El efecto invernadero no tendría vuelta atrás

La Tierra corre el riesgo de caer en un estado de invernadero irreversible por el calentamiento global, lo que haría inhabitables varios lugares del planeta, alertó una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Pnas).

Actualmente, la temperatura media global es poco más de un grado que la de la era preindustrial y aumenta 0,17 grados cada década. El investigador líder del estudio, Will Steffen, remarcó que si las temperaturas aumentan 2 grados por actividades humanas, se activarían unos procesos en el sistema de la Tierra, denominados retroalimentaciones, que pueden desencadenar un mayor calentamiento.



Estos procesos incluyen la descongelación del permafrost (suelo permanentemente helado), la pérdida de metano hidratado de las aguas marinas, el debilitamiento de sumideros de carbono en tierra y mar y el aumento de la respiración bacteriana en océanos.

“La preocupación es que estos elementos de inflexión puedan actuar como una fila de fichas de dominó. Una vez que uno es empujado, esta empuja a la Tierra hacia otro”, dijo Steffen.



“Es improbable que los esfuerzos actuales, que no son suficientes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, ayuden a evitar esta situación”, advirtió Steffen.

El Acuerdo de París, suscrito en 2015 por unos 200 países, busca mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C con respecto a la era preindustrial y seguir los esfuerzos para limitar ese aumento en 1,5 grados.



Steffen hizo un llamado a acelerar la transición hacia una economía mundial verde.



EL TIEMPO

Con información de Efe*