Emprendimiento de ‘tallo’ mundial

Las estibas se han convertido silenciosamente en el asesino de los bosques en Colombia. En nuestro país se consumen 11 millones de estibas al año, tan solo el gremio bananero consume 2 millones de estos elementos usados a nivel mundial para el transporte de carga.

Pero gran cantidad de esas estibas están hechas no de los bosques sembrados específicamente para su producción, sino de fábricas que se han abastecido históricamente de madera extraída de la selva ilegalmente.



Sin tumbar un solo árbol y reutilizando los tallos que se desechan de las hortensias, un emprendimiento colombiano viene presentándose como la solución a este peligro latente para los bosques del mundo, la idea es tan prometedora que actualmente compite por ganarse 1 millón de dólares en financiación.



Se trata de Bioestibas, una empresa antioqueña que dándole un uso adecuado a un desecho agrícola, el cual de otra manera sería contaminante, produce una estiba que tiene varios beneficios.

Hechas con los tallos desechados de las hortensias, las bioestibas buscan convertirse en una solución al transporte de carga. Foto: archivo particular.

¿Por qué producir estibas ecológicas?



La hortensia es una flor que se ha convertido en un valioso producto de exportación nacional, pero la disposición final de sus excedentes sólidos se ha convertido en un serio problema ambiental.



“Un día estaba en El Carmen de Viboral (oriente de Antioquia) con unos amigos y vi sacar un camión con un montón de flores. Me acerqué y les toqué el tallo, fue cuando me contaron que eso era un encarte muy grande. Luego visité las fincas y los vi, hicimos unos ensayos descubriendo que este era un material perfecto para lo que queríamos hacer”, cuenta Álvaro Vásquez, creador de Bioestibas.



Generalmente los floricultores tienen tres opciones para manejar los tallos sobrantes de sus flores, todas conflictivas desde la perspectiva ambiental y económica de productores que en gran parte son familias campesinas.



La primera opción para disponer dichos sobrantes es quemarlos, lo que produce dióxido de carbono y contamina el aire. En segunda instancia pueden pagar para que un camión los recoja y los lleve al relleno sanitario, en donde también hay que pagar para depositar los desechos.



Por último pueden contratar un camión, llevar los residuos a que sean cortados en pedazos muy pequeños y regresarlos a los cultivos para usarlos como abono, “pero esto también contamina porque en la descomposición del tallo se genera metano, un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global”, indica Vásquez.



Madres cabeza de familia: las principales beneficiadas



Actualmente 1.100 familias cultivan hortensias en el oriente antioqueño, cosechando una hectárea en promedio por familia. Mensualmente se generan 9.000 toneladas de tallos de hortensias, pero debido a su capacidad de producción actual, Bioestibas no puede aprovecharlas todas.



“Hoy podemos aprovechar 80 toneladas por mes. Por ello decidimos buscar entre las 1.100 familias cuáles son encabezadas por madres solteras y recibirles los tallos a ellas, librándose así de tener que pagar más para llevar los tallos al relleno sanitario, incluso librándolas de un posible comparendo ambiental”, dicen sus voceros.



La otra característica que le ha abierto puertas en el mundo a esta iniciativa, es que las bioestibas son apilables, lo cual les permiten ocupar la cuarta parte en volumen que una tradicional, traduciéndose esto en mayor eficiencia en procesos de transporte. Por ejemplo, cuando van 400 estibas normales en un camión, podrían ser reemplazadas por 1.600 de las ecológicas, lo cual potencialmente sería un revolcón para el transporte de carga global.

La producción de Bioestibas es 100% responsable con el medio ambiente. Foto: archivo particular.

El emprendimiento con impacto social sí es posible



“A la gente le encanta emprender y arrancan, pero les falta perseverancia, porque el que va a emprender tiene todo en contra: ‘no le prestamos plata porque usted con qué responde‘, ‘¿cómo así que usted se va a salir del trabajo? No, fracasó’...Superar esa barrera no es fácil, requiere mucha disciplina y gestión”, asegura Vásquez.



En sus comienzos Bioestibas era un negocio que no facturaba nada, por lo cual su equipo de trabajo aplicó una de las enseñanzas fundamentales en el emprendimiento: cuando un plan de negocio no está hecho con todas las de la ley, le empiezan a aparecer vacíos. Así que fue necesario replantear.



“Nos sorprendió porque todo el mundo decía que nuestras estibas eran una belleza, pero también decían que eran muy distintas y desconfiaban de que sirvieran”, relatan los voceros de la compañía, quienes decidieron participar en convocatorias de inversión e incubadoras de ideas para alcanzar nuevas posibilidades.

El equipo de Bioestibas. Foto: archivo particular.

“Hasta hoy hemos participado en nueve convocatorias y nos hemos ganado las nueve. En esto no solamente nos adquirimos una plata importante, sino que nos dimos a conocer. Los clientes que hoy tenemos en diferentes partes del mundo salieron de ahí”, afirma el creador de Bioestibas.



Emprendimiento de talla mundial



Es tanta la proyección de Bioestibas que el proyecto fue seleccionado como uno de los 30 finalistas del Mundial de Emprendimiento The Chivas Venture, iniciativa de la marca de whiskey Chivas Regal, otorgando un millón de dólares en financiación y mentoría para acelerar el crecimiento de ideas que generen un cambio positivo.



En la versión del año pasado de esta competencia, el colombiano Óscar Méndez con su compañía Conceptos Plásticos, que transforma plástico reciclado en bloques para vivienda, fue el ganador del primer puesto del concurso.

Desde el 5 de mayo y hasta el 12 de junio usted podrá apoyar esta idea 100% colombiana votando en este Mundial de Emprendimiento por Bioestibas.