Explorador encuentra un rarísimo alce en Suecia

Durante los últimos tres años, Hans Nilsson se planteó un único objetivo: toparse con un alce blanco, un rarísimo animal del que solo hay 100 ejemplares en Suecia. Y su paciencia finalmente rindió frutos, ya que uno de ellos se cruzó en su camino, momento que logró inmortalizar en una grabación que se hizo viral.



El explorador se encontró con el alce a orillas de un arroyo en el condado de Värmland. En el video se puede ver cómo el animal ingresa al agua para cruzar de un lado al otro y luego continúa su camino saboreando las plantas que hay a su alrededor, absolutamente despreocupado de la presencia de Nilsoon.

"Es una sensación fantástica ver a un animal tan único, que no se preocupa por las personas", sostuvo Nilsoon, y agregó: "El alce es majestuoso".



El explorador dio con el alce el viernes pasado y las imágenes que logró captar han generado mucho interés. "Hay muchos a quienes les gusta y comparten. Se debe a que es muy inusual", explicó a Sverige Radio.



Según publicó la BBC, el color blanco del pelaje del alce se debe a una mutación genética y no a que el animal sea albino.



"Magnífica criatura"; "El rey del bosque"; "Increíble experiencia" son algunos de los comentarios que ha recibido el video publicado por Nilsoon en su página de Facebook.



También hay quienes la han comparado con los animales que aparecen en historias míticas, como 'The Game of Thrones' o 'El Señor de los Anillos'.



