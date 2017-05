Estará en Bogotá el líder de la ‘manada de los felinos’

El próximo primero de junio en Corferias se realizará una conferencia con la fundación Black Jaguar White Tiger, donde charlarán con los asistentes sobre el rescate de animales en estado de maltrato y explotación provenientes de circos, criaderos y tenencias ilegales.



Esta fundación- que rescató a seis leones abandonados en Piedecuesta (Santander) por un circo- durante tres años ha liberado a 300 grandes felinos y otras 100 especies de animales, entre leones, tigres, leopardos, jaguares, linces, águilas, halcones, osos, lobos, coyotes, cerdos, perros y dos burras.

Black Jaguar White Tiger, que nació en México y fue fundada por Eduardo Serio, hoy cuenta con más de seis millones de seguidores en sus redes sociales. Por medio de imágenes y vídeos buscan crear conciencia sobre la protección del medio ambiente y el respeto a la fauna doméstica y silvestre.



Serio aseguró que “el cuidado de estos felinos es un trabajo muy, muy duro. Siempre al trabajar con seres vivos, particularmente lejanos a los seres humanos es muy complicado. No hay una enciclopedia sobre comportamiento animal. Así que hay que hacer magia en todo momento. Pero así como es difícil, es también gratificante cuando uno ve a un grupo de leones o tigres jugando felices de la vida”.

En las instalaciones de la fundación en su mayoría hay grandes felinos que han nacido en cautiverio y que por esa razón jamás podrán regresar a su hábitat natural. Allí trabajan cerca de 70 empleados y voluntarios, desde veterinarios a nivel mundial, responsables de proyectos de reproducción como el Cóndor o Lobo Mexicano y hasta maestros de construcción que día a día crean espacios para los animales rescatados.



“El 60 por ciento de nuestros rescates son de circo y vienen deshechos, no traen garras, colmillos, pierden por completo su dignidad. Yo les regreso la última nada más, me gustaría poder darles sus extremidades de regreso pero no es posible”, afirma Serio.



El refugio, que no está abierta al público por la tranquilidad de estos animales, hoy en día no solo es famosa por sus videos virales en sus redes sociales, sino también por la compra de sus marcas en todo el mundo, además, subsisten gracias a las donaciones de las personas al rededor del planeta.