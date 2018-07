El conejo que evitó que ladrones robaran la casa de sus amos en Bogotá

Bugs Bunny, el conejo blanco de 'Alicia en el país de las Maravillas', Roger Rabbit o el pesonaje japonés Usagi Yojimbo, los conejos han estado presentes en la vida de las personas durante años y se han ganado el cariño de la gente siendo estrellas del cine, la literatura, las caricaturas y la televisión .



Pero, ¿sería usted capaz de tener un conejo por mascota en su casa? Aunque para algunos es una idea descabellada, ya son varias las familias que conviven con estos animalitos y que los han adoptado como un miembro más de su familia.



Por eso, esta vez en nuestra sección #LaHistoriadeMiMascota le dedicamos un espacio a estos mamíferos lagomorfos de la familia Leporidae.

'Mi conejo evitó que robaran mi casa'

Él es Sabbath y se convirtió en todo un héroe para su familia. Foto: Cristina Rodríguez Henao

Cristina Rodríguez es ingeniera de alimentos y una amante de los conejos. Según esta joven, el amor por estos animales empezó gracias a Sabbath, su primera mascota que murió a los nueve años. Afirma que este animalito de ojos delineados y orejas negras le enseñó que no hay conexión más poderosa que la que se construye entre un humano y su conejo mascota.



A Sabbath lo conoció cuando vio por primera vez una conejera durante una visita que hizo junto a su familia a una tía que vive en Sotaquirá, Boyacá. "El dueño del lugar nos dijo que pasáramos más tarde y tipo ocho de la noche me entregó un conejito pequeñito y me dijo que me lo obsequiaba (...) Como me gusta Black Sabbath y era sábado, decidí bautizarlo Sabbath", cuenta.



Para ella era un conejo muy especial, pues en las noches le gustaba proteger a la familia y por eso custodiaba con gallardía la puerta de la habitación de sus amos.

Una noche repentinamente comenzó a zapatear con la pata trasera la puerta de una de las habitaciones. Fue tanto el ruido que el papá de Cristina decidió levantarse de la cama y ver que pasaba con la mascota.



Tras inspeccionar, descubrió que se trataba de una señal de Sabbath para avisar que había un ladrón tratando de abrir la cerradura de la puerta. El conejo estaba haciendo hasta lo imposible para protegerlos del robo.



"Apenas mi papá prendió la luz el ladrón salió corriendo. No fue la primera vez que nuestro conejo mascota nos avisó de que alguien estaba en peligro, otra noche comenzó a zapatear y al día siguiente nos enteramos de que en el edificio frente a nuestro hogar uno de los pisos se estaba incendiando. Ni siquiera el celador del edificio se había dado cuenta, pero mi conejito si lo había hecho", narra.



Actualmente Cristina, junto a su papá y mamá, vive con cuatro conejos: Rasputín, que fue un regalo de un compañero sentimental; Muñeca, una conejita que heredó de su hermana luego de que ella tuviera que tomar la decisión de irse del país; Canela,una conejita que vio en una página de adopción, y Apolo, un animalito que adoptó con su mamá ya que era propiedad de un habitante de calle que no tenía cómo mantenerlo.



Como son tantos conejitos, le asignaron a cada uno un espacio en la terraza. Allí viven como reyes, pues tienen cuatro pequeñas casas, todos los días se les cambia su papel, se alimentan con una dieta que varía entre concentrado, agua, apio, ¼ de manzana o lechuga y cada dos días zanahoria.



"Muchos dicen que los conejos no expresan emociones y eso no es cierto, son muy sensibles y lo demuestran de múltiples formas. Por ejemplo, cuando salimos a vacaciones, usualmente dejamos una persona para que vele por ellos, pero cuando yo empiezo a hacer la maleta se ponen tristes, lo saben. También a veces saltan hasta la cama y me buscan para que los acaricie, así son ellos", concluye Rodríguez.

