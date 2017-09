No habrá grandes hoteles en las áreas protegidas del país

El pasado mes de marzo, un proyecto de decreto que buscaba darle facultades especiales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre los parques nacionales naturales del país encendió las alarmas entre los ambientalistas sobre el futuro de estas áreas protegidas.

El documento, aunque era un borrador, generó gran preocupación dado que buscaba “promover la construcción de alojamientos, hospedajes y plantas turísticas amigables con el medioambiente” en estos ecosistemas estratégicos y altamente biodiversos.



Sin embargo, existía temor ante la posible llegada de grandes hoteles dentro de estos paraísos naturales, por lo que sobrepasarían su propia carga.



Seis meses después y tras varias controversias y debates, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, presentó su contrapropuesta sobre cómo debería funcionar el turismo de naturaleza en Colombia. EL TIEMPO conoció el documento que plantea crear el Comité Nacional de Turismo de Naturaleza, el cual se encargaría de implementar las políticas, planes, programas y proyectos al respecto.



“Bajo esta norma se busca conformar un grupo de las más altas calidades científicas y técnicas que permita identificar los diferentes sitios en donde se implementarán los primeros proyectos de turismo de naturaleza, a fin de generar nuevos mercados y valor comunitario en pro de una actividad sostenible en las zonas de especial importancia ambiental”, le aseguró Murillo a este diario.



El comité estaría conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), un representante de las corporaciones autónomas regionales, un representante del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y de las asociaciones de la sociedad civil articuladoras de las reservas naturales, entre otros.



“El turismo de naturaleza respetará los lineamientos, normas e instrumentos de planeación y manejo, desarrollados por las autoridades ambientales (…) deberá atender los principios de prevención y precaución ambiental, estudio o valoración previa de impacto ambiental, capacidad de carga, sostenibilidad ambiental, y distribución justa y equitativa de beneficios derivados de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad”, explica el decreto. La propuesta también pide que se respeten los conocimientos, innovaciones y prácticas culturales de los habitantes, con el fin de hacer un uso sostenible e incluyente de la biodiversidad.



“Esta propuesta sí respeta las funciones que a cada organismo le competen. Es un escenario de coordinación entre todos, en el marco de nuestras respectivas competencias, no como el anterior documento planteado por el Mincit, que se atribuía facultades que no le competen”, afirmó Julia Miranda, directora de Parques Nacionales.



En cuanto al controvertido tema de infraestructura hotelera, el ministro Murillo asegura que “no se podrá hacer dentro de los parques naturales –pero sí en los alrededores–, dado que la fragilidad y las características de nuestros ecosistemas son especiales. Sin embargo, PNN tiene la potestad de decidir qué tipo de infraestructura blanda es viable (servicios turísticos que no impacten los ecosistemas) como en el caso de Utría, en Chocó”.



El proyecto de decreto deberá ser revisado por la nueva ministra, María Lorena Gutiérrez, con el fin de salvaguardar las 59 áreas protegidas de Colombia, de las cuales 29 tienen un potencial ecoturístico, ya que en ellas se puede hacer avistamiento de aves y ballenas, escalar roca, hacer espeleología, senderismo, buceo y ‘camping’. Se espera el pronunciamiento de Gutiérrez, quien lleva pocos días en el cargo.



La nueva hoja de ruta para el turismo de naturaleza contará con asesoría del Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Cientificas (Sinchi), el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (Iiap), Invemar y el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Podrán participar entidades del sector público y privado, así como representantes de la sociedad civil.



TATIANA PARDO IBARRA

Redactora EL TIEMPO