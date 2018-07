Las enfermedades que más afectan a los perros

Tener un perro en casa implica mucho más que consentirlo, pasearlo y proporcionarle la comida y el agua que requiere para su supervivencia. También debe ser responsabilidad de sus cuidadores garantizarle una vida plena, saludable y alejada de enfermedades. Para lograrlo suele ser suficiente con establecer una rutina ordenada de comida y ejercicio para él, acompañada de tiempo de calidad y de toda la atención necesaria para notar algún cambio en el comportamiento, la apariencia o el estado de ánimo del animal.

“Toda enfermedad arranca casi siempre por la parte emocional”, explica la médica veterinaria Laura Tafur, tras señalar que “cuando los animalitos tienen bajas las defensas por estrés o depresión, cualquier patógeno que esté en el aire, en la guardería o en algún compañero de caminata, se puede aprovechar para causarles alguna enfermedad”.



Agrega la médica veterinaria que por ser animales de manada, a los perros les gusta compartir, jugar y correr con otros de su especie. “Eso hace que los virus y las infecciones entre ellos sean de fácil transmisión cuando van a la guardería o salen a caminar con su paseador”, dice Tafur, explica que “si el sistema inmune está fuerte puede que la enfermedad no dé tan severamente como a un perrito callejero”.



Teniendo en cuenta que tanto circunstancias de su tenencia en casa como de su cercanía con otros animales puede exponerlos a ciertos males, elaboramos una lista de enfermedades que más frecuentemente afectan a los perros de compañía. ¡Tomen nota!

Tos canina

La traqueobronquitis infecciosa canina es una patología producida por el virus de la parainfluenza, el adenovirus canino y bacterias oportunistas como la Bordetella bronchiseptica.



Los síntomas son parecidos a los de la gripa de humanos: tos seca, secreciones nasales, decaimiento y anorexia. Su transmisión se da por vía oral y nasal entre otros perros, y es muy común en aquellos que van a colegio o que andan con otros perros. Afecta a todas las razas, aunque suele darles más duro a los perros chatos (por la forma de su nariz) y a los cachorros menores de 6 meses que son destetados muy temprano y tienen sistema inmune débil.



Si el perro está afectado, es aconsejable evitar los collares de ahogo que comprimen la tráquea y son muy molestos sobre todo durante la enfermedad; hay que abrigarlo bien y evitar el contacto con otros perros, según explica la veterinaria Laura Tafur.



Es una enfermedad muy común, pero también de muy fácil manejo y pronta recuperación. Siempre es mejor acudir al veterinario, pues en algunos casos se pueden necesitar antibióticos, jarabe y medicina para reforzar el sistema inmunológico del perro.

Erliquiosis

Enfermedad transmitida por la bacteria intracelular Ehrlichia canis, que destruye células sanguíneas, entre ellas las plaquetas de la coagulación. Ocurre cuando una garrapata actúa como vector para transmitir el patógeno, mientras se alimenta de la sangre del perro.



Los animales afectados presentan anemia, fiebre, fatiga, pérdida de peso, convulsiones y, en casos extremos, pueden llegar a orinar y defecar sangre. El tratamiento es a través de antibióticos que deben ser formulados por un veterinario ya que, dependiendo del peso y talla, se requerirá un medicamento y dosis específicas, así como de algún protector gástrico.



Se recomienda que siempre que el perro vaya a tierra caliente se le ponga antigarrapatas y antipulgas. Sin importar en qué clima viva el animal, cada 3 o 6 meses, hay que aplicarle un antídoto contra ellas.

Gastritis

Esta molestia estomacal puede dar por diferentes causas: bacterianas, estrés o desórdenes alimenticios generados por la vieja creencia de que los perros solo comen una vez al día. Mientras el estómago pasa mucho tiempo sin comida, se van produciendo jugos gástricos que queman las paredes del estómago, que ocasionan la gastritis.



También puede ser ocasionado por el estrés que aqueja a los perros que se quedan solos y encerrados la mayor parte del día. “Empiezan a comerse lo que encuentran, incluyendo la basura, y eso al final puede ocasionar inflamación en el estómago”, explica Tafur.



Otra causa puede ser por bacterias y parásitos que lo afectan y harán vomitar repetidamente. Para prevenir la gastritis hay que programar las comidas, de acuerdo con la porción adecuada para su tamaño, tres veces al día.

Hipertensión

La hipertensión arterial en caninos es una enfermedad peligrosa que se puede tornar crónica al llevar a una falla multiorgánica que generaría un daño silencioso en órganos importantes como los riñones, los pulmones y el corazón, que suelen sufrir alteraciones y que, incluso, podrían causarle la muerte al animal.



Así lo explica el veterinario Jorge Gallego Rodríguez, coordinador de medicina interna y docente de urgencias de la Universidad de Antioquia.



“La hipertensión puede ser: primaria, cuando se desconoce su causa; según investigaciones, se sospecha de un origen hereditario, mientras que la secundaria es consecuencia de varios trastornos, entre ellos, renal y hormonal”.



En estos últimos, el especialista destaca varios tipos de hipertensión, entre estos, el hiperaldosterismo; es ocasionado por alta producción de aldosterona, la mayoría de veces ocasionado por un tumor en las glándulas suprarrenales. Y el hipertiroidismo -o alta actividad de la glándula tiroidea-, generado entre otras causas por el sobrepeso, la comida mixta y el tabaquismo en los propietarios que convierten al perro en fumador pasivo.

Otitis

Es una inflamación del oído que puede darse por bacterias o por hongos ácaros. Ante los primeros síntomas de molestia, es necesario examinar e iniciar un tratamiento adecuado. “Es importante mantener los oídos limpios con un algodón seco. Y si se nota que hay mucha cera o cambio de color, hay que acudir al veterinario. La otitis puede causar mucho dolor”, indica la experta Tafur.



La otitis puede ser interna o externa, siendo esta última la que se define como la inflamación o infección del conducto auditivo externo.



La interna, entre tanto, es secundaria y casi siempre da por no tratarla a tiempo. En general, no es recomendable hacer lavados ni remedios caseros, al menos que sean sugeridos por un médico veterinario.



Y algo que sí se debe hacer es poner algodones en los oídos del perro antes del baño para que no entre agua, y secarlo muy bien con una toalla limpia.

Enfermedades dentales

Es una causa muy frecuente de visita al veterinario. Se puede notar que el animal la tiene cuando deja de comer o tiene molestias al hacerlo. Muchas veces aparecen abscesos y hay que retirar la pieza dental que está afectada. Casi siempre ocurre por mal cuidado en los dientes, cúmulo de sarro, fracturas o cuerpos extraños.



La mejor manera de prevenirlas es haciéndoles una profilaxis dental anual. Así se evita el acumulación de sarro. Además, hay bacterias de la boca que migran a través de la saliva a otros órganos importantes y que pueden causar enfermedades.

¿Qué hacer si se enferman?

- Consultar al médico veterinario de confianza para tener un diagnóstico certero.

· Evite el autodiagnóstico al que se llega usando Google o llamando al amigo que también tiene un perro.



- Por ninguna razón le suministre medicamentos para humanos (por ejemplo en el caso de la gripa o la tos) porque puede causarle una intoxicación a su perro.



- Los veterinarios son los únicos capacitados para, de acuerdo con el peso de su animal, darle la dosis adecuada de medicamentos.



- Lleve a su perro una vez cada seis meses a control con el veterinario y hágale exámenes de sangre una vez al año.



TATIANA MUNÉVAR B.

Para EL TIEMPO