profundidad. Cuando usted está a la cabeza de un gobierno, es mejor siempre estar a la vanguardia, anticiparse y prever lo que va a suceder. Y lo que va a ocurrir es que los combustibles fósiles están llamados a ser parte del pasado. La producción eléctrica a base de carbón es el principal problema mundial por lo que los países ya están transitando hacia el gas y las energías renovables.



Colombia hace parte del grupo de países emergentes y es importante que estos, que pronto serán desarrollados, den ejemplo de un modo de desarrollo nuevo, distinto. Así que el rol de Colombia es internacional.



¿Cómo evalúa la posición del presidente Donald Trump frente al cambio climático y el Acuerdo de París?

A mi parecer, el presidente Donald Trump sabe de manera pertinente que sí hay un cambio climático, pero asegura que no hay suficientes recursos en el planeta tierra para todo el mundo. Con esto se remite siempre a su lema América First (América primero, por su traducción al español) y su lógica es la de servirse primero como estadounidenses. Esto termina siendo un asunto político fundamental por enfrentar y es ahí cuando todos los países deben unirse para cooperar. Si no es así, entonces que se salve quien pueda.



Trump, con sus posturas, está creando una bola de nieve…



Trump y los políticos de cualquier gobierno usualmente tienen mandatos cortos y, la verdad, todos sus esfuerzos están concentrados en este momento en su reelección, lo demás no le importa. En cambio, las grandes empresas van más allá de los cortos períodos de gobierno, quieren seguir existiendo de aquí a 20 o 30 años, incluso más, por lo que su preocupación por el planeta ha ido aumentando.



Es que si se rompe el medio ambiente, ya no habrá economía, que en gran parte es una transformación de la naturaleza en productos, mercancías y servicios, lo que deriva en que las empresas necesitan una naturaleza en buen estado de salud.



¿Qué consejo le daría al próximo presidente de Colombia?



Lo más importante para los inversionistas y las empresas, es la estabilidad y la confianza en el tiempo. Si tuviera que dar un consejo, sería mantener la perspectiva a largo plazo y no cambiar de rumbo a cada rato. Si Colombia quiere apostarle al crecimiento verde entonces ahí es donde tiene que quedarse y transitar, de lo contrario empezarán a hacer las cosas al revés.



