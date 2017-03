Así va el comercio legal de especies

18 de marzo 2017 , 01:29 a.m.

18 de marzo 2017 , 01:29 a.m.

No todas las especies que salen de los bosques suramericanos son tratadas de manera ilegal. Un reciente informe de Naciones Unidas para el Medio Ambiente reveló las tendencias de las exportaciones y los potenciales que tiene la región para comercializar de manera sostenible sus especies de vida silvestre.

Este negocio, que aproximadamente le generó a la región 128 millones de dólares cada año entre 2005 y 2014, podría resultar una alternativa para las comunidades que habitan en ecosistemas estratégicos como la Amazonia y también para especies altamente amenazadas por el tráfico ilegal.



En marzo de este año, un equipo de expertos consultados por EL TIEMPO estuvo en Colombia en un taller regional de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre para analizar el más reciente informe en esta materia del Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente (WCMC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.



El reporte, el cual se logró gracias a la cooperación del Gobierno alemán y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, identifica por primera vez cuáles son las especies de los ocho países amazónicos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Surinam y Guyana) que legalmente han sido exportadas.



Pablo Sinovas, oficial del WCMC y coordinador del estudio, explicó que “a nivel de región, el comercio no es excesivamente variado en lo que se refiere a los grupos taxonómicos, ya que hay una concentración de exportaciones de reptiles, orquídeas, madera y algunas pieles de caimán”.



(Además: Liberan 106 aves en el Día Mundial de la Vida Silvestre)



La convención Cites permite hacer un control y vigilancia de cómo se da el comercio legal de la vida silvestre por medio de tres grandes categorías, las cuales son conocidas como apéndices.



En la región, cerca de 12.000 especies están incluidas dentro del convenio, la mayoría de las cuales forman parte del apéndice II, en el cual figuran especies que aunque no estén amenazadas de extinción, sí podrían estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.



“Se estima que unas 150 especies, como algunos cuantos primates muy amenazados y con gran posibilidad de extinguirse, forman parte del apéndice I, que es el apartado más estricto”, aclara Sinovas.



Estos listados son los que dan claridad acerca de a qué animales, plantas y árboles se les debe llevar un mayor control de acuerdo con las tendencias del mercado tanto legal como ilegal, por lo que las listas suelen variar.

Casos de éxito

El año pasado, por ejemplo, Colombia logró que durante la Conferencia de las Partes (COP 17) se aprobara el uso sostenible del caimán aguja o cocodrilo americano (Crocodylus acutus) en el área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá.



En los años 80, este animal ingresó a la categoría más restrictiva del convenio por su alta amenaza de desaparecer, pero a través de proyectos de rancheo y cría en granjas se logró una estabilidad en el manejo de la especie, codiciada en el mercado internacional por su piel para la marroquinería.



Según el reporte, de hecho, las pieles de reptiles son lo que más exporta el país, que aún no permite la extracción de especie de origen natural para su venta. El informe destaca otro caso de Perú con las tortugas taricaya, que se crían en granjas, lo cual redujo la mortalidad de los huevos al sacarlos del medio silvestre. Para Sinovas, otras especies como los peces ornamentales y algunas especies maderables se pueden incluir en el convenio internacional en los próximos años para regular su potencial comercialización.



(Lea: Así se mueve el tráfico ilegal de animales exóticos en Bogotá)

El lado ilegal

Aunque el informe no abordó los datos del tráfico ilegal– del que por sus mismas condiciones no se tienen datos consolidados–, el grupo de expertos de la región insiste en que el principal desafío sigue siendo la tecnificación de los controles en los puertos de aduanas para la identificación de especies.



“Lo que ocurre en muchos puertos es que pasan algunas especies en peligro por otras que sí cuentan con permisos para ser comercializadas”, explicó el equipo del Servicio Nacional Forestal y de Vida Silvestre de Perú.



La identificación a través de métodos genéticos y de la clave electrónica para el caso de las maderas es una de las tecnificaciones que sigue como tarea pendiente.



(En fotos: Un bosque seco en medio de Cali dispuesto para más de 120 animales)



En el caso de Brasil, por ejemplo, el cedro es una de las especies más vulnerables en términos de aprovechamiento ilegal, mientras que en Perú este árbol y el de caoba ya no se encuentran tan amenazados por los controles que se han implementado. En Colombia, según datos de la Dijín, se calcula que las redes ilegales de fauna silvestre en el país mueven cerca de 30 millones de pesos al mes.



