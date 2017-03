‘Venezuela redujo la contaminación por pobreza’

En Venezuela se redujeron los niveles de emisión de carbono y de contaminación porque se ha empobrecido el país, afirmó en Nueva York la alcaldesa encargada de Caracas, Helen Fernández.

"Hemos bajado esos niveles porque ya no tenemos alimentos, así que ya no producimos tanta basura, no tenemos transporte porque no tenemos cómo solventar los costos de los repuestos y no hay repuestos", dijo Fernández en entrevista con la agencia Efe.



Agregó que a eso se suma que el Gobierno "acabó con la empresa privada y la productividad y empobreció una población que hoy en día debía estar en el primer mundo porque Venezuela era un país rico, de progreso, de respeto".



"Caímos en un populismo que nos ha llevado a la pobreza, desolación, a una crisis humanitaria de gran magnitud", sostuvo al asegurar que la inflación en el país es de más del 800 por ciento.



"Eso es insostenible, no hay sueldo que lo pueda aguantar", señaló Fernández, que participó esta semana en Nueva York en la sesión inaugural de "Women4Climate", conformado el pasado diciembre durante la reunión en México de alcaldes del Grupo de Liderazgo del Clima de Grandes Ciudades (C40), para insertarse en la lucha en contra del cambio climático.



"El cambio climático no es sólo formar una ciudad, es ocuparse del ser humano, de sus derechos", aseguró la alcaldesa, y señaló que la difícil situación que vive su país ha generado un movimiento de mujeres que se han colocado de frente y que se han convertido en líderes de sus comunidades.



Por ello, agregó, es importante que la mujer sea tomada en cuenta en la lucha en contra del cambio climático.



En su país, apuntó, el 80 por ciento de la población vive en la pobreza, de los que el 56 por ciento vive en extrema pobreza, mientras que un 55 por ciento de los hogares tiene una mujer a la cabeza.



Aseguró que a los alcaldes en Venezuela se les hace muy difícil gobernar y cumplir con diversos proyectos porque "el Gobierno nos cerca financieramente".



"Necesitamos apoyo pero tenemos un Gobierno que no quiere darle paso a la democracia y entender que los alcaldes somos los gobiernos locales y que hay que respetar la jerarquía, la elección del voto", lamentó.



Recordó que está sustituyendo en el cargo al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario hace poco más de dos años, acusado de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



"Es el que más voto ha tenido en todo el país, la primera autoridad civil en la capital y lo tienen preso sin tener pruebas en su contra", recordó Fernández, quien no obstante se mostró optimista en que está cerca la luz al final del túnel para su país.



"Estoy segura de que saldremos de esto porque el venezolano no está acostumbrado a vivir arrodillado", afirmó.



EFE