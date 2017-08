Dos nuevas especies halladas en Caño Cristales

El billete de $ 2.000 tiene, por un lado, el rostro de la artista paisa Débora Arango, conocida por ser la primera mujer en pintar desnudos en el país, y por el otro, el famoso río de los siete colores, Caño Cristales, un escenario que durante décadas estuvo controlado por el grupo guerrillero de las Farc y que se ha abierto camino en el ecoturismo.

Su ubicación estratégica entre los ecosistemas de la Orinoquia, los Andes y la Amazonia le brinda unas características únicas en biodiversidad de fauna y flora a Caño Cristales. El ecosistema forma parte del escudo guayanés, conocido como la región geológica más primitiva del planeta, donde se encuentran las plantas y animales más antiguos del mundo.



Sin embargo, pese a que el año pasado este rincón natural recibió cerca de 16.000 turistas, ni los visitantes ni las autoridades ambientales locales y regionales contaban con la información suficiente para saber cómo conservar el ecosistema. Ni siquiera sabían, con exactitud, qué especies habitaban el lugar y cómo se comportaban.



Así que, teniendo en cuenta las amenazas que lo aquejan –que van desde la deforestación acelerada, la ganadería extensiva hasta la incertidumbre de 150 pozos petroleros en la sierra de La Macarena–, investigadores del Instituto Alexander von Humboldt hicieron una alianza con Cormacarena –la autoridad ambiental de la zona– para investigar, por primera vez, la fauna y flora acuática que allí habitan.

Los investigadores encontraron una pareja de peces, de la familia de las mojarras, en las aguas cristalinas de Caño Cristales. Foto: Iván Mikolji

Entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre del 2016, 21 científicos se embarcaron en una pequeña expedición para muestrear Caño Cristales, los afluentes del río Guayabero, el caño Barro y la laguna El Silencio. También se incluyeron las zonas adyacentes para las especies terrestres, incluyendo bosques de galería, morichales, arbustales, sabanas y ambientes naturales transformados en potreros, a las cuales se les puso cámaras trampa.



El trabajo se enfocó en la caracterización de los grupos macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En total se identificaron 74 taxones de invertebrados acuáticos, incluyendo dos especies de esponjas no identificadas y 330 especies de vertebrados, entre los que figuran 80 especies de peces, 24 anfibios, 27 reptiles, 145 aves y 54 mamíferos.



Lo que más llamó la atención de los investigadores fue un pez, que forma parte del grupo de mojarras, y una esponja, que tiene un tipo de asociación biológica con las algas que le dan el color verdoso. Ambas son nuevas especies para la ciencia.

La esponja tiene el color verdoso por una relación biológica con las algas. Foto: Iván Mikolji

Se registraron también diez especies amenazadas: 2 tortugas (teracay y morrocoy) y 8 mamíferos (danta, ocarro, oso palmero, tigre, nutria, perro de agua, marimba y choyo).



El encargado de dirigir la expedición es el biólogo Carlos A. Lasso, un español y venezolano de 53 años que llegó a Colombia hace 8 años, luego de haber trabajado en la Orinoquia venezolana por más de 20 años y en el Parque Nacional de Monte Alén, ubicado en la región continental de Guinea Ecuatorial, estudiando el sistema forestal africano.



“Cuando hacemos expediciones a lugares recónditos como éste, siempre hay un porcentaje de probabilidad muy elevado de encontrar especies nuevas para la ciencia (que nunca antes se han visto o descrito) o especies con un nuevo ampliaciones en sus áreas de distribución (que por primera vez se ven en esa zona)”, le cuenta a EL TIEMPO, Lasso.



Para él, como para muchos otros investigadores que han recorrido este país de punta a punta, el reto que viene ahora, irónicamente, es el posconflicto, pues la guerra cobijó durante cuatro décadas varios de los ecosistemas estratégicos del país.



“En las zonas donde ha habido alta presencia armada han sido pocos los procesos de extracción desmedida, potrerización o pesca intensiva. La Macarena es un sitio icónico y es fundamental que la gente y el Gobierno lo sepan aprovechar de manera sostenible”, le dice Lasso a EL TIEMPO.

Expedición Caño Cristales Investigadores del Humboldt y Cormacarena en Caño Cristales. Investigadores del Humboldt, Cormacarena y universidades estuvieron en la primera expedición a Caño Cristales para investigar su biodiversidad.

Lo que viene ahora es un trabajo conjunto, de la mano de las universidades (La Guajira, Nacional, Tadeo y del Tolima), Fundación Omacha, Instituto Sinchi y Cormacarena, para seguir investigando la fauna silvestre que allí vive y contribuir así al conocimiento de la biodiversidad. Durante los próximos dos años se hará un estudio más exhaustivo sobre toda la biología y ecología de algunas de las especies más emblemáticas de Caño Cristales, como la planta Macarenia clavijera, quien en época de lluvias crea un tapete colorido a lo largo del cauce.



“La importancia de esta expedición es clara: no se puede preservar algo que no se sabe que existe. No hay manera de conservar algo que nunca se ha estudiado. Con este estudio sabremos lo que realmente tenemos”, asegura el fotógrafo Iván Mikolji.



TATIANA PARDO IBARRA

@Tatipardo2

tatpar@eltiempo.com