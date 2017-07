La lucha por salvar el Festival de Cine Verde de Barichara

Los actores colombianos Toto Vega y Nórida Rodríguez están decepcionados con la decisión del Gobernador de Santander, de reducir el presupuesto del Festival de Cine Verde de Barichara, tal vez el único evento en el país que reúne los temas ambientales y cinematográficos en un mismo escenario.

A través de su Secretaría de Cultura, la entidad informó que no tenía recursos económicos para continuar respaldando a Festiver y que sólo podrá ofrecer 30 millones de pesos, cuando en realidad el evento está cotizado en cera de 900 millones.



“Nos ofreció la quinta parte del presupuesto con el que hemos trabajado, es decir lo redujo en un 80 por ciento. Después de siete años de trabajo esta decisión deja huérfano al festival y lo pone en riesgo de ser cancelado ya que aunque contamos con varios aliados que aportan premios, asesoría y algunos recursos, no tenemos un patrocinador que nos permita hacer el festival”, cuenta Vega.



Desde 2011 el Festival de Cine Verde viene liderando actividades relacionada con mercados verdes, proyecciones de películas al aire libre, capacitaciones en reciclaje y hotelería amigable con los ecosistemas, caminatas ecológicas, foros con invitados nacionales e internacionales, así como exposiciones de arte, limpieza de ríos, elaboración de instrumentos musicales con chatarra y caminatas ecológicas.



“El propósito de este evento es juntar una pasión, el cine, con una preocupación, el futuro del medio ambiente. Creemos que una película hace que la gente recuerde lo que sintió, por lo que el mensaje se mantiene a largo plazo”, le cuenta a El Tiempo, Vega. “Estamos haciendo maromas y hablando con patrocinadores pequeños para que nos ayuden, pero es difícil”.



El evento, que está programado del 20 al 24 de septiembre de este año, en Barichara, no solo ha activado la cultura y la educación ambiental sino también la economía y el turismo cultural. A la fecha ya se han proyectado más de 400 películas y cerca de 300 están en la plataforma esperando ser proyectadas.



“Según la Secretaría de Cultura, el presupuesto del semestre en temas culturales para el departamento es de 1.300 millones de pesos y a nosotros solo nos van a dar 30 millones. ¿Qué piensan hacer con el resto de plata? ¿Siendo el evento más importante y grande en esa materia no sería lógico seguir ayudando?”, se pregunta el actor.



