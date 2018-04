Lista la guía ilustrada de aves más completa de Colombia

Son 1.932 las especies de aves que –se estima– pueden verse en la compleja geografía colombiana. El orinitólogo Fernando Ayerbe Quiñones las dibujó en acuarela y luego las retocó en digital. Sí, a cada una de ellas durante dos años seguidos.

El resultado de ese trabajo es la más actualizada 'Guía ilustrada de la avifauna colombiana', publicada por la organización Wildlife Conservation Society (WCS). Una herramienta que pretende incrementar el conocimiento y la conservación, así como fortalecer la divulgación y la protección del medio ambiente.



El científico caucano lo hizo por varias razones: porque Colombia es el país con la mayor diversidad de aves en el mundo y pocos conocen esa riqueza que se asoma en los más variados y recónditos ecosistemas, porque el potencial económico para el turismo de naturaleza en zonas que son hábitat para las aves es enorme, y porque la mayoría de guías ilustradas que existen actualmente están en inglés y en el proceso de traducción se termina estandarizando un conocimiento que varía en las distintas regiones del país.



“Tratar de unificar esa información puede hacer que se pierda cierto contenido. Estandarizar el nombre de un ave, cuando puede ser reconocida de distintas maneras dependiendo de la región o de la comunidad indígena que se visite, va en contra del valor que tiene el conocimiento ancestral. No llegamos a esos lugares a enseñar, sino a aprender”, le dice a EL TIEMPO, Fernando Ayerbe.

Fernando Ayerbe, autor de la Guía Ilustrada de Aves. Foto: Abel Cárdenas- EL TIEMPO

El chulo, por ejemplo, cuyo nombre científico es 'Coragyps atratus', también es llamado gallinazo, zopilote, zamuro y golero. Por eso la guía tiene un espacio en blanco para que sea la persona quien le coloque el nombre que considere, dependiendo del lugar que visita. Es un material “que deja de lado la tecnología y le devuelve el valor al lápiz y al papel para que la gente vuelva a interactuar con las aves, con su entorno y sea consciente del valor que tienen”, dice el experto.

El libro cuenta con información detallada sobre la distribución geográfica de la especie y su categoría de amenaza (en Peligro Crítico, en Peligro y Vulnerable) a escala nacional y global, el rango altitudinal y una clasificación del ave en los siguientes grupos: endémica (que se distribuye exclusivamente en Colombia), errática (que no está todo el tiempo en Colombia, sino durante sus rutas migratorias), hipotéticas (que se cree están en el país pero nadie las ha visto, por lo que no hay registros confirmados), introducidas (no son nativas, como las palomas de los parques), migratoria austral y migratoria boreal.



En el proceso, Ayerbe se valió de sus propias fotos de campo; de la 'Guía de Aves de Colombia', de Steven Hilty y Willia Brown, que fue publicada en 1986, con láminas elaboradas a color y blanco y negro por Guy Tudor; de las guías de Venezuela, Ecuador, Panamá y Norteamérica, de National Geographic; de colecciones científicas del Instituto Humboldt, del Museo de Historia Natural del Cauca, y del Museo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.

¿Dónde conseguirlos?

Estarán disponibles en: la Asociación Colombiana de Ornitología y la Asociación Selva (en Bogotá), la Sociedad Antioqueña de Ornitología (en Medellín), la Asociación Calidris y WCS (en Cali), el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (en Popayán), la Asociación Gaica (Pasto), la Asociación Tolimense de Ornitología (en Ibagué), la Fundación Cunaguaro (en Yopal), y la Sociedad Caldense de Ornitología, y Librería Libélula Libros (en Manizales).



TATIANA PARDO IBARRA

EL TIEMPO

En Twitter: @tatipardo2