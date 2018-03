Maquillaje amigable con la naturaleza y los animales

Para Laura López, de 26 años, el maquillaje que usa es un asunto que va más allá de los colores, la textura, el empaque o el precio. “Soy vegetariana y me cuestionó sobre cómo mis acciones pueden afectar la calidad de vida de otros seres vivos”. Por eso prefiere los cosméticos que respetan el medioambiente y los animales.

“Me gustan porque creo que mi vanidad y las cosas que me gustan pueden coexistir con el derecho a la vida y el respeto por otros animales. No quiero usar maquillaje que ha sido testeado en conejos, perros, ratones, etc. Lo que sufren estos animales es indecible, ningún labial vale eso”, enfatiza.



Esta periodista, al igual que muchas mujeres de su generación, prefiere maquillarse “sin tener el cargo de conciencia, y sin apoyar el maltrato”.



Este tipo de decisiones de vida amigable con la naturaleza y los animales usualmente comienzan por la comida y luego pasan por la ropa y otros objetos hasta llegar a aspectos más cercanos, como el maquillaje. Una tendencia que no es nueva, pero que tiene variables que la han llevado a ganar más adeptos entre las millennials y sus sucesoras, las centennials, y que es promovido en las redes sociales.



Según la Unión Vegetariana Internacional, existen 600 millones de veganos en el mundo, que, según sus cálculos, comprarán marcas y productos amigables con el medioambiente y los animales (muchas de ellas del sector de los cosméticos y la belleza), en un mercado que para el 2020 alcanzará los 5.000 millones de dólares. La mayoría son mujeres que están entre los 18 y los 34 años.

Un nuevo diccionario

Para Pamela Maquieira, directora técnica y comercial de la caena de tiendas de productos de bellza Sally Beauty en Suramérica, “las mujeres que son vegetarianas o veganas van buscando cosméticos y productos que vayan en esa misma línea y, así como no comen productos provenientes ni derivados de los animales, tampoco quieren aplicárselos”.



“Otras mujeres –dice– lo ven como un tema de salud, pues sobre todo las jóvenes prefieren productos que les aporten un maquillaje y piel saludable sin generar impacto en el medioambiente”.



Maquieira explica que es importante diferenciar entre las distintas corrientes que ofrece el sector de los cosméticos para entender cuál es la línea que cada quien puede seguir.



Por un lado están los llamados productos bío, que no tienen ingredientes animales pero que pueden tener derivados de ellos. Un ejemplo claro de esta categoría es la cera de abejas.



Cuando se habla de cruelty free, básicamente se refiere a que los productos no fueron probados en animales antes de su venta al público, lo cual solían hacer muchas casas de cosméticos cada vez que lanzaban nuevos productos.



También está la categoría vegana, conformada por productos de cosmética y maquillaje que no contienen ningún tipo de ingrediente de origen animal ni tampoco de sus derivados y, obviamente, no son probados en animales. “Son elaborados con ingredientes solo vegetales, que ayudan a cuidar el medioambiente, pero también la salud y a evitar la crueldad animal”, señala la experta.



Para quienes no están familiarizados con la onda vegana o natural en el maquillaje y los productos de belleza, una de las dudas principales es si este tipo de cosméticos son de buena calidad y obedecen a los estándares de moda y calidad que todas buscamos en los cosméticos.



Maquieira menciona como los principales beneficios de este tipo de maquillaje la naturalidad del color, el efecto antioxidante que ofrecen a la piel, los beneficios antiedad dados por sus componentes, la protección contra los rayos ultravioleta y su efecto menos invasivo y agresivo con la piel.



“A veces, las personas dudan de los efectos de estos productos, pero al usarlos se beneficia el rostro porque le estamos dando una opción más natural, que no castiga la piel y le da un efecto antiedad, ya que le devolvemos nutrientes naturales, impidiendo que la piel absorba radicales libres”, explica.



Laura López los recomienda no solo por su estilo de vida, sino por su calidad. “Lo interesante es que cuando un laboratorio se propone hacer cosas sin testear en animales se abre un espectro de investigación e innovación muy prometedor. Estas marcas son más orgánicas, porque al no testear muchas veces también dejan de lado los químicos. Es un gana gana. Cuando se tiene un producto bueno, que cuida tu salud y la de los involucrados en el proceso, la inversión vale la pena”, dice.

¿Y en Colombia?

La estilista colombiana Katerina Martina trabaja con muchas marcas que se ajustan a estos conceptos y destaca su buena calidad y versatilidad. “Ofrecen los mismos beneficios que las mejores marcas del mercado, pero con todo lo bueno de los ingredientes naturales y del respeto por los animales”, dice.



Señala, eso sí, que en su experiencia profesional en Colombia no tiene clientas que específicamente le pidan ese tipo de productos.



Laura López confirma que no es fácil sumarse a ese estilo en Colombia. “La gente todavía se burla de estas tendencias porque las considera radicales, difíciles, soñadoras, así que no hay un mercado grande para personas que queremos este tipo de garantías en nuestros productos”.



Basada en su experiencia, esta joven recomienda entrar a la página de Peta (www.peta.org), que certifica las marcas que cumplen con esa característica, y buscar en la sección de compañías que experimentan en animales. “La lista es larguísima, y uno encuentra muchos que, lastimosamente, suele usar o ha usado”.

Una lista para tener en cuenta

Con base en las recomendaciones de PETA (www.peta.org) y de las expertas entrevistadas, podemos mencionar las siguientes marcas:



NYX Cosmetics

Kryolan

Zao Makeup

Bodyography

Urban Decay

LiquidFlor

Hylie Cosmetics

Aveda, de Estée Lauder

Burt’s Bees

Wet’n Wild

Sally Hansen

Catrice Cosmetics

ColourPop

SmashBox



TATIANA MUNÉVAR B.

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @tatimun