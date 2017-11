El cambio climático afecta la salud en todos los países del mundo

07 de noviembre 2017 , 08:10 a.m.

Mientras miles de líderes políticos, ambientalistas, indígenas y artistas de todo el mundo se reúnen en la ciudad de Bonn, Alemania, para discutir el futuro del planeta y evitar que la temperatura global aumente 1,5 °C al finalizar el siglo, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), las malas noticias no paran de llegar.



No solo los niveles de CO2 en la atmosfera se dispararon en 2016, alcanzando la concentración más alta registrada hasta la fecha, sino que el 2017 está a un paso de convertirse en el año más calurosa de la historia, sin la influencia del fenómeno climático del Niño. Ahora, un nuevo estudio termina de completar el coctel.

Se trata del primer análisis anual más detallado sobre los impactos del cambio climático en la salud de millones de personas en todo el mundo. El informe, titulado The Lancet Countdown on Health and Climate Change, tiene en cuenta 40 indicadores clave, que van desde el factor económico hasta el ambiental.

Pérdidas económicas y laborales

Entre 2000 y 2016, 125 millones de adultos mayores de 65 años estuvieron expuestos a olas de calor, con impactos en la salud que van desde el estrés o la insolación, hasta episodios de insuficiencia cardíaca o riesgo de lesión renal por deshidratación.



El aumento de las temperaturas también ha dado como resultado una reducción de un 5,3 por ciento en la productividad laboral en personas que realizan trabajos manuales al aire libre en áreas rurales, lo que incide a su vez en los medios de vida de estos individuos, sus familias y sus comunidades.



El valor total de las pérdidas económicas –vinculadas a activos físicos, más que a problemas de salud– como resultado de eventos climáticos extremos se estimó en 129 mil millones de dólares en 2016.



La tasa de transmisión de algunas enfermedades infecciosas dadas por mosquitos también ha aumentado. Por ejemplo, el dengue del mosquito Aedes aegypti ha aumentado en un 9,4 por ciento desde 1950. Los casos por esta enfermedad se duplican cada década.

Por otro lado, el número de personas desnutridas en 30 países de Asia y África ha aumentado de 398 a 422 millones desde 1990. También se espera que el cambio climático tenga un impacto en la producción de cultivos pues un aumento de 1 ºC – aunque parezca poco- en las temperatura global se asocia a una disminución del 6 por ciento en rendimientos mundiales de trigo y de un 10 por ciento en granos de arroz.



"Es un desafío, pero aún tenemos la oportunidad de convertir lo que hoy es una emergencia médica en los mayores avances para la salud pública de este siglo", declara el profesor Anthony Costello, copresidente de The Lancet Countdown y director de salud materna, neonatal, infantil y adolescente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Esperamos un cambio radical de los gobiernos para hacer frente a los impactos del cambio climático", continúa Costello. "Los beneficios económicos y para la salud serían enormes. El costo de la inacción se contabilizará en pérdidas de vidas que se pueden prevenir”.

Fenómenos extremos

Entre 2007 y 2016, hubo un promedio de 306 desastres relacionados con el clima por año, lo que representa un incremento del 46 por ciento desde 2000.



Los gastos en adaptación para los sistemas de salud representan el 4,6 por ciento del total. Los autores del informe piden que se amplíe la financiación para que sea resistente ante un clima cambiante, ya que cuando los fenómenos empeoren, las medidas actuales de adaptación se volverán insuficientes.



“Cada vez más países y ciudades están desarrollando planes de preparación para mitigar el impacto del cambio climático. En 2016, 449 ciudades de todo el mundo realizaron una evaluación de riesgos. Sin embargo, la mayoría se encontraban en países de altos ingresos, con un 83 por ciento de ciudades europeas encuestadas, en comparación con el 28 por ciento de las ciudades africanas”, explica el estudio.



Hugh Montgomery, también copresidente de The Lancet Countdown y director del Instituto para la Salud Humana del University College de Londres añade: “No podemos adaptarnos solo para salir de esto, sino que debemos tratar tanto la causa como los síntomas del cambio climático. Hay muchas maneras de hacer las dos cosas, que suponen un mejor uso de los presupuestos de la atención médica"

Transportes y contaminación del aire

El transporte en las ciudades de las economías emergentes sigue estando dominado por la gasolina y el diésel, mientras que los combustibles no convencionales –biocombustibles y gas natural– y los vehículos eléctricos están ganando adeptos, sobre todo en Europa y Estados Unidos.



En 2016 el empleo en el sector de las energías renovables llegó a 9,8 millones de personas, 1 millón más que en el sector de extracción de combustibles fósiles. Sin embargo, la exposición mundial a la contaminación del aire ha aumentado en un 11,2% desde 1990, y alrededor del 71% de 2.971 ciudades monitoreadas por la OMS exceden los niveles recomendados.



Christiana Figueres, presidenta de la Junta Asesora de Alto Nivel de The Lancet Countdown y ex Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recalca: "El informe expone el impacto que el cambio climático está teniendo en nuestra salud. También, que abordar el cambio climático mejora la salud mundial directa, inequívoca e inmediatamente. Es tan simple como eso. Cuando un médico nos dice que necesitamos cuidarnos, prestamos atención. Es importante que los gobiernos hagan lo mismo”.



