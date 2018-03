Armadillos, los ‘arquitectos de la naturaleza’

Si algo me enamoró aún más de mi profesión de fotógrafo, fue el privilegio de haber nacido en Colombia, de recorrer su geografía en todas las direcciones. Sin embargo, siempre existieron lugares soñados pero al tiempo prohibidos, a causa del conflicto que acompañó nuestro país desde que pasé a usar pantalones largos.

Fragmentados relatos de valientes aventureros sobre la existencia de parajes en los que la creación trabajó con esmero aumentaban permanentemente mi deseo de conocerlos, de hacer sus fotografías, para que, a semejanza de las excursiones daguerrianas del siglo XIX, el mundo se hiciera una idea más clara de la belleza natural que, durante tantos años, solamente servía de escenario de brutales atrocidades.

Hoy, la esperanza y la paciencia encontraron recompensa. Esos parajes siguen ahí, con su gente, su paisaje, sus ríos y toda su fauna. Muchos, con grandes cicatrices que esperan ser curadas con delicadeza y con mucho amor.

“¡Qué son diez o más horas de viaje!”, advierte alguien cuando le digo que voy para Paz de Ariporo, en el corazón de Casanare. No importa. ¿Qué son diez horas contra 60 años?

Una bella y generosa llanura de esta región alberga el hato La Aurora, uno de esos lugares soñados, que se presenta majestuoso y sencillo a la vez. Sus propietarios, los hermanos Barragán, son la primera de muchas sorpresas que nos esperan en esta expedición. De ‘pata al suelo’, pantalón remangado saltacharcos, camisa de cuadros y sombrero de fieltro curtido y machete al cinto, su apariencia de avezados llaneros oculta su verdadero origen boyacense.

Más de 40 años en el Casanare han sido suficientes para hacerlos casanareños totales. Solamente hace falta oírlos interpretando, con el arpa y el cuatro, un joropo compuesto por Nelson, o leer alguno de sus poemas o mirar uno de los cuadros pintados por él, para entender hasta dónde la llanura es parte de la esencia de esta familia.

Las 5 de la mañana es la hora apropiada para ir al lugar que, según Jorge, otro de los hermanos, es privilegiado para ver un espectacular amanecer. No hay lugar a decepciones. El sitio y lo que ocurre cuando el cielo, aún azul oscuro, empieza a mancharse de rojo y naranja producen una mayor emoción de la imaginada, y se convierten en augurio de un día intenso y feliz.

De regreso a la casa en busca de un esperado desayuno, Jorge, pacientemente, atiende mis múltiples pedidos para detener el viejo Jeep del 54. Quiero hacer tantas fotografías como fauna va apareciendo en el camino. Desde el morrocoy que vaga lentamente y desprevenido hasta los chigüiros o capibaras que deambulan lentamente en busca de pastos húmedos de rocío.

En ese momento surge la pregunta que revelará la siguiente sorpresa. “¿Es posible que en algún momento probemos la carne de chigüiro, que tiene fama de ser deliciosa?”, le pregunto a Jorge. Una mirada bondadosa pero seria es el preámbulo de la respuesta. “Eso no será posible. Aquí solo consumimos carne de res del ganado que criamos en el hato o de las gallinas. Nosotros y la comunidad respetamos sagradamente la gran variedad de mamíferos o de aves que se encuentran en la región, al punto de que uno se puede acercar a cualquier animal, y este no va a huir, pues ya no tienen miedo del hombre”.

Cocodrilos, babillas, chigüiros, caballos salvajes y garzas blancas conviven en

los Llanos Orientales. Foto: Antonio Castañeda

Amigos del armadillo

Así es, en la región de los Llanos Orientales se promueve el programa de restaurantes libres de carne de monte, especialmente de armadillo, cachicamo u ocarro.

“Un plato de armadillo o de venado puede valer hasta 35.000 pesos en un restaurante, lo que fomenta la cacería indiscriminada de estos animales. Una cosa es que el campesino y los indígenas coman armadillo de manera sostenible y otra, que lleguen cazadores para nutrir los restaurantes”, comenta Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, que, junto con Corporinoquia, Cormacarena, el Bioparque Los Ocarros y el Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL) propende a la conservación de este animal en los Llanos Orientales.

La cacería no es su única amenaza: también están los arados, que destruyen sus madrigueras; el cambio climático, que las inunda; la transformación del paisaje, los atropellamientos en las carreteras y las fumigaciones, que afectan su dieta.

“Los armadillo son los únicos mamíferos que tienen una temperatura corporal más baja, 31 grados, y deben estar comiendo insectos para evitar la hipotermia”, comenta Trujillo, quien reconoce que este animal poco se ha estudiado no obstante ser originario América del Sur y que en Colombia, de las seis especies que hay, cinco viven en los llanos orientales.

Los armadillos son territoriales, y por eso vive uno lejos del otro: fácilmente a un kilómetro de distancia, y se juntan solo en época de reproducción. “Tienen dos partos al año, con cuatro crías idénticas genéticamente; son clones”, dice.

En la actualidad, 18 predios, que suman 100.000 hectáreas, son amigos del armadillo, lo cual implica que la propiedad privada está comprometida en su cuidado y conservación.

Este pequeño mamífero, que comparte generosamente con otras especies sus imbricadas construcciones subterráneas, y que por ello es llamado el arquitecto de la naturaleza, complementa una variedad insospechada de fauna, como la que conforman: chigüiros o capibaras, venados coliblancos, pequeños búhos, pecaríes, cigüeñas, íbices, ganado, caballos salvajes, babillas, cocodrilos, garzas blancas, bellas cocoras, anacondas; desde luego, el jaguar, e infinidad de aves que, con su presencia, pueblan el escenario natural del paisaje soñado a la salida del sol o en el idílico atardecer.