Cristina Rodríguez compartió algunas fotografías con sus mascotas. Foto: Cristina Rodríguez Henao Cristina Rodríguez compartió algunas fotografías con sus mascotas. Foto: Cristina Rodríguez Henao Cristina Rodríguez compartió algunas fotografías con sus mascotas. Foto: Cristina Rodríguez Henao Cristina Rodríguez compartió algunas fotografías con sus mascotas. Foto: Cristina Rodríguez Henao Cristina Rodríguez compartió algunas fotografías con sus mascotas. Foto: Cristina Rodríguez Henao Cristina Rodríguez compartió algunas fotografías con sus mascotas. Foto: Cristina Rodríguez Henao Cristina Rodríguez compartió algunas fotografías con sus mascotas. Foto: Cristina Rodríguez Henao

Lo que dice un especialista sobre estos animalitos

Camilo Hernández, médico veterinario experto en investigación en animales exóticos y silvestres respondió al cuestionario de EL TIEMPO.

Camilo Hernández, médico veterinario experto en investigación en animales exóticos y silvestres y director de la clínica veterinaria Pet Company . Foto: Camilo Hernández

¿Se puede tener a un conejo como mascota doméstica?

Se puede tener un conejo, pero se debe investigar primero sobre el trabajo que esto implica y acerca de las necesidades biológicas de la especie. Espacio, hábitos, nutrición. Vale la pena aclarar que no hay diferenciación entre un conejo de granja o uno tipo mascota, ambos pueden cumplir, este propósito. Sin embargo, podemos dividir los conejos según el tipo de aprovechamiento, cárnicos, aprovechamiento de su pelo y conejos mascota.



¿De dónde cree que viene este ‘boom’ de tener conejos en las casas?

Definitivamente la tenencia de un conejo como mascota exótica viene de unos 6 años atrás, las redes sociales han cumplido un papel fundamental para darlos a conocer. Además, se consideran como mascota pequeñas y económicas en su manutención.



¿Qué se sabe sobre estos animalitos?

Los conejos en su mayoría vienen de la península Ibérica siendo descubiertos por los romanos y aprovechados por su carne y velocidad de reproducción. Son animales tiernos y apacibles durante su periodo previo a la madurez sexual. Posteriormente su comportamiento se torna defensivo y establece territorios muy claros en su entorno físico y con quienes le rodean. Su tamaño y comportamiento varían según la dieta que consuma y el espacio que se le dé.



Establecen lazos familiares con quien les divierte y les ofrece comida. Por el espacio limitado y la dieta alta en energía, el conejo consume y roe todo lo que encuentra a su alrededor como respuesta biológica, muchas veces consumiendo elementos que no son propios de la dieta como cables, papel, cartón o plástico.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de tener este animalito como compañero en el hogar?

Son compañeros inigualables, tienen una vida estimada de 10 años en promedio y su dieta es económica. Son animales muy fotogénicos, divertidos, enérgicos y perfectos para espacios con buena luz. Necesitan salir a pasear y a veces no hay muchos sitios aptos para esto ya los perros los pueden perseguir. Tristemente algunos dueños pierden el interés pasados los años y duele ver como muchos terminan abandonados a su suerte o, en el mejor de los casos, en alguna finca.



¿Cuáles son los cuidados fundamentales que deben tener en cuenta quienes tengan a estos animales en sus casas?

Las reglas básicas para la tenencia de conejos las puedo resumir así: espacio, tiempo para compartir con él, evitar el encierro más de 5 horas al día, dieta adecuada y abundante agua.



¿A qué tipo de profesionales médicos debe acudir quien tiene un conejo por mascota?

El perfil profesional del médico tratante debe ser el de experiencia en esa área, no se debe extrapolar medicina de otras especies en estas mascotas.



¿Cuáles son las enfermedades más comunes que presentan estos pacientes?

Las enfermedades más comunes son las digestivas, el estrés por encierro y problemas dermatológicos.



¿Para qué tipo de familias es recomendado tener un conejo?

Siempre he sostenido que las mascotas y los dueños crean un vínculo, una tacita relación de respeto y comprensión entre las partes. No existe un perfil, el perfil se resume en el respeto por el entendimiento de la especie y la capacidad humana para darle al animal los cuidados que necesite. Una mascota no es un capricho momentáneo motivado por una moda.

