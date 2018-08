'Mi mejor amigo es un caballito con poderes sobrenaturales'

En 1996 la diseñadora de modas, y actualmente estudiante de veterinaria, Laura Osorio, vivió uno de los momentos más traumáticos de su infancia: cayó de una yegua de raza lipizzana.

Desde ese día el temor por montar a caballo se apoderó de ella, algo un poco problemático para una niña de 8 años que disfrutaba de ver a su padre ir de un lado a otro en caballo, acompañarlo a los potreros a recoger o pesar el ganado y de asistir a las ferias de Asdesilla.



El que parecía ser un capítulo poco feliz de la vida se convirtió en el inicio de su historia de compañerismo con los caballos y ponies gracias a ‘La Manuela’, una poni blanca que le regaló su familia para superar esa mala experiencia. Gracias a este animal restauró su confianza, ganó independencia y se enamoró por completo de estos animales.

“Entregué a mis papás una carta en la que describía cómo esa poni -que estaba preñada- iba a tener una hija. Luego ella y la hija iban a tener otras hijas y por eso en unos pocos años tendría más de 20 (…) Aunque mi predicción no fue tan cierta, pues el primer potro de 'La Manuela' fue un macho, con el dinero de la venta de ese primer potro compré otra yegua y 14 años después llegamos a tener más de 50 ”, cuenta Osorio.



Para Laura Osorio, de su experiencia viviendo con varios ponies ha logrado entender que es una tarea más fácil de lo que muchos imaginan, pues estos animales requieren de menos cuidados que un perro. Aprenden a comportarse según la situación, de ahí que solo se acercan a las personas si se sienten en confianza, evitando que el amo deba preocuparse de situaciones incómodas típicas de otros animales como que se roben la comida o molesten a una visita. Son más longevos, es decir que duran mucho más tiempo, permitiendo a sus familias disfrutar de su compañía.



Sin embargo, aclara que la única desventaja es que necesitan más espacio y el acceso a pastos verdes, lo que no los hace aptos para vivir en apartamentos ya que necesitan una casa propia.



Los describe como animales sobrenaturales, pues asegura que transmiten una tranquilidad inexplicable, son extremadamente sensibles e increíblemente sanadores. “Es indescriptible la paz que se siente estando sentada en el suelo con estos animales. Sin importar lo malo que sea mi día o los problemas que tenga, 10 minutos sentada con ellas en el jardín es todo lo que necesito para saber que todo va a estar bien”, señala.

La conexión entre un amo y su mascota siempre hará de los animales los mejores compañeros de vida. Foto: Laura Osorio Tabares

Las sucesoras de 'La Manuela'

A ‘La Manuela’, su primera 'hija' equina, le siguió ‘La Joya’, un animal que recuerda con cariño por ser la primera mascota que compró con su propia plata a los 11 años. Lastimosamente murió durante un parto dejando a su hija, ‘La joyita’, huérfana. “A mis 16 años tuve dos golpes muy duros: el primero fue que mi primer orgullo y mascota muriera y el segundo tener una potranquita sin muchas posibilidades de sobrevivir por la ausencia de su mamá”.



Laura se tomó muy enserio su labor de ser la madre de ‘La Joyita’: se levantaba durante sus vacaciones cada hora para hacerle el tetero y estaba atenta para darle de comer. Prácticamente la pesebrera se volvió su nueva habitación. “Esa situación me enseñó a adquirir responsabilidades desde muy joven, aprendí a perseverar sin importar las adversidades. Yo estaba decidida a que ella iba a salir de esa situación para convertirse en una adulta y lo logré”.



La pequeña potranca la seguía a todas partes, la buscaba para acostarse a su lado y siempre intentaba compartir con la era su nueva mamá. Ya de adulta, uno de los momentos más emotivos fue el día que nació su cría, pues fue por Laura a la puerta de su pesebrera y la guió para presentarle a su pequeño. “Se paró a mi lado y veíamos al pequeño animalito dormir. Fue un momento que me llenó de orgullo y amor, pues se supone que un caballo luego del parto es agresivo y no deja que nadie se acerque, pero ella me abrió un espacio para compartir ese momento con ella”, describe.



Juntas han pasado las buenas y las malas, una de esas fue cuando Laura tuvo que afrentar un fuerte episodio cardíaco en el 2014 que la obligó a salir de la universidad un semestre. “Fue un momento de muchísima depresión, en esos 6 meses me sentaba en la pesebrera con ‘La Joyita’ a leer. Los primeros días solo quería llorar y ella simplemente me acompañaba, poco a poco gracias a su compañía deje de sentir rabia y empecé a querer volver a terminar la carrera. Mi lugar seguro era la pesebrera a su lado”.



Esta joven ya completa 20 años teniendo ponies, una pasión que considera debería ser compartida por todo el mundo ya que es mucho lo que el ser humano le debe a estos animales.



Al fin y al cabo fueron ellos quienes ayudaron a arar la tierra de nuestros antepasados, consolidaron el concepto de transporte llevando alimentos de un lado a otro, intervinieron en el desarrollo de las comunicaciones siendo mensajeros y defendieron comunidades en las batallas más importantes."Sin ellos, nos hubiéramos demorado muchos más siglos en llegar a donde estamos”, concluye.

La vida de Laura Osorio ha estado marcada por su conexión con los equinos. Foto: Laura Osorio Tabares

Lo que dice un especialista sobre estos animalitos

Mariana Zuluaga, médico veterinario de la Universidad de la Salle con experiencia en el internado del Woodford Equine Clinic y Sharjah Equine Hospital, respondió al cuestionario de EL TIEMPO.

Mariana Zuluaga, médico veterinario de la Universidad de la Salle. Foto: Mariana Zuluaga

¿Se puede tener un caballo o pony por mascota doméstica?

Si, un caballo puede ser una mascota doméstica desde que se cuente con el espacio y el tiempo para atender las necesidades del animal.



¿Qué los hace animales importante para el ser humano?

Los caballos has sido cruciales en la definición de la historia. Desde su domesticación, han ayudado a la agricultura, descubrimientos, sedentarismo, colonización y definición de guerras. Puede decirse que el caballo es uno de los animales más importantes en la historia, si no el más importante.



Hablemos de las características más generales

Los caballos son animales de gran porte, cabeza alargada y cuello largo. Su altura y peso varían según la raza, así como su comportamiento. Los más grandes tienden a ser más dóciles y tranquilos, mientras que los pequeños pueden ser un poco más briosos.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de tener estas mascotas?

El caballo es un animal de compañía que debe tener un espacio adecuado para sí, ya sea un potrero o una pesebrera (ideal las dos), y como toda mascota, demanda tiempo diario y cuidados. Por otra parte, es un animal con el cual se logra un vínculo muy fuerte y especial, es un animal lleno de docilidad y dignidad que roba sonrisas cada día.



¿Cuáles son los cuidados fundamentales?

Los cuidados fundamentales con estos animales son: el espacio, una dieta balanceada, acceso a agua en todo momento, cuidado de los cascos realizado por un profesional y cuidados veterinarios de salud preventiva (vacunaciones, exámenes y desparasitaciones). Las enfermedades más comunes en los caballos varían dependiendo del tipo de manejo, las más comunes son cólicos, enfermedades respiratorias y cojeras.



¿Para qué tipo de personas es la mascota ideal?

Es importante tener en cuenta el espacio y la capacidad económica de la cual se dispone antes de adquirir un caballo como mascota. Este animal ayuda a generar confianza, crear un vínculo de amor y responsabilidad.

