La pareja que se volvió 'loca' por los gatos tras adoptar tres felinos

Esta no es una historia extraordinaria, pero sí digna de ser compartida ya que es la misma que viven muchos ciudadanos que, al igual que Leonardo y María Ximena, decidieron adoptar uno o varios gatos y se han convertido en unos abanderados del amor y el cuidado de estos animales.



Hace dos años esta pareja, que cumple 6 años de matrimonio, empezó a buscar al nuevo miembro de su familia. No era un momento fácil, pues María Ximena acababa de terminar un contrato laboral de muchos años y el tema la había afectado.

A través de una página en Facebook vieron que alguien estaba dando en adopción a dos gatos, inicialmente adoptaron uno, pero se encariñaron tanto que a los cuatro meses le dieron la bienvenida a su hogar a la otra mascota del anuncio. Así fue como llegaron Thorin y Molly, animalitos a quienes le deben enseñanzas como la capacidad de amar sin dependencia y el no dejarse llevar por las apariencias.



Tiempo después se mudaron e hicieron realidad su sueño de tener una habitación solo para sus gatos. Como la alcoba era tan grande decidieron buscar a otro felino que necesitara un techo para vivir.



"Gatificamos el espacio con repisas y barras para que treparan y se sintieran en altura, pues los gatos aman ver todo desde la perspectiva de arriba. También adecuamos un trapecio (columpio) en el que aman subirse y hacer fiestas. Además, en su habitación pusimos juguetes, dos areneras distantes de los platos de comida, rascadores y un sofá para los visitantes", narran.



Tras una visita a un 'Cat Café' se enamoraron de Nube, una gatica de pelaje blanco con negro, y no dudaron en llevarla a su pequeño paraíso gatuno.

'Estamos locos por los gatos'

Este es un retrato de esta particular familia. Foto: Leonardo Rojas

Dicen que no les da pena decir que sufren de “locura felina”, pues aman los gatos y creen fielmente en su poder sanador en las vidas de los seres humanos. “Son unos animales extraordinarios que realmente brindan amor, ayudan a muchas cosas en el hogar. Estamos locos por los gatos y los amamos, creemos que cada vez somos más los que nos dejamos enamorar. Una vez uno de ellos llega a tu vida no hay reversa”, afirman.



El primer integrante de la familia fue Thorin, a quien denominan el rey de la casa. Es de temperamento sereno y, aunque a veces es introvertido, siempre está pendiente de sus amos. Se detiene en puntos estratégicos de la casa para analizar cómo está el ambiente y mantener la tranquilidad de todos los que la habitan.



Le sigue Molly, la mayor de los tres. Es una gata carey que ayuda a estabilizar el estado de ánimo de quienes la rodean con su ronroneo. Jamás olvidarán el día que se sentó a ronronear en los pies de una amiga de la familia que estaba baja de ánimo, estuvo con ella hasta que calmó su tristeza.



Finalmente, no menos importante, está Nube. Al ser la más pequeña se caracteriza por ser juguetona y alegre, ama meterse debajo de las cobijas y siempre busca compartir con todos.

“Los amamos a los tres. Nos han hecho descubrir que los gatos son animales maravillosos que ayudan a combatir la depresión, bajar el estrés, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. También contribuyen al cuidado del medio ambiente, pues sus desechos son de fácil manejo y no son de gran volumen”, cuenta la pareja.



Su obsesión con estos animales ha sido tal que se les volvió casi una necesidad diaria tomar fotos de estas mascotas, empezaron a subirlas a redes sociales y decidieron abrir un fan page con el nombre ‘Parceros felinos’. Allí han logrado reunir a más de 50.000 personas alrededor de estos peluditos en Instagram y Facebook.



Gracias a este espacio ha conocido muchas historias de gatos que cambiaron la vida de otras personas en momentos difíciles. Una de las que más los ha impactado es la de una usuaria identificada como Alexandra, quien les contó el proceso de recuperación de su gatita adoptada que se había fracturado la columna tras caer de un sexto piso.



"Hola, buen día. Luna Valiente los saluda desde Colombia. Luna Valiente es una gatita bogotana que hace año y medio de cayó de un 6to piso y se rompió la columna. Ahora vive en Tibaná, Boyacá. Con mi esposo, que es veterinario, la cuidamos. Él le construyó una silla que varias veces monta en el día. Le hacemos terapias y es una gatita muy agradecida. En enero la dueña nos llamó para dormirla y entonces la adoptamos. La he cuidado desde el accidente y es como un bebé, hay que lavarle las sábanas y la cola cada vez que hace sus necesidades. Convive con seis gatos más y es feliz y muy valiente", se lee en la publicación.



Como este son muchos los mensajes que a diario reciben de personas de diferentes lugares del mundo que comparten su misma pasión: los gatos. La pareja asegura que han entendido que son los animales quienes eligen a sus amos y "llegan en el momento preciso para cambiar algo que va mal o para mejorar el rumbo de la vida. Quienes aman los gatos como nosotros saben a qué nos referimos”.



