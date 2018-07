FAO llama a atender a los pobres que viven del bosque en zonas remotas

Los gobiernos deben atender las necesidades de los 250 millones de personas pobres que en todo el mundo dependen de los bosques en zonas rurales remotas, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Alrededor del 40 por ciento de las personas que viven en el campo en situación de extrema pobreza se encuentran en sabanas y bosques, donde utilizan los recursos forestales en forma de madera, alimentos, fuente de energía y medicinas, entre otros usos.

La directora de Políticas forestales de la FAO, Eva Muller, aseguró a Efe que los bosques proporcionan a esas poblaciones recursos adicionales y "redes de seguridad cuando no hay cultivos a causa de las crisis o la estación seca". "Los políticos no suelen prestar suficiente atención a las necesidades de la gente pobre en las zonas remotas", dijo Muller, que llamó a revertir esa situación.



Con ese objetivo, la FAO está trabajando con pequeños productores forestales en diez países para ayudarles a formar asociaciones con las que tener mejor acceso a los mercados y las finanzas, así como a tener voz en los procesos de toma de decisión. La experta pidió un cambio en las normas ya que actualmente muchas personas pobres que habitan en los bosques no tienen acceso legal o no pueden usar esos recursos.



Según el informe de la FAO sobre el estado de los bosques, en 2010 la propiedad pública representaba el 76 por ciento de la superficie forestal mundial (cerca de 3.000 millones de hectáreas), frente al 3 por ciento que era de las comunidades.



Poco a poco se han ido traspasando esas tierras de gobiernos a grupos e individuos, y hoy en día unos 1.500 millones de personas de pueblos indígenas y comunidades locales tienen asegurados los derechos sobre los recursos forestales a través de la tenencia comunal. Es el caso de Bolivia, donde los indígenas tienen derecho de gestionar los bosques para producir madera, contando en ocasiones con certificados de producción sostenible, añadió Muller.



En Guatemala, las empresas pertenecientes a comunidades locales gestionan más de 420.000 hectáreas dentro de la reserva de la biosfera maya tras recibir concesiones forestales, mientras que en México más de 2.300 comunidades manejan sus recursos madereros al tener reconocidos sus derechos para gestionar bosques.



La FAO recuerda que los bosques contribuyen al desarrollo sostenible al proporcionar agua y energía, ser destino turístico, frenar la degradación del suelo, albergar biodiversidad y servir para la adaptación frente al cambio climático. La deforestación se ha ralentizado en los últimos años, de modo que la cubierta forestal ha pasado del 31,6 por ciento de la superficie global en 1990 al 30,6 por ciento en 2015.EFE