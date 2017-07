El ‘monstruo’ de hielo que se desprendió del continente blanco

13 de julio 2017 , 09:12 a.m.

La comunidad científica internacional amaneció ayer con una gigantesca preocupación: una porción de hielo de 5.800 kilómetros cuadrados se desprendió de la Antártida, convirtiéndose en el iceberg de mayor tamaño del que se tiene noticia desde que se llevan a cabo registros sobre el deshielo del continente helado.

El colosal témpano –equivalente en tamaño a la cuarta parte del departamento de Cundinamarca– ha sido identificado como A68. Se resquebrajó del segmento Larsen C, en el occidente de la Antártida entre el 10 y el 12 de junio, según informó el Proyecto Midas, conformado por científicos de las universidades de Swansea y Aberystwyth –ambas galesas– y cuyo objetivo es estudiar los efectos del aumento de la temperatura del planeta en esta zona antártica, cuyas costas se sumergen sobre el mar de Wedell.



El A68 pesa un billón de toneladas, su área representa el 12 por ciento del total de la superficie de Larsen C y, de acuerdo con los científicos de Midas, su desprendimiento transformará para siempre el paisaje antártico. Los investigadores detectaron el fenómeno gracias al satélite Aqua MODIS, de la Nasa.



“Hemos estado anticipando este evento durante meses, y nos hemos sorprendido de cuánto tiempo le tomó a la grieta romper los últimos kilómetros de hielo. Seguiremos monitoreando tanto el impacto de esta ruptura en la plataforma de hielo de Larsen C como el destino de este enorme iceberg”, aseguró, en su página web, el Proyecto Midas.

Esta iniciativa ha estado estudiando la brecha en Larsen C desde 1995, luego del colapso de la plataforma de hielo Larsen A y la posterior separación repentina de la plataforma B de la misma plataforma, en el 2002.



En junio de este año, Midas ya había reportado que, en el primer semestre, la fisura aumentó su longitud a más de 200 km y dejó el iceberg colgado por un hilo de hielo de solo 4,5 km de ancho.



No obstante, y aunque parece un acontecimiento grave, los investigadores insistieron en que todavía es apresurado afirmar que el desprendimiento del iceberg tiene una relación directa con las actividades humanas.

“Aunque este es un evento natural, no podemos establecer ningún vínculo con el cambio climático inducido por el hombre; esto coloca a la plataforma de hielo en una posición muy vulnerable”, señaló Martin O’Leary, glaciólogo de la Universidad de Swansea y miembro del equipo del proyecto Midas, quien agregó que el frente de hielo nunca se había encontrado tan retrocedido como ahora.



“Vamos a observar con mucho cuidado las señales de que el resto de la plataforma de hielo se está volviendo inestable”, apuntó.



Por su parte, el investigador Adrian Luckman explicó que, en los meses y años siguientes, la plataforma de hielo podría volver a crecer gradualmente o sufrir otros eventos de ruptura que eventualmente conducirían al colapso.



“Las opiniones en la comunidad científica están divididas. Nuestros modelos dicen que será menos estable, pero cualquier colapso futuro puede ocurrir dentro de varias décadas”, dijo.

‘Sin riesgos para Colombia’: Ideam

Jorge Ceballos, glaciólogo del Ideam, explicó que el fenómeno ocurrido en el Polo Sur no tendrá ningún impacto negativo en Colombia. Para el experto, la preocupación del país debe concentrarse en el derretimiento de los glaciares ubicados dentro del territorio nacional.



“No habrá ninguna influencia para el país. A este desprendimiento se le venía haciendo seguimiento desde hace años, por lo que es algo conocido entre los estudiosos de la Antártida, quienes han tenido en consideración que, desde finales de la década del 40, la temperatura del planeta ha venido aumentando medio grado cada década, lo cual tiene como consecuencia el derretimiento del hielo polar”, indica Ceballos.

El único peligro inminente –continúa– es para la navegación marítima, pero el ascenso del nivel del mar será mínimo, por lo que no va a haber grandes desplazamientos de agua en los océanos. No obstante, otros científicos consideran que en el largo plazo sí podría haber ciertos efectos.



“Lo más probable que puede pasar con el A68 es que se empiece a fragmentar con el tiempo. Hay que tomar en consideración que se trata de una porción pequeña, si se compara con la superficie total de la Antártida, de más o menos 14 millones de kilómetros cuadrados”.



Para Ceballos, el país debe enfocar sus estudios en los glaciares colombianos, los cuales se encuentran en una situación preocupante: “Estamos muy lejos de eso, nuestra preocupación nacional deben ser nuestros glaciares”, puntualizó.

Reducción del hielo en el Ártico

La capa de hielo marino del Ártico alcanzará este año su segunda medida más baja desde que las observaciones por satélite comenzaron en 1979, según advirtieron científicos de la Academia China de Ciencias (CAS). “Sobre la base de un sistema de predicción del mar Ártico desarrollado por nuestro equipo de investigación, se espera que la capa de hielo se reduzca a 4,1 millones de kilómetros cuadrados en septiembre de 2017”, apuntó el científico del Instituto de Física Atmosférica del CAS, Liu Jiping. La cubierta de hielo marino del Ártico se redujo a 3,41 millones de kilómetros cuadrados en septiembre de 2012, el mínimo de su historia. En general, el hielo marino del Ártico alcanza su mínima extensión en septiembre de cada año.



El cambio climático global ha traído cambios significativos a la cubierta de hielo marino, con una reducción de casi el 50 por ciento desde 1979.



EFE

