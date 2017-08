El ‘osomalismo’ / Opinión

Ayer fue el río Atrato, hoy es el oso Chucho y mañana será un árbol. Y eso está bien. Qué bueno que por fin le estén dando a la naturaleza la importancia que se merece. El problema no son las motivaciones sino la información. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le concedió un habeas corpus al oso de anteojos que hoy se encuentra con nosotros, desconoce muchas cosas.

Desconoce la historia del oso y la dinámica de los animales en cautiverio. Desconoce que proteger a los animales es muy distinto a concederles el estatus y los derechos propios de los humanos. Desconoce el daño que le hace a la biodiversidad, al generar semejante precedente judicial. Y sirve como combustible para los mal llamados animalistas, quienes no necesitan mucha provocación para tuitear a los cuatro vientos que “cierren los zoológicos”, desde el poco nivel de diálogo y compromiso que implican las redes sociales.



Algunas personas piensan que no existen motivos válidos para tener animales en cautiverio. Lo que estas personas no saben es que los animales que habitan en los zoológicos se encuentran bajo cuidados humanos, porque no podrían ser reintroducidos a la naturaleza, ya que la gran mayoría es víctima del tráfico ilegal y ha perdido gran parte de sus comportamientos naturales. El oso Chucho se está adaptando rápidamente a este lugar, está reconociendo el nuevo territorio, ha reaccionado positivamente a la hembra y está siendo acompañado por expertos en nutrición, en veterinaria y comportamiento. Su dieta ahora se basa en frutas, cuando antes era de concentrado para perros.



La sentencia está tan mal hecha que ni siquiera dice a dónde hay que trasladarlo porque el animal nunca estuvo en semicautiverio, como pretenden justificar. El animal nació y vivió siempre en cautiverio y no puede ser trasladado a un hábitat silvestre porque se va a morir.



Por eso radicamos una acción de tutela contra la decisión de habeas corpus que tomó la Corte, por considerar que el magistrado actúa alejado del procedimiento establecido por la ley. Dentro 15 días debemos obtener una respuesta.



FARAH AJAMI PERALTA

Directoradel zoológicadeBarranquilla