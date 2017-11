Inicia la Conferencia de Cambio Climático (COP23) en Alemania

06 de noviembre 2017 , 12:37 a.m.

Hasta el próximo 17 de noviembre, más de 23.000 personas de 197 países llegarán a Bonn para discutir sobre la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre ellos estarán líderes políticos, ambientalistas, empresarios y artistas que se darán cita para acelerar los acuerdos pactados en París en el 2015, donde se definió que para fin de siglo las temperaturas globales no deben aumentar más de 1,5° C.



De no tomarse las acciones necesarias, advierte la ciencia, las consecuencias serán devastadoras: extinción masiva de especies, fenómenos climáticos extremos, incremento en las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire y desplazamientos a causa del aumento en el nivel del mar, entre otros.



Este año, por primera vez en la historia de la COP, una pequeña isla será la gran anfitriona del evento a través del primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, presidente de la Conferencia, quien hablará sobre la compensación por daños climáticos, la resiliencia a amenazas futuras, la financiación de la lucha contra el cambio climático y el papel de los conglomerados empresariales para ayudar a crear nuevos modelos económicos, amigables con el medioambiente.



Esta reunión llega un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que su país se retiraba del Acuerdo de París por “debilitante, desventajoso e injusto”.



Tal como lo explica un editorial de la revista ‘Nature’, “la reunión de Bonn servirá como una prueba de fuego para ver cómo el resto del mundo planea mantenerse unido y mantener vivo el espíritu de París”.

