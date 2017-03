En vilo, el destino ambiental del Tolima

Además del rotundo cambio que tendría socialmente la puesta en marcha de la mina de oro a cielo abierto más grande del país en el Tolima, La Colosa de la Anglo Gold Ashanti, la discusión ambiental por los grandes impactos de esta obra no ha cesado en los últimos ocho años, cuando se conoció el proyecto y comenzaron las obras de exploración.

Cientos de comunicados de comités ambientales, varios estudios internacionales y otras investigaciones técnicas a manos de geólogos reconocidos del país, han advertido las consecuencias para los suelos, los ríos y el aire que tendría la explotación minera en Cajamarca, Tolima.



“Cajamarca no merece ser un gran botadero de residuos tóxicos, producto de la minería de metales”, concluye enfático Julio Fierro, geólogo e investigador del Grupo Terrae, que a comienzos del 2016 presentó un contundente análisis, que advirtió cómo el drenaje ácido de la mina favorece la solubilización y movilización de elementos tóxicos tales como arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario.



En un informe del ‘London Mining Network’ del 2014 llamó la atención de que era altamente probable que “estos escombros contengan sulfuros, que emitirían aguas ácidas que a su vez disolverían metales pesados tóxicos”.

​

A eso se le suma el hecho de que para extraer el oro de las rocas se “generarán entre 2 y 5 mil de millones de toneladas de desechos de roca contaminante y se usarán entre 200 y 500 millones de toneladas de explosivos que contaminarán el aire”, apunto las conclusiones de ese trabajo de investigación.



“Acá existe un llamado ‘oro disimulado’ que para poder ser rentable tiene que acabar con toda la flora y fauna y gastar grandes cantidades agua. No podemos olvidar que del río Coello dependen 800.000 personas y provee el agua para el 6 por ciento del Tolima”, anota Renzo García, miembro del comité que promueve el No en la consulta popular, biólogo y exprofesor de la Universidad del Tolima.



¿Se repetiría el caso de Brasil?



Además de los residuos, el gasto hídrico y la remoción de los suelos, en el último año se sumó al debate ambiental el hecho de que la presa de relave -lugares donde se disponen los residuos de las faenas mineras- sería cientos de veces más grande que lo que hoy se tiene en el país.



“Lo más grave es tener una presa de estas en plena pendiente de la cuenca alta del río Coello, en una zona que tiene antecedentes de sismicidad, cerca de unas fallas geológicas, que están activas como la de Ibagué y la de Palestina”, destaca Fierro.



La preocupación para el comité ambientalista es que pueda ocurrir un hecho similar al que pasó en Brasil cuando se rompió el muro de contención de una mina en en la ciudad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, en el sureste de ese país.



Esa posible afectación –advierten los ambientalistas- no solo perjudicaría a la población tolimense, sino que, por la conectividad de los ríos, el impacto se trasladaría a toda la cuenca del río Magdalena, del cual depende el 70 por ciento del Producto Interno del Bruto (PIB) del país.



La empresa Anglo Gold Ashanti ha sostenido que además de contar con los requerimientos técnicos para hacer un proyecto de estas dimensiones, todavía no se sabe el detalle de los estudios ambientales, que se requerirían solo cuando comience formalmente un proceso de solicitud de estudio de impacto ambiental para la obtención de una licencia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



Urge licencia para exploración



Parte de la discusión ambiental que se ha dado en los últimos años respecto de la información sobre La Colosa subyace en un tema que el Gobierno colombiano todavía no resuelve: la solicitud de licencia para la etapa de exploración, que actualmente se puede hacer sin ningún permiso.



“La compañía ha sido muy opaca para liberar la información sobre la descripción del proyecto y la legislación actual colombiana los blinda”, expresa Fierro, quien anota que las investigaciones realizadas por su grupo se basan en datos oficiales presentados por la compañía, en estudios de los últimos cuarenta años sobre la biodiversidad de esa región y de la Reserva Forestal Central, de la que se extrajo un área para que la compañía comenzara con la exploración.



Una de las tareas que tiene Colombia para cumplir con sus compromisos ambientales para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es precisamente establecer un trámite o licencia que regule esta actividad.



De otro lado, la falta de datos en términos de recarga de acuíferos y aguas subterráneas también representa un vacío clave a la hora de discutir la conveniencia ambiental de la obra, puesto que en términos de cambio climático los expertos opinan se debe tener en cuenta futuros episodios de sequías, en los que habría posibilidad de déficit de aguas.



¿Qué pasará con la vocación agrícola?



Las voces ambientales (desde líderes campesinos, jóvenes profesionales y hasta reconocidos actores de la televisión nacional) han destacado que el otro gran temor en la región es que se pierda la vocación agrícola de este municipio, considerado ‘la despensa del centro del país’.



Los estudios demuestran que los suelos de esa área corresponden a andisoles que son elementos geológicos fundamentales en el ciclo de las aguas en zonas volcánicas y en la provisión de nutrientes para la actividad agrícola.



VIDA / MEDIO AMBIENTE