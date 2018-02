La importancia de proteger al oso andino, especie amenazada

Este miércoles se celebra el Día Mundial para la protección del oso andino, una especie que transita a lo largo de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador y Perú. Se trata del único oso nativo de Suramérica, descrito por primera vez en 1825 por el naturalista francés Frederic Cuvier.

El oso de anteojos, como también es conocido, es considerado como una especie sombrilla ya que al proteger su hábitat, se salvaguarda el territorio que da hogar y alimento a más especies como el venado cola blanca, el periquito aliamarillo, las ranas arlequines y tigrillos.



Este guardián de los Andes es prácticamente vegetariano. Se alimenta de bromelias, hongos, bayas y frutas pero, como donde debería haber corredores ecológicos altamente conservados ahora hay potreros y miles de hectáreas cultivadas, se ha visto obligado a bajar por comida, generando un conflicto social y económico que concluye en la cacería por retaliación.

“El oso es particularmente vulnerable a la reducción y fragmentación de los bosques andinos generadas por la ganadería extensiva de alta montaña y la cacería por conflicto, igualmente condicionada por prácticas inadecuadas del manejo del ganado. Otras presiones menos evaluadas o significativas pueden estar generadas por la presencia de poblaciones asilvestradas de perros domésticos al depredar, competir y transmitir enfermedades a la fauna silvestre”, advierte Parques Naturales.

Oso andino visto en el PNN Chingaza gracias a la técnica del fototrampeo. Foto: PNN

Pese a su importancia, la especie hoy se encuentra catalogada como Vulnerable, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Los ecosistemas de bosques subandinos, andinos y páramos, han sufrido altos niveles de transformación que han reducido su hábitat natural.



De las 59 áreas protegidas del país, 22 tienen presencia de la especie, lo cual demuestra su amplio hábitat a lo largo y ancho de las tres cordilleras colombianas. Por eso, desde el 2007 Parques Nacionales Naturales está trabajando en la Estrategia de Conservación y Manejo del Oso Andino de la mano con Wildlife Conservation Society (WCS) a través de la iniciativa “Conservamos la vida”. Esta promueve la convivencia armónica del oso andino con las comunidades que habitan en su territorio para evitar conflictos con la especie; gracias a la creación de corredores de conservación de más de 3.800 km2 que unen varias áreas protegidas del país.



Solo en Chingaza, el programa de monitoreo se ha basado en el levantamiento de información a partir del fototrampeo, lo que ha permitido evidenciar que el oso habita en el 47 por ciento del Parque, con un número mínimo de 36 osos y una proyección de la población a 60 individuos en todo el macizo.

A Parques Nacionales, le preocupa el actuar errado de guías y operadores turísticos que están poniendo como cebos a animales muertos para atraer al oso. "Es importante hacer un llamado de conciencia para evitar cambios en la dieta natural y el comportamiento de esta especie, que de ocurrir, aumentan su riesgo de ser cazado", advierten.



“Como turistas y visitantes de la alta montaña, nuestro objetivo no debe ser una selfie con el oso, o molestarlo y perseguirlo para fotografiarlo. Disfrutemos de su presencia a la distancia, de la observación de sus huellas y comederos, sabiendo que no estamos irrumpiendo en su casa. Al igual que a nosotros no nos gustaría que vinieran a tomarnos fotos o entrar en nuestros hogares”, dice Ángela Parra, bióloga especialista en Derecho Ambiental y guardabosques de Parques Nacionales Naturales.



