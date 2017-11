'La delimitación de Santurbán se mantiene por un año': Minambiente

El fallo de la Corte Constitucional que tumba la resolución que delimitó el páramo de Santurbán, un ecosistema que surte de agua a más de 2,5 millones de personas, puso a tambalear a la opinión pública. El Tribunal le dio un plazo de un año al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para emitir una nueva resolución, esta vez con “un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo”, al considerar que no hubo la suficiente concertación con los distintos sectores implicados.

“Ya tenemos 25 páramos delimitados, una cifra cercana a 1,5 millones de hectáreas. Ahora la Corte nos invita a definir un procedimiento mucho más claro sobre cómo se delimita un páramo en Colombia, considerando elementos no solo técnicos sino sociales y económicos”, dijo el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.



“Por ahora, la delimitación se mantiene por un año más, mientras llegamos a una decisión concertada con la comunidad. Este es un ejercicio que nos ayudará con los otros 9 páramos que faltan por delimitar”, remató el jefe de la cartera.



Los actores que estuvieron detrás de la tutela son Julia Adriana Figueroa, como representante legal de la Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez, y los señores Alix Mancilla Moreno, Dadan Amaya, Luís Jesús Gamboa y Erwin Rodríguez, como miembros del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán. El 2 de julio de 2015 instauraron la acción de tutela al considerar que sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, la igualdad, a la información, la salud, al consumo de agua potable y a la vida digna –relacionada con el ambiente sano y el derecho de participación- fueron vulnerados.



“El Ministerio de Ambiente no abrió verdaderos espacios de participación que permitiera a la población del área del Páramo de Santurbán intervenir de manera efectiva y significativa en la de delimitación de ese bioma y en la evaluación de sus impactos, así como en el diseño de prevención, mitigación y comprensión de éstos”, dice un aparte del fallo.

Sin embargo, luego de que el documento se filtrara a los medios de comunicación, lo cierto es que ninguno de los actores implicados ha sido notificado formalmente por lo que no quieren dar opiniones apresuradas frente al tema.



“De ser cierta la decisión, nos alegramos, pero por ahora está rondando un documento que no tiene ningún peso jurídico pues nosotros no lo tenemos firmado en nuestras manos”, le dice Figueroa a EL TIEMPO. “Cada hecho que planteamos está debidamente sustentado. Fue muy desafortunado haber solicitado información y nunca haberla recibido, ni por el ministerio ni por las Corporaciones Autónomas Regionales ni por la Gobernación”.



Por su parte, Hernando García, subdirector del Instituto Humboldt, le dijo a este diario que era importante analizar, con lujo de detalle, el alcance del fallo. "Hay que saber qué es lo que pide la Corte concretamente, porque una cosa es consultar sobre el ejercicio mismo de la delimitación del páramo, que detrás tiene una información muy robusta y detallada, y otra es consultar sobre las implicaciones y lo que se puede hacer en los páramos para promover los objetivos de conservación que queremos y mantener la función ecológica clave: el agua".



