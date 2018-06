Comunidades afectadas por represa Hidroituango se quejaron ante el BID

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), a través de un comunicado, informó que las comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para indagar si la entidad financiera, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto.



Ellas son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP).

Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo cual, según ellos, no ocurrió con Hidroituango.



En el comunicado, la comunidades argumentan que "el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Además, "la represa ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones".



Según AIDA, la entidad financiera ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016.

El reclamo ocurre en medio de una crisis que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares.



El comunicado de AICA también denuncia que "los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia".