Para la escala global, según datos de Naciones Unidas, el tráfico de especies tiene una escala industrial y mueve cientos de millones de dólares.

Brasil, líder en venta de orquídeas

Claudia María de Mello

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables

Según la funcionaria, el potencial de Brasil se concentra en las especies de loros y ciertas maderas.



Sin embargo, respecto de las redes de tráfico ilegal: “Puede que muchas especies se estén comercializando, pero con otro nombre. Hay que entrenar a los funcionarios de los puertos de las aduanas”. Lo que más exportó Brasil en los últimos años fueron orquídeas. Estas ventas le representaron cerca de 1,8 millones de dólares. En general, el 45 por ciento de las exportaciones fueron de la especie ‘Ludisia discolor’.

Bolivia, con nuevas leyes y recursos

Delegados del gobierno boliviano

La madera del cedro y la caoba y la piel de caimán son los principales productos de exportación de flora y fauna boliviana, que anualmente suma casi 20 millones de dólares.



Durante el taller regional, los funcionarios bolivianos dieron a conocer la reciente promulgación del decreto 3048, con el cual ese país busca controlar y velar por el comercio internacional de especies amenazadas.



También informaron de la inversión de 6.500 millones de pesos bolivianos, equivalentes a un millón de dólares, para el aprovechamiento de la vicuña, con lo que se benefician más de 5.190 familias de la región alto andina en Bolivia.

Guyana, menos tráfico ilegal

Calvin Bernard

Decano de la facultad de ciencias naturales de la Universidad de Guyana

Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

De acuerdo con Calvin Bernard, una de las estrategias que ha implementado este país para frenar el tráfico ilegal es precisamente tener un extenso mercado legal que ya lleva varias décadas y se ha enfocado en la piel de reptiles y de algunas especies de aves.



“La atracción del mercado ilegal se ha enfocado en esas especies, de las cuales no ha habido un comercio legal como en los casos del caimán negro y el pez arapaima en el sur del país”, agregó el experto.



En Guyana, el 30 por ciento de las exportaciones son de caimán, y el principal mercado es Estados Unidos.



Ecuador: potencia en anfibios

David Veintimilla Yánez

Ministerio de Ambiente de Ecuador

Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

La especie de vida silvestre que más se comercializó en Ecuador fue el pepino de mar, que fue exportado a China y Estados Unidos.



Según Veintimilla, del Ministerio de Ecuador, desde el 2011 los esfuerzos se han concentrado en obtener información de las especies, especialmente de anfibios, para entender las potencialidades de estos animales en el sector farmacéutico. También se está haciendo una coordinación con las aduanas para mejorar la identificación de las especies de orquídeas, producto en el que también hay alta potencialidad en el mercado internacional.

Perú: vicuña y maderas

Walter Darío Nalvarte Armas

Servicio nacional forestal y de vida silvestre

Foto: Claudia Rubio/ EL TIEMPO

Las pieles de pecaríes y los reptiles vivos son los dos elementos de la vida silvestre que más se comercializaron en Perú, durante el periodo del estudio.

Para Walter Nalvarte, el país ya tiene un mejor control del tráfico de especies maderables como caoba y cedro.



Y es precisamente el sector forestal el que tiene mayor potencial en su país.

La vicuña, de la que se exporta su fibra, también es otro de las especies destacadas.

“Hay que identificar otras especies que están entrando al mercado y que podrían necesitar la protección de Cites”, aseguró el experto peruano.

“Hay que identificar otras especies que están entrando al mercado y que podrían necesitar la protección de Cites FACEBOOK

TWITTER

Colombia: piel de reptiles

María piedad Baptiste

Instituto Alexander Von Humboldt

Colombia ha orientado su comercio de fauna silvestre a los reptiles, ramo en el que se puede hacer mayor control porque estos provienen de cría en cautividad. Sin embargo, opina María Piedad Baptiste, se necesita generar información de otros “grupos de especies de aves y reptiles para demostrarle al mundo que tenemos una posibilidad de usar sosteniblemente estos recursos”.



De acuerdo con el reporte, especies como las iguanas y la boa constrictor tuvieron por destino países como Estados Unidos. La piel de caimán se exportó a Singapur, México y Tailandia.



LAURA BETANCUR ALARCÓN

Redactora de EL TIEMPO