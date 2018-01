El colegio que permite llevar mascotas, en Floridablanca

Rocky y Max marcaron la pauta. Su buena relación con los alumnos del colegio Gimnasio Aldebarán en Floridablanca, Santander, y las enseñanzas que les dejaron a los estudiantes y maestros hicieron que más de los suyos visitaran el colegio.



Y no solo llegaron otros perros como ellos, también una tortuga y un escorpión. Bueno, para ser sinceros, estos dos fueron de visita únicamente el día de las mascotas, pero algunos perros sí acompañan a sus dueños durante las clases ordinarias de la jornada escolar.

El Gimnasio Aldebarán es amigable con las mascotas (petfriendly). Los alumnos llevan a sus mascotas al colegio cuando, por ejemplo, no tienen con quién dejarlas o cuando están enfermas y los estudiantes está muy angustiados o cuando las necesitan para tener estabilidad emocional. No es para todos los días, pero se analiza cada situación y se decide qué hacer.



Los salones de este colegio, que tiene un modelo educativo alternativo, son quioscos abiertos y los animales se echan o corren sin problema. Deben estar vacunados, llevar collar y dejar que el alumno preste atención a su aprendizaje. El estudiante debe avisar con anticipación que irá acompañado y sus padres hacerse responsables del transporte y de llevarles los platos para el agua y la comida.



Adriana Jiménez Vargas, fundadora y creadora del gimnasio, cuenta que ella llevó a su perro Max, elegante y engreído, porque su hijo, amo original, se fue a vivir a otro país y ella no tuvo con quien dejarlo. Como Max fue bienvenido, adoptaron a Rocky, relajado y amigable. La presencia de dos animales tan distintos comenzó a dar lecciones: a algunos niños no les gustaban que los tocaran. Otros entendieron la posibilidad de convivir con la diferencia y muchos encontraron consuelo y calma cuando con rabia y llanto se sentaron junto a Max o mimaron a Rocky.



Ante las enseñanzas y resultados positivos e inesperados que obtuvieron en las relaciones de los animales con los estudiantes, decidieron establecer el día de las mascotas y también hacer del colegio un lugar amigable con ellas.

Amigos de los peludos

Esta experiencia se suma a la tendencia mundial de definir como establecimientos amigables con las mascotas a los lugares donde las personas ingresan con sus animales. En Colombia, según la página petfriendly.com.co, abarcan desde este colegio en Floridablanca hasta aerolíneas y centros comerciales.



Goldie es uno de sus clientes. Es un golden retriever que llegó hace dos años a la casa de la familia Gracia en Bogotá por cuenta del deseo de la hija de 8 años y que de paso enamoró al señor y a la señora de la casa. Ahora los domingos, cuando sus dueños no quieren dejarlo solo, buscan restaurantes a los que lo puedan llevar. Algunos de ellos venden galletas y comida especial para las mascotas. Otros tienen en la zona destinada para ellos, terrazas o espacios que dan a la calle, y vasijas especiales para que coman y tomen agua. Exigen que el animal esté siempre con correa y el dueño es el responsable de los daños que pueda causarles al establecimiento o a otras personas.



También hay hoteles que los reciben y los Gracia también han encontrado hospedaje para Goldie en lugares tan lejanos y distintos como Cartagena y Gámbita , Santander.

Una de las personas que ha hecho posible que quienes aman a sus mascotas encuentren sitios a los que las puedan llevar es Diana García. Ideó la página petfriendly.com.co el año pasado y hoy cuenta con información de más de 200 almacenes, aerolíneas, restaurantes, hoteles, cafés y centros comerciales en diferentes ciudades y municipios del país.



Muchos de estos sitios los han referenciado los usuarios. En su página también ofrece el logo para que lo pongan a la vista aquellos establecimientos que quieran informarles a sus clientes que allí son bienvenidos con sus mascotas. Seguramente muchos de los visitantes, cuando lo vean, exclamarán un verdadero y genuino ¡guau!

Estos sitios no son aptos para todos

Fernando Hoyos parece el ‘Grinch’ de las mascotas, en buena parte porque es alérgico a los perros y los gatos. Con solo estar a su lado 15 minutos, se le tapa la nariz y empieza a lagrimear. Por supuesto se aleja de los lugares amigables con las mascotas y de hecho dejó de visitar un café cerca de su casa desde el momento en que quiso tomarse un espresso y a su lado, en el piso, se le echaron dos perros de otros dos clientes.



Como si fuera poco, acostumbraba a viajar a Chicago (EE. UU.) y siempre iba al mismo hotel, hasta que se encontró con que lo habían vuelto petfriendly y lo notó al ver un perro negro y grande salir con su dueño.



