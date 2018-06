Terminando una relación tóxica / Columnista invitado

Es difícil precisar el momento en que todo esto empezó. Lo único cierto es que en unas pocas décadas el planeta literalmente se inundó de basura plástica: bolsas, botellas, tapas, pitillos, mezcladores, empaques, vasos, cubiertos desechables, cepillos de dientes, peines y un sinnúmero de objetos y piezas plásticas empezaron a reemplazar las conchas en las playas del mundo, han creado islas enteras en el mar, entrado en la cadena trófica, e incluso ingresado, a manera de microplásticos, en el agua que consumimos.

Este 5 de junio de 2018 el mundo entero se une en torno a una campaña global para combatir la contaminación por plásticos. “Si no lo puedes reusar, recházalo” es el lema que millones de personas estarán adoptando para darle fin a una relación tóxica que nos ha llevado a un punto en el cual, de seguir así, en pocos años habrá más plástico que peces en los océanos del mundo.



Sin embargo este es apenas uno de los retos que tenemos como humanidad para habitar de manera armónica este planeta, que por ahora y al menos en el futuro cercano, seguirá siendo el único que tenemos. Como se presenta en la Evaluación del Estado y Tendencias del Ambiente para América Latina y el Caribe, realizada por ONU Medio Ambiente con el apoyo de más de 150 expertos de toda la región, los patrones de degradación ambiental y consumo y producción insostenibles continúan. Nuestra región sigue dependiendo de las industrias extractivas para su desarrollo económico, y pese a los compromisos frente a los acuerdos multilaterales ambientales que los países de la región han suscrito, la mayoría de las metas de protección de la naturaleza o de sostenibilidad siguen lejos de alcanzar.



Aunque estamos frente a una trayectoria de degradación y de cambios algunos de carácter irreversible (como la extinción de especies o la destrucción de hábitats y ecosistemas únicos), tenemos también la posibilidad de actuar colectiva e individualmente para la recuperación del planeta y la transición hacia la sostenibilidad.



La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean una hoja de ruta para los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil basada en el reconocimiento de la interdependencia entre lo económico, lo social y lo ambiental. Suena obvio, por supuesto, pero en la práctica estas dimensiones se han abordado de manera independiente, especialmente cuando desde las políticas públicas se ha favorecido el crecimiento económico a expensas del ambiente, o cuando se plantean políticas sociales que no consideran el ambiente como factor de bienestar y prosperidad.



Descontaminar el planeta, restaurar los ecosistemas degradados, proteger las áreas naturales, desarrollar economías bajas en carbono y adoptar formas y medios de vida sostenible siguen siendo no solo una prioridad, sino una de las responsabilidades históricas que tenemos, en Colombia y el mundo.



Este 5 de junio es un buen día para dar un paso firme en esa dirección, empezando por una acción concreta: acabando nuestra relación con el uso de plásticos de un solo uso. Únete a la campaña global de #SinContaminación por plásticos de ONU Medio Ambiente:



Para mayor información sobre esta campaña visite: http://www.worldenvironmentday.global/esJuan Bello

Jefe de ONU Medio Ambiente en Colombia