‘Hacer 'fracking' en páramo no es posible’

A propósito del Día Internacional del Agua, que se conmemora este miércoles, un grupo de organizaciones sociales y ambientales se reunieron en la Alianza Colombia Libre de Fracking para pedirle al Gobierno colombiano que declare la moratoria a la técnica de fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, más conocida como 'fracking'.

En la carta que enviaron al presidente Juan Manuel Santos, el grupo de ambientalistas señaló que aproximadamente 300 municipios del país están en riesgo potencial por 43 bloques destinados para exploración y explotación.



Entre ellos, mencionan a Bogotá y la amenaza de que se aplique esta técnica petrolera en áreas de páramos como Chingaza y Sumapaz.



Ante esa advertencia, Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional- que tiene dentro de su jurisdicción estos ecosistemas de páramo- resaltó que no existe una autorización legal para explotación de esta índole en la región.



“Nos oponemos frente al f'racking'. El páramo no puede ser escenario de la explotación petrolera. Puede haber propuestas del deseo de hacer 'fracking', pero de ahí a que ambientalmente sea posible es absolutamente improbable”, recalcó el funcionario.

Nos oponemos frente al 'fracking'. El páramo no puede ser escenario de la explotación petrolera FACEBOOK

TWITTER

Franco señaló que, en conjunto con las comunidades de la zona, desde la autoridad ambiental se oponen a tal desarrollo petrolero.



De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no hay ninguna licencia en el país para ejecutar este tipo de método, que ha sido fuertemente criticado por sus efectos negativos en los acuíferos de agua y la salud.



De hecho, la Alianza Colombia Libre de Fracking resalta que “Colombia no cuenta con información suficiente sobre los efectos de la implementación del 'fracking' en cordilleras”.



(Lea también: La polémica por el fracking se reaviva en Colombia)



EL TIEMPO conoció que el Ministerio de Ambiente adelanta un estudio para demostrar que el país no está preparado para atender, desde la vigilancia y el control ambiental, una explotación de este tipo en el país. Una posición que difiere de los pronunciamientos públicos de otros miembros del Gobierno.

El páramo de Sumapaz se extiende desde la localidad 20 de Bogotá hasta zonas de los departamentos de Huila y Meta. Foto: Mauricio León - CEET

Delimitación del páramo más grande del mundo

Actualmente, la Corporación Autónoma de Cundinamarca trabaja con el Ministerio de Ambiente para que en el mes de junio se promulgue una resolución con los nuevos límites del páramo Sumapaz, considerado el más grande del mundo y que se extiende entre Cundinamarca, Meta y Huila.



"Tenemos pendiente dilucidar una zona de reserva campesina, donde habitan cerca de 4.000 personas, que se traslapa con el páramo", señaló Franco.